ฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา - Phuket Sandbox Hotel

Hotel Refund Policy In case Thailand Pass is not approved, or travel restrictions, with notification received at least 24 hrs before arrival will receive 100% refund.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport. ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 2 Adults, 2 Children, 1 Infant ห้องดีลักซ์พลัสเตียงคิงไซส์/เตียงแฝดพร้อมวิวทะเล 44 m² ฿27,000 - 7 Day Sandbox ฿20,800 - 5 Day Test & Go ฿18,400 - 4 Day Test & Go ฿12,900 - 2 Day Test & Go ฿7,000 - 1st Day Test & Go ฿5,900 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง (เข้าได้เต็มที่)

อ่างอาบน้ำ

ห้องเชื่อมต่อ

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

ค่าธรรมเนียมเล็กน้อยสำหรับเด็ก

พื้นที่ทำงาน ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 2 Adults, 2 Children, 1 Infant ห้องดีลักซ์พลัสเตียงคิงไซส์/เตียงแฝดพร้อมวิวสวน 44 m² ฿25,600 - 7 Day Sandbox ฿19,800 - 5 Day Test & Go ฿16,800 - 4 Day Test & Go ฿12,100 - 2 Day Test & Go ฿6,600 - 1st Day Test & Go ฿5,500 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง (เข้าได้เต็มที่)

ฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นที่พักอันยอดเยี่ยมสำหรับผู้ไปเยือนภูเก็ต จากที่นี่ แขกสามารถเพลิดเพลินกับการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ บนเกาะที่มีชีวิตชีวาได้อย่างง่ายดาย ที่พักตั้งอยู่บนพื้นที่ 75 เอเคอร์ของภูมิประเทศเขตร้อน ให้ทัศนียภาพของสวนเขตร้อนอันเขียวชอุ่มที่ได้รับการดูแลอย่างดีในทิศทางเดียว และหาดทรายสีทองระดับโลกอีกฝั่งหนึ่ง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพักระยะยาว พักผ่อนกับครอบครัว หรือวันหยุดแสนโรแมนติก ฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา มีห้องพักกว้างขวาง 662 ห้องที่มีห้องน้ำพร้อมฝักบัวอาบน้ำแบบวอล์กอินและอ่างอาบน้ำ และระเบียงส่วนตัวพร้อมสวนเขตร้อนหรือวิวทะเลอันดามัน สิ่งอำนวยความสะดวกของที่พัก ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 8 แห่งสำหรับทุกรสนิยม ฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมงพร้อมอุปกรณ์ครบครัน สนามเทนนิส 3 สนาม และสนามสควอช 2 สนามสำหรับผู้เข้าพักที่กระตือรือร้น สระว่ายน้ำกลางแจ้ง 5 สระที่ล้อมรอบทะเลสาบและต้นปาล์ม สไลเดอร์น้ำ 2 ชั้น สโมสรสำหรับเด็กพร้อมแทรมโพลีนและห้องบอลรูม และ 'เอโฟเรียสปา' อันเงียบสงบพร้อมวิลล่าไม้ส่วนตัว 15 หลังและร้านเสริมสวยที่ตั้งอยู่ริมบึงบัว ไม่ว่าเหตุผลในการเยี่ยมชมภูเก็ตของคุณคืออะไร ฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบที่จะเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมกลางแจ้งและในร่มและทัศนียภาพที่งดงาม

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ Five outdoor swimming pools surrounding lagoons and palm trees

Two-leveled water slides, a kids clubs with trampoline

