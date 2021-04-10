BANGKOK TEST & GO

Отель Princeton Бангкок - AQ / ASQ

Bangkok
6.3
оценка с
15
Обновление February 9, 2022
Princeton Bangkok Hotel - Image 0
Princeton Bangkok Hotel - Image 1
Princeton Bangkok Hotel - Image 2
Princeton Bangkok Hotel - Image 3
Princeton Bangkok Hotel - Image 4
Princeton Bangkok Hotel - Image 5
+29 фотографии
2 ОТЗЫВЫ
Всего AQ гостиничных номеров 204 Спальни
Партнерская больница Vibhavadi Hospital

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Отель Princeton Бангкок в приоритетном порядке, и Отель Princeton Бангкок будет получать оплату напрямую от вас.

Princeton Bangkok Hotel is no longer operating as an ASQ.

We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.

View other great ASQ's by clicking HERE.

Отель Princeton Bangkok расположен в районе Дин Даенг, недалеко от центра города. К услугам гостей номера и полностью обслуживаемые резиденции. В отеле есть открытый бассейн, гидромассажная ванна и ресторан. Имеется бесплатная парковка.

Номера в отеле Princeton Bangkok оснащены кабельным телевидением, мини-баром и сейфом. Гости получают бесплатную корзину с фруктами, воду в бутылках и ежедневные газеты.

Займитесь спортом в фитнес-центре или посетите сеанс успокаивающего массажа. В отеле также есть лимузин-сервис и камера хранения багажа.

Наслаждайтесь "шведским столом" или обслуживанием по меню в уютном кафе Princeton, где подают блюда местной и интернациональной кухни.

Отель Princeton Bangkok находится в 30 минутах езды от международного аэропорта Суварнабхуми. Отель предоставляет бесплатный односторонний трансфер до некоторых железнодорожных вокзалов и торговых центров, таких как рынок Пратунам, торговый центр MBK и рынок выходного дня Чатучак.

Удобства / Особенности

  • Трансфер в одну сторону из аэропорта Дон Муанг или аэропорта Суварнабхуми в отель.
  • Тестирование на COVID-19 методом ОТ-ПЦР в реальном времени (2 раза в 5-й и 12-й дни)
  • Мониторинг температуры и здоровья дважды в день под наблюдением дипломированной медсестры
  • Круглосуточная дежурная медсестра
  • Вай-фай
  • Кабельное ТВ
  • 3-х разовое питание
ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ AQ
Поиск по всем 180+ отелям AQ
Счет
4.0/5
Очень хороший
На основе 2 отзывы
Рейтинг
Отлично
1
Очень хороший
0
В среднем
1
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Отель Princeton Бангкок , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Отель Princeton Бангкок
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

🇺🇸Adam Mason

Проверено на 10/04/2021
Прибыл 30/03/2021
4.9 Superior Room
Положительные     
  • Приятный персонал, чистая комната, хорошая еда, быстрый Wi-Fi

Действительно быстрый Wi-Fi, быстрый ответ от персонала, хороший Wi-Fi, чистая комната, хороший вид. Настоятельно рекомендую этот отель по запросу

🇺🇸Benjamin McCurry

Проверено на 08/03/2021
Прибыл 14/02/2021
3.0 Superior Room
Положительные     
  • Персонал был отличным
Отрицательные
  • Еда. Недостаточно еды и недостаточно блюд в западном стиле

Самая большая проблема, с которой я столкнулся, заключалась в том, что еда была очень хорошей, но порции были очень маленькими, а в альтернативном меню не было, кроме трех вариантов западной кухни. Очень необходимо больше еды в западном стиле Персонал спас меня, перейдя в 7-11 для меня. Мой балкон был очень грязным от птиц, что очень нужно для свежего воздуха. В остальном все было очень хорошо. Персонал был превосходным.

Hotel Offer Brochure

Адрес / Карта

No. 3 Mitmaitri Road, , Din Daeng, 10400 Bangkok, Thailand

Отели-партнеры

Mövenpick Hotel Sukhumvit 15 Бангкок
8.4
рейтинг с
4998 отзывы
Из ฿-1
Lohas Residences Сукхумвит
7.9
рейтинг с
2655 отзывы
Из ฿-1
Enrich Grand Hotel
8
рейтинг с
2 отзывы
Из ฿-1
Серебряная пальма
7.9
рейтинг с
461 отзывы
Из ฿-1
The Elegant Bangkok
8.2
рейтинг с
100 отзывы
Из ฿-1
Siam Mandarina Hotel Аэропорт Суварнабхуми
8
рейтинг с
88 отзывы
Из ฿-1

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

Отель Hi Residence
7.6
рейтинг с
2711 отзывы
Из ฿-1
Bangkok Cha-Da Hotel
7.3
рейтинг с
5056 отзывы
Из ฿-1
Отель Seasons Siam
7.4
рейтинг с
30 отзывы
Из ฿-1
Отель M2 De Bangkok
7.6
рейтинг с
1993 отзывы
Из ฿-1
Отель Gold Orchid Bangkok
7.5
рейтинг с
70 отзывы
Из ฿-1
Бангкок Палас Отель
6.8
рейтинг с
1940 отзывы
Из ฿-1
Отель Tango Vibrant Living
7.7
рейтинг с
3050 отзывы
Из ฿-1
Индра Регент Отель
7.2
рейтинг с
1145 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU