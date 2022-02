Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. Cet hôtel a reçu 50 demandes de réservation récentes. Dépêchez-vous!

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa de manière prioritaire, et Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa percevra directement le paiement de votre part.

Hotel Refund Policy In case Thailand Pass is not approved, or travel restrictions, with notification received at least 24 hrs before arrival will receive 100% refund.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport. OFFRES SPÉCIALES CLIQUEZ SUR DEMANDE POUR VOIR Maximum de 2 Adults, 2 Children, 1 Infant Lit King-Size/Lits Jumeaux Deluxe Plus Vue Mer 44 m² ฿27,000 - 7 Day Sandbox ฿20,800 - 5 Day Test & Go ฿18,400 - 4 Day Test & Go ฿12,900 - 2 Day Test & Go ฿7,000 - 1st Day Test & Go ฿5,900 - 5th Day Test & Go DEMANDE DE RÉSERVATION DEMANDE RAPIDE (2 CLICS) BOOKMARK Caractéristiques Balcon (accès complet)

Baignoire

Chambre communicante

Chaînes internationales

Internet - Wifi

Petits frais pour les enfants

Espace de travail OFFRES SPÉCIALES CLIQUEZ SUR DEMANDE POUR VOIR Maximum de 2 Adults, 2 Children, 1 Infant Lit King-Size/Lits Jumeaux Deluxe Plus Vue Jardin 44 m² ฿25,600 - 7 Day Sandbox ฿19,800 - 5 Day Test & Go ฿16,800 - 4 Day Test & Go ฿12,100 - 2 Day Test & Go ฿6,600 - 1st Day Test & Go ฿5,500 - 5th Day Test & Go DEMANDE DE RÉSERVATION DEMANDE RAPIDE (2 CLICS) BOOKMARK Caractéristiques Balcon (accès complet)

Baignoire

Chambre communicante

Chaînes internationales

Internet - Wifi

Petits frais pour les enfants

Espace de travail

Que vous soyez un touriste ou un voyageur d'affaires, le Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa est un excellent choix d'hébergement lors de votre visite à Phuket. De là, les clients peuvent profiter d'un accès facile à tout ce que l'île animée a à offrir. La propriété est située sur 75 acres de paysage tropical, offrant une vue sur le jardin tropical luxuriant parfaitement entretenu d'un côté et une plage de sable doré de classe mondiale de l'autre. Idéal pour un séjour plus long, une retraite en famille ou des vacances romantiques, le Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa dispose de 662 chambres spacieuses dotées d'une salle de bains avec douche à l'italienne et baignoire et d'un balcon privé avec vue sur le jardin tropical ou la mer d'Andaman. Les installations de l'établissement comprennent 8 points de vente de nourriture et de boissons pour tous les goûts, un centre de remise en forme 24h/24 entièrement équipé, 3 courts de tennis et 2 courts de squash pour les clients actifs, 5 piscines extérieures entourant des lagons et des palmiers, des toboggans aquatiques à deux niveaux, un clubs pour enfants avec trampoline et salle de bal, et « spa eforea » tranquille avec 15 villas privées en bois et un salon de beauté nichés au bord du lagon aux lotus. Quelle que soit la raison de votre visite à Phuket, le Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa est l'endroit idéal pour profiter d'activités extérieures et intérieures et d'un paysage spectaculaire.

Commodités / caractéristiques Five outdoor swimming pools surrounding lagoons and palm trees

Two-leveled water slides, a kids clubs with trampoline

AFFICHER TOUS LES HTELS SANDBOX Recherchez parmi les 190+ hôtels SANDBOX

But 0.0 /5 Non classé Basé sur 0 Commentaires Notation 0 Excellent 0 Très bien 0 Moyenne 0 Pauvres 0 Terrible Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa , alors l'hôtel et nos téléspectateurs apprécieraient grandement que vous laissiez un avis détaillé. LAISSER UN EXAMEN POUR Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa VOIR TOUS LES AVIS Si vous étiez un client de, alors l'hôtel et nos téléspectateurs apprécieraient grandement que vous laissiez un avis détaillé.