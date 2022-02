Всего AQ гостиничных номеров 100 Спальни Партнерская больница Samitivej Thonburi

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport. Максимум 1 Adult, 1 Child, 1 Infant Делюкс 32 m² ฿45,000 - 10 Day AQ ฿35,000 - 7 Day AQ ฿19,000 - 5 Day Test & Go ฿6,350 - 1st Day Test & Go ฿5,100 - 5th Day Test & Go

Кофе-машина

Смежный номер

Кабель HDMI

Варианты халяльной еды

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Кухня

СВЧ

Пары, не состоящие в браке

Открытые объекты

Малый депозит

Небольшие сборы для детей

Имеются номера для курящих

Плавательный бассейн

Вегетарианские блюда

Рабочая среда

Подзарядитесь и стильно расслабьтесь во время альтернативного государственного карантина в Somerset Rama 9. Выберите из множества восхитительных блюд интернациональной кухни или вариантов здорового образа жизни, включая кето или аюрведические диеты, представленные в партнерстве с NutriChef. Оставайтесь энергичными с помощью предлагаемых в номере Somerset Fitkits или просто расслабьтесь с нашими профессиональными тренерами, которые проводят ежедневные электронные занятия по йоге, растяжке, танцам, медитации и другим занятиям! Посмотрите свой любимый фильм или сериал на Netflix или сыграйте в любимую игру на PlayStation, которую можно предварительно забронировать на время вашего пребывания. Почувствуйте себя как дома в наших гостиничных номерах или просторных резиденциях. Оцените гибкость выбора - полностью оборудованные мини-кухни, балконы, ванные комнаты с естественным освещением и ваннами, тропический душ или гардеробную. Не пропустите нашу зону отдыха у бассейна, настоящий оазис, который можно испытать во время вашего пребывания. СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Для всех прибывших до 31 декабря 2021 г. Бесплатный кредит в отеле 2500 тайских батов на взрослого / ребенка (на 14-дневный карантин). Гибкие условия оплаты. При бронировании требуется только 25% предоплата. ПРИМЕЧАНИЕ: КВАРТИРЫ С 3 СПАЛЬНЯМИ ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ.

Удобства / Особенности СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

For all arrivals till 31st March 2022

1) Flexible payment terms and conditions. Only 25% pre-payment is required at the time of booking.

2) Extra Adult & Child Policy (when sharing the same room, includes all services and hospital fees):

Ключевые особенности включают:

Стильно спроектированные для комфорта и отдыха, отели и резиденции с обслуживанием и множеством удобств.

1) Имеются специальные номера для курящих.

2) В резиденциях есть полностью оборудованная кухня, начиная с Studio Executive.

Glassware, crockery, cutlery & utensils

Electric kettle, microwave oven/ grill & toaster

Refrigerator (Full sized in Studio Executive, 1 - 2 - 3 Bedrooms and minibar in deluxe)

3) 2-местный диван, большой журнальный столик и отдельный рабочий стол и стул

4) 43-дюймовый телевизор SMART с подключением к Интернету. Звуковая панель Bluetooth и 49-дюймовый телевизор SMART в гостиной только для одной и двух спален

5) Отдельный тропический душ и ванна доступны только в одной и двух спальнях.

6) Частично доступный балкон имеется только в номерах Премьер с 1 - 2 - 3 спальнями.

Бесплатные услуги включают:

1) Welcome hamper on arrival. Includes essentials such as - Cereal, Soy Milk, Instant Noodles, Crackers, Bread, Butter and Fruits.

2) Все питание включено - Выбор завтрака, обеда и ужина. Вращающееся меню с блюдами интернациональной, тайской, азиатской и вегетарианской кухни. Специальная диета и сертификат Халяль доступны по запросу во время бронирования.

3) Tea and Coffee Making Facilities and 2 bottles of 1,500 ml Mineral Water per day.

4) Бесплатный высокоскоростной доступ в Интернет со скоростью 15 Мбит / с на номер.

5) Уборка номеров будет осуществляться в соответствии с новыми правилами.

6) Скидка 20% на услуги прачечной (кроме химчистки).

7) Включен трансфер в одну сторону между международным аэропортом Суварнабхуми или международным аэропортом Дон Муанг до отеля.

8) Скрининговые тесты на COVID-19 (RT - PCR) в соответствии с новыми правилами.

Варианты питания включают: (меню загружено)

1) Rotational Menus with International, Thai, Japanese, Korean and Vegetarian Meal Options Served.

2) Специальная диета и сертификат Халяль доступны по запросу во время бронирования.

3) Upgrade to our special Vegan, Keto, Nutri-Slim, and Nutri-Shred diets for THB 1,500 nett/ 8 nights, THB 1,900 nett/ 11 nights, THB 1,900 nett/ 15 nights. Rates are on per pax basis.

Дополнительные услуги за дополнительную плату:

1) Забронируйте и купите Somerset FitKit у нас! Включает гантели весом 2 или 5 кг и коврик для йоги 6 мм всего за 1099 тайских батов.

2) For game enthusiasts’ pre-book & rent your Play Station 4 with two Consoles and four Games for THB 2,000 nett/ 8 nights, THB 2,5000 nett/ 11 nights, THB 3,000 nett/ 15 nights. (subject to availability).

3) Пакет стирки для 20 предметов одежды по цене 2 500 тайских батов или 30 предметов по цене 3 500 тайских батов (без учета услуг химчистки).

4) Беговая дорожка и крытые фитнес-велосипеды можно взять напрокат по запросу (при наличии).

5) Кофемашины Nespresso доступны для аренды с 20 капсулами, включенными за 2 000 THB нетто, или 30 капсулами, включенными за 3 000 THB нетто.

Дополнительная информация для вашей безопасности и удобства:

1) Индивидуальный кондиционер сплит-типа для дополнительной безопасности и лучшего контроля температуры.

2) Бесплатная экстренная транспортировка из отеля в больницу Samitivej Thonburi при положительном результате теста на COVID.

3) 30 минут езды от Somerset Rama 9 Bangkok до больницы Samitivej Thonburi.

Условия и положения:

1) 25% pre-payment is required at the time of booking. Rest 75% is required 7 days prior to arrival.

Rates are inclusive of Taxes and Service Charges.

2) Earliest check out on date of departure will be at 06.00 hours.

3) Check out at 12.00 pm on the date of departure. Complimentary late check out at 2.00 pm is subject to availability and must inform the hotel in advance.

4) Benefits may not be used in conjunction with any other discounts or exchanged for any other services or cash.

5) Amendment is required 7 days in advance.

6) Late cancellation charges apply at

50% of total amount when canceled 13 to 8 days from the date of arrival.

100% of the total amount when canceled within 7 days from the date of arrival.

7) If the guest tests positive for COVID-19 during their stay, the full amount will be charged will not be refunded. In-case of THB 20,000 will be levied for sanitization of the previous room occupied.

8) Use of swimming pool and gymnasium is currently not allowed as per the direction from the Ministry of Public Health. Incase the guest use these areas, a sanitization cost of THB 20,000 will be levied for the safety of all our guests. In case of any changes or updates in the future on the usage of the prohibited areas, the hotel will notify all guests and will open these areas for guest use.

Бесплатные услуги больницы Samitivej Thonburi:

1) Скрининговые тесты на COVID-10 (RT - PCR) в соответствии с новыми правилами

2) Дежурная медсестра, работающая круглосуточно по адресу Somerset Rama 9, Бангкок.

3) Сертифицированный медицинский персонал на месте для любых медицинских нужд во время карантина.

4) Ежедневный мониторинг здоровья

5) Приветственный набор в номере (маска для лица и спиртовой гель)

6) Поступление в больницу Самитивей Тонбури при положительном результате теста на COVID-19.

6) Issuance of regular official reports on the status of each patient under observation

7) Официальный сертификат на отсутствие COVID-19 за 15 день до выписки пациента.

Счет 4.9 /5 Отлично На основе 1 рассмотрение Рейтинг 1 Отлично 0 Очень хороший 0 В среднем 0 Бедные 0 Ужасный Somerset Rama 9 Бангкок 🇹🇭 Jantaya Guénet Прибыл 07/08/2021 4.9 Two-Bedroom Premier Положительные บริการดี,อาหารอร่อย ,ห้องสะอาด ,พนักงานสุภาพ Отрицательные ไม่ให้ออนอกห้องเลย สำหรับเวลา14วัน ที่ยากสำหรับเด็กไม่ง่ายแต่เราผ่านมาด้วยดี,wifiดี ..เด็กๆHappy ค่ะ..มีเมนูอาหารให้เลือกเยอะค่ะ ขอบคุณที่บริการเราเป็นอย่างดี รับส่งอาหารที่เราสั่งจากข้างนอกมาส่งให้ถึงหน้าห้อง 🙏

Hotel Offer Brochure