힐튼 푸켓 아카디아 리조트 & 스파 - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 추가 covid 입국 요건, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 예약 요청 sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. 이 호텔은 50 예약 요청을 받았습니다. 서둘러!

예약 요청에 넣을 직접 접촉 와 힐튼 푸켓 아카디아 리조트 & 스파 우선 순위 정 방식으로, 그리고 힐튼 푸켓 아카디아 리조트 & 스파 당신의 것입니다 직접 수집 지불.

Hotel Refund Policy In case Thailand Pass is not approved, or travel restrictions, with notification received at least 24 hrs before arrival will receive 100% refund.

최대 2 Adults, 2 Children, 1 Infant 킹/트윈 디럭스 플러스 씨뷰 44 m² ฿27,000 - 7 Day Sandbox ฿20,800 - 5 Day Test & Go ฿18,400 - 4 Day Test & Go ฿12,900 - 2 Day Test & Go ฿7,000 - 1st Day Test & Go ฿5,900 - 5th Day Test & Go

풍모 발코니(전체 액세스)
목욕통
커넥팅 룸
국제 채널
인터넷-Wi-Fi
어린이를위한 소액
작업 공간

최대 2 Adults, 2 Children, 1 Infant 킹/트윈 디럭스 플러스 가든 뷰 44 m² ฿25,600 - 7 Day Sandbox ฿19,800 - 5 Day Test & Go ฿16,800 - 4 Day Test & Go ฿12,100 - 2 Day Test & Go ฿6,600 - 1st Day Test & Go ฿5,500 - 5th Day Test & Go

힐튼 푸켓 아카디아 리조트 앤 스파은 여행객들에게 최고 인기있는 곳입니다. 여기에서 손님들은 활기찬 섬이 제공하는 모든 것에 쉽게 접근할 수 있습니다. 이 속성은 75에이커의 열대 풍경에 자리잡고 있으며 한 방향으로는 완벽하게 관리된 무성한 열대 정원 전망을 제공하고 다른 방향에서는 세계적 수준의 황금빛 모래 해변을 제공합니다. 장기 체류, 가족 휴양지 또는 낭만적인 휴가에 이상적인 힐튼 푸켓 아카디아 리조트 & 스파는 대형 샤워실과 욕조가 있는 욕실과 열대 정원 또는 안다만 해의 전망을 감상할 수 있는 전용 발코니를 갖춘 662개의 넓은 객실을 보유하고 있습니다. 숙소의 시설로는 모든 취향에 맞는 8개의 식음료 매장, 완비된 24시간 피트니스 센터, 활동적인 손님을 위한 3개의 테니스 코트와 2개의 스쿼시 코트, 석호와 야자수를 둘러싼 5개의 야외 수영장, 2층 워터 슬라이드, 트램펄린과 볼룸이 있는 키즈 클럽, 15개의 전용 목조 빌라가 있는 조용한 'eforea 스파'와 연꽃 석호 옆에 자리한 미용실이 있습니다. 푸켓을 방문하는 이유가 무엇이든 힐튼 푸켓 아카디아 리조트 & 스파는 야외 및 실내 활동과 멋진 풍경을 모두 즐길 수 있는 완벽한 장소입니다.

어메니티 / 특징 Five outdoor swimming pools surrounding lagoons and palm trees

Two-leveled water slides, a kids clubs with trampoline

