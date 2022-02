Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Карон Принцесс Отель в приоритетном порядке, и Карон Принцесс Отель будет получать оплату напрямую от вас.

Отель Karon Princess расположен в центре Карона, одного из самых популярных пляжей Пхукета. Отель находится примерно в 45 минутах от аэропорта и в 10 минутах от Патонга. В отеле, расположенном на берегу моря, есть рестораны и бары, бассейн с джакузи, детский бассейн и ювелирный магазин. В отеле предоставляются услуги доставки еды и напитков в номер, проката автомобилей, обмена валюты, массажа у бассейна и прачечной. Если вы начинаете чувствовать усталость, возможно, вам стоит сходить в спа. Доступно все, от тайского массажа и масляного массажа до различных косметических процедур. Оказавшись на Пхукете, вы никогда не захотите уезжать. Чтобы забронировать номер, введите предпочтительные даты поездки и заполните безопасную форму онлайн-бронирования.

