Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. Dit hotel heeft 50 recente boekingsverzoeken ontvangen. haast je!

Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa zal de betaling rechtstreeks van u innen.

Hotel Refund Policy In case Thailand Pass is not approved, or travel restrictions, with notification received at least 24 hrs before arrival will receive 100% refund.

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport. SPECIALE AANBIEDINGEN KLIK OP VERZOEK OM TE ZIEN Maximaal 2 Adults, 2 Children, 1 Infant King/Twin Deluxe Plus Zeezicht 44 m² ฿27,000 - 7 Day Sandbox ฿20,800 - 5 Day Test & Go ฿18,400 - 4 Day Test & Go ฿12,900 - 2 Day Test & Go ฿7,000 - 1st Day Test & Go ฿5,900 - 5th Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken Balkon (volledige toegang)

Bad

Aansluitende Kamer

Internationale kanalen

Internet - wifi

Kleine vergoedingen voor kinderen

Werkruimte SPECIALE AANBIEDINGEN KLIK OP VERZOEK OM TE ZIEN Maximaal 2 Adults, 2 Children, 1 Infant King/Twin Deluxe Plus Tuinzicht 44 m² ฿25,600 - 7 Day Sandbox ฿19,800 - 5 Day Test & Go ฿16,800 - 4 Day Test & Go ฿12,100 - 2 Day Test & Go ฿6,600 - 1st Day Test & Go ฿5,500 - 5th Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken Balkon (volledige toegang)

Bad

Aansluitende Kamer

Internationale kanalen

Internet - wifi

Kleine vergoedingen voor kinderen

Werkruimte

Of u nu een toerist bent of op zakenreis bent, Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa is een geweldige keuze voor accommodatie wanneer u Phuket bezoekt. Vanaf hier kunnen gasten genieten van gemakkelijke toegang tot alles wat het levendige eiland te bieden heeft. Het pand ligt in een tropisch landschap van 75 hectare en biedt perfect onderhouden, weelderige tropische tuinzichten in de ene richting en een gouden zandstrand van wereldklasse aan de andere kant. Ideaal voor een langer verblijf, familie-uitje of romantische vakantie, Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa heeft 662 ruime kamers met een badkamer met inloopdouche en bad en een eigen balkon met een tropische tuin of uitzicht op de Andamanse Zee. Tot de faciliteiten van de accommodatie behoren 8 eet- en drinkgelegenheden voor elk wat wils, een volledig uitgerust 24-uursfitnesscentrum, 3 tennisbanen en 2 squashbanen voor actieve gasten, 5 buitenzwembaden rondom lagunes en palmbomen, waterglijbanen met twee niveaus, een kinderclubs met trampoline en balzaal, en rustige 'eforea spa' met 15 houten privévilla's en een schoonheidssalon genesteld bij de lotuslagune. Wat uw reden ook is om Phuket te bezoeken, het Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa is de perfecte plek om te genieten van zowel binnen- als buitenactiviteiten en een spectaculair landschap.

Voorzieningen / functies Five outdoor swimming pools surrounding lagoons and palm trees

Two-leveled water slides, a kids clubs with trampoline

TOON ALLE SANDBOX-HOTELS Doorzoek alle 190+ SANDBOX-hotels

Score 0.0 /5 onbeoordeeld Gebaseerd op 0 beoordelingen Beoordeling 0 Uitstekend 0 Zeer goed 0 Gemiddelde 0 Arm 0 Vreselijk Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa , dan zouden het hotel en onze kijkers het zeer op prijs stellen als u een gedetailleerde recensie achterlaat. LAAT REVIEW ACHTER VOOR Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa ZIE ALLE REVIEWS Als u te gast was bij, dan zouden het hotel en onze kijkers het zeer op prijs stellen als u een gedetailleerde recensie achterlaat.