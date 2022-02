ヒルトンプーケットアルカディアリゾート＆スパ - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

予約リクエストにより、優先的にヒルトンプーケットアルカディアリゾート&スパ 直接連絡し、 ヒルトンプーケットアルカディアリゾート&スパが直接支払いを回収します。

Hotel Refund Policy In case Thailand Pass is not approved, or travel restrictions, with notification received at least 24 hrs before arrival will receive 100% refund.

部屋 All of the following packages include the required tests, and transport. 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 2 Adults, 2 Children, 1 Infant キング/ツインデラックスプラスシービュー 44 m² ฿27,000 - 7 Day Sandbox ฿20,800 - 5 Day Test & Go ฿18,400 - 4 Day Test & Go ฿12,900 - 2 Day Test & Go ฿7,000 - 1st Day Test & Go ฿5,900 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 バルコニー(フルアクセス)

作業スペース 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 2 Adults, 2 Children, 1 Infant キング/ツインデラックスプラスガーデンビュー 44 m² ฿25,600 - 7 Day Sandbox ฿19,800 - 5 Day Test & Go ฿16,800 - 4 Day Test & Go ฿12,100 - 2 Day Test & Go ฿6,600 - 1st Day Test & Go ฿5,500 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 バルコニー(フルアクセス)

観光客でもビジネス旅行でも、ヒルトンプーケットアルカディアリゾート&スパはプーケットを訪れる際の宿泊施設として最適です。ここから、ゲストは活気のある島が提供するすべてに簡単にアクセスできます。プロパティは、75エーカーの熱帯の風景に設定され、一方向に完全に維持された緑豊かなトロピカルガーデンの景色を提供し、他の方向に世界クラスの黄金の砂浜を提供します。 長期滞在、家族での休暇、ロマンチックな休暇に理想的なヒルトンプーケットアルカディアリゾート&スパには、ウォークインシャワーとバスタブ付きのバスルーム、トロピカルガーデンまたはアンダマンシービューのプライベートバルコニーを備えた662室の広々とした客室があります。 プロパティの施設には、すべての好みのための8つの飲食店、設備の整った24時間営業のフィットネスセンター、アクティブなゲストのための3つのテニスコートと2つのスカッシュコート、ラグーンとヤシの木を囲む5つの屋外スイミングプール、2つのレベルのウォータースライド、トランポリンとボールルームのあるキッズクラブ、15のプライベート木製ヴィラと蓮のラグーンに囲まれたビューティーサロンのある静かな「エフォリアスパ」。プーケットを訪れる理由が何であれ、ヒルトンプーケットアルカディアリゾート&スパは、屋外と屋内の両方のアクティビティと壮大な景色を楽しむのに最適な場所です。

アメニティ/機能 Five outdoor swimming pools surrounding lagoons and palm trees

Two-leveled water slides, a kids clubs with trampoline

