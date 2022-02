普吉岛希尔顿阿卡迪亚度假村及水疗中心 - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Hotel Refund Policy In case Thailand Pass is not approved, or travel restrictions, with notification received at least 24 hrs before arrival will receive 100% refund.

房间数 All of the following packages include the required tests, and transport. 特别优惠 单击请求查看 最大值 2 Adults, 2 Children, 1 Infant 特大床/双床豪华加海景 44 m² ฿27,000 - 7 Day Sandbox ฿20,800 - 5 Day Test & Go ฿18,400 - 4 Day Test & Go ฿12,900 - 2 Day Test & Go ฿7,000 - 1st Day Test & Go ฿5,900 - 5th Day Test & Go 要求预订 快速请求(2次点击) BOOKMARK 特征 阳台(完全访问)

工作空间 特别优惠 单击请求查看 最大值 2 Adults, 2 Children, 1 Infant 特大床/双床豪华加园景房 44 m² ฿25,600 - 7 Day Sandbox ฿19,800 - 5 Day Test & Go ฿16,800 - 4 Day Test & Go ฿12,100 - 2 Day Test & Go ฿6,600 - 1st Day Test & Go ฿5,500 - 5th Day Test & Go 要求预订 快速请求(2次点击) BOOKMARK 特征 阳台(完全访问)

无论您是游客还是商务出差,普吉岛希尔顿阿卡迪亚度假村及水疗中心都是您游览普吉岛时的绝佳住宿选择。从这里,客人可以轻松前往这座热闹岛屿的所有景点。该物业坐落在 75 英亩的热带景观中,一个方向提供完美维护的郁郁葱葱的热带花园景观,另一个方向是世界一流的金色沙滩。 普吉岛希尔顿阿卡迪亚度假村及水疗中心是长期住宿、家庭度假或浪漫假期的理想选择,拥有 662 间宽敞的客房,客房设有带步入式淋浴间和浴缸的浴室以及享有热带花园或安达曼海景的私人阳台。 酒店的设施包括 8 间适合各种口味的餐饮店、设备齐全的 24 小时健身中心、3 个网球场和 2 个壁球场,供活跃客人使用、5 个环绕泻湖和棕榈树的室外游泳池、两层水滑梯、带蹦床和舞厅的儿童俱乐部,宁静的“eforea 水疗中心”,内有 15 座私人木制别墅和一个坐落在莲花泻湖旁的美容院。无论您来普吉岛的原因是什么,普吉岛希尔顿阿卡迪亚度假村都是享受户外和室内活动和壮丽景色的理想场所。

便利设施/功能 Five outdoor swimming pools surrounding lagoons and palm trees

Two-leveled water slides, a kids clubs with trampoline

