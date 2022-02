Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Deluxe King-/Zweibettzimmer mit Meerblick 44 m² ฿27,000 - 7 Day Sandbox ฿20,800 - 5 Day Test & Go ฿18,400 - 4 Day Test & Go ฿12,900 - 2 Day Test & Go ฿7,000 - 1st Day Test & Go ฿5,900 - 5th Day Test & Go Eigenschaften Balkon (voller Zugang) Badewanne Verbindungsraum Internationale Kanäle Internet - Wifi Kleine Gebühren für Kinder Arbeitsbereich

Badewanne

Verbindungsraum

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Kleine Gebühren für Kinder

Deluxe Zimmer mit Kingsize-Bett/Zweibettzimmer und Gartenblick 44 m² ฿25,600 - 7 Day Sandbox ฿19,800 - 5 Day Test & Go ฿16,800 - 4 Day Test & Go ฿12,100 - 2 Day Test & Go ฿6,600 - 1st Day Test & Go ฿5,500 - 5th Day Test & Go Eigenschaften Balkon (voller Zugang) Badewanne Verbindungsraum Internationale Kanäle Internet - Wifi Kleine Gebühren für Kinder Arbeitsbereich

Badewanne

Verbindungsraum

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Kleine Gebühren für Kinder

Arbeitsbereich

Egal, ob Sie als Tourist oder geschäftlich unterwegs sind, das Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa ist eine großartige Wahl für einen Besuch in Phuket. Von hier aus haben die Gäste einfachen Zugang zu allem, was die lebhafte Insel zu bieten hat. Das Anwesen befindet sich in einer 75 Hektar großen tropischen Landschaft und bietet einen perfekt gepflegten, üppigen tropischen Garten in einer Richtung und einen goldenen Sandstrand von Weltklasse in der anderen. Das Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa ist ideal für einen längeren Aufenthalt, einen Familienurlaub oder einen romantischen Urlaub und verfügt über 662 geräumige Zimmer, die über ein Badezimmer mit ebenerdiger Dusche und Badewanne sowie einen privaten Balkon mit einem tropischen Garten oder Blick auf die Andamanensee verfügen. Zu den Einrichtungen der Unterkunft gehören 8 gastronomische Einrichtungen für jeden Geschmack, ein voll ausgestattetes 24-Stunden-Fitnesscenter, 3 Tennisplätze und 2 Squashplätze für aktive Gäste, 5 Außenpools, die Lagunen und Palmen umgeben, Wasserrutschen auf zwei Ebenen, a Kinderclubs mit Trampolin und Ballsaal und das ruhige 'eforea Spa' mit 15 privaten Holzvillen und einem Schönheitssalon inmitten der Lotuslagune. Was auch immer Ihr Grund für einen Besuch in Phuket ist, das Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa ist der perfekte Ort, um Outdoor- und Indoor-Aktivitäten und eine spektakuläre Landschaft zu genießen.

Ausstattung / Ausstattung Five outdoor swimming pools surrounding lagoons and palm trees

Two-leveled water slides, a kids clubs with trampoline

