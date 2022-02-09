PHUKET TEST & GO

Карон Принцесс Отель - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
7.8
оценка с
507
Обновление February 9, 2022
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Отель Karon Princess расположен в центре Карона, одного из самых популярных пляжей Пхукета. Отель находится примерно в 45 минутах от аэропорта и в 10 минутах от Патонга. В отеле, расположенном на берегу моря, есть рестораны и бары, бассейн с джакузи, детский бассейн и ювелирный магазин. В отеле предоставляются услуги доставки еды и напитков в номер, проката автомобилей, обмена валюты, массажа у бассейна и прачечной. Если вы начинаете чувствовать усталость, возможно, вам стоит сходить в спа. Доступно все, от тайского массажа и масляного массажа до различных косметических процедур. Оказавшись на Пхукете, вы никогда не захотите уезжать. Чтобы забронировать номер, введите предпочтительные даты поездки и заполните безопасную форму онлайн-бронирования.

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Адрес / Карта

194 Karon Road, Karon, Phuket, Thailand, 83100

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