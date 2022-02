Всего AQ гостиничных номеров 204 Спальни Партнерская больница Vibhavadi Hospital

Отель Princeton Bangkok расположен в районе Дин Даенг, недалеко от центра города. К услугам гостей номера и полностью обслуживаемые резиденции. В отеле есть открытый бассейн, гидромассажная ванна и ресторан. Имеется бесплатная парковка. Номера в отеле Princeton Bangkok оснащены кабельным телевидением, мини-баром и сейфом. Гости получают бесплатную корзину с фруктами, воду в бутылках и ежедневные газеты. Займитесь спортом в фитнес-центре или посетите сеанс успокаивающего массажа. В отеле также есть лимузин-сервис и камера хранения багажа. Наслаждайтесь "шведским столом" или обслуживанием по меню в уютном кафе Princeton, где подают блюда местной и интернациональной кухни. Отель Princeton Bangkok находится в 30 минутах езды от международного аэропорта Суварнабхуми. Отель предоставляет бесплатный односторонний трансфер до некоторых железнодорожных вокзалов и торговых центров, таких как рынок Пратунам, торговый центр MBK и рынок выходного дня Чатучак.

Удобства / Особенности Трансфер в одну сторону из аэропорта Дон Муанг или аэропорта Суварнабхуми в отель.

Тестирование на COVID-19 методом ОТ-ПЦР в реальном времени (2 раза в 5-й и 12-й дни)

Мониторинг температуры и здоровья дважды в день под наблюдением дипломированной медсестры

Круглосуточная дежурная медсестра

Вай-фай

Кабельное ТВ

3-х разовое питание

🇺🇸 Adam Mason Прибыл 30/03/2021 4.9 Superior Room Положительные Приятный персонал, чистая комната, хорошая еда, быстрый Wi-Fi Действительно быстрый Wi-Fi, быстрый ответ от персонала, хороший Wi-Fi, чистая комната, хороший вид. Настоятельно рекомендую этот отель по запросу 🇺🇸 Benjamin McCurry Прибыл 14/02/2021 3.0 Superior Room Положительные Персонал был отличным Отрицательные Еда. Недостаточно еды и недостаточно блюд в западном стиле Самая большая проблема, с которой я столкнулся, заключалась в том, что еда была очень хорошей, но порции были очень маленькими, а в альтернативном меню не было, кроме трех вариантов западной кухни. Очень необходимо больше еды в западном стиле Персонал спас меня, перейдя в 7-11 для меня. Мой балкон был очень грязным от птиц, что очень нужно для свежего воздуха. В остальном все было очень хорошо. Персонал был превосходным.