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Отель Princeton Bangkok расположен в районе Дин Даенг, недалеко от центра города. К услугам гостей номера и полностью обслуживаемые резиденции. В отеле есть открытый бассейн, гидромассажная ванна и ресторан. Имеется бесплатная парковка.

Номера в отеле Princeton Bangkok оснащены кабельным телевидением, мини-баром и сейфом. Гости получают бесплатную корзину с фруктами, воду в бутылках и ежедневные газеты.

Займитесь спортом в фитнес-центре или посетите сеанс успокаивающего массажа. В отеле также есть лимузин-сервис и камера хранения багажа.

Наслаждайтесь "шведским столом" или обслуживанием по меню в уютном кафе Princeton, где подают блюда местной и интернациональной кухни.

Отель Princeton Bangkok находится в 30 минутах езды от международного аэропорта Суварнабхуми. Отель предоставляет бесплатный односторонний трансфер до некоторых железнодорожных вокзалов и торговых центров, таких как рынок Пратунам, торговый центр MBK и рынок выходного дня Чатучак.