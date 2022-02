รวม AQ ห้องพักในโรงแรม 100 ห้องนอน โรงพยาบาลพันธมิตร Samitivej Thonburi

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport. สูงสุดของ 1 Adult, 1 Child, 1 Infant ห้องดีลักซ์ 32 m² ฿45,000 - 10 Day AQ ฿35,000 - 7 Day AQ ฿19,000 - 5 Day Test & Go ฿6,350 - 1st Day Test & Go ฿5,100 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ซื้อ 7-Eleven

เครื่องชงกาแฟ

ห้องเชื่อมต่อ

สาย HDMI

ตัวเลือกอาหารฮาลาล

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

ครัว

ไมโครเวฟ

คู่รักที่ไม่ได้แต่งงาน

สิ่งอำนวยความสะดวกกลางแจ้ง

เงินฝากขนาดเล็ก

ค่าธรรมเนียมเล็กน้อยสำหรับเด็ก

มีห้องสูบบุหรี่

สระว่ายน้ำ

อาหารมังสวิรัติ

พื้นที่ทำงาน

เสื่อโยคะ สูงสุดของ 1 Adult, 1 Child, 1 Infant สตูดิโอเอ็กเซ็กคูทีฟ 42 m² ฿50,000 - 10 Day AQ ฿40,000 - 7 Day AQ ฿22,000 - 5 Day Test & Go ฿6,850 - 1st Day Test & Go ฿5,600 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ซื้อ 7-Eleven

เครื่องชงกาแฟ

ห้องสวีทสำหรับครอบครัว

สาย HDMI

ตัวเลือกอาหารฮาลาล

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

ครัว

ห้องนั่งเล่น

ไมโครเวฟ

คู่รักที่ไม่ได้แต่งงาน

สิ่งอำนวยความสะดวกกลางแจ้ง

เงินฝากขนาดเล็ก

ค่าธรรมเนียมเล็กน้อยสำหรับเด็ก

มีห้องสูบบุหรี่

สระว่ายน้ำ

อาหารมังสวิรัติ

เครื่องซักผ้า

พื้นที่ทำงาน

เสื่อโยคะ สูงสุดของ 1 Adult, 1 Child, 1 Infant ห้องเอ็กเซ็กคูทีฟแบบหนึ่งห้องนอน 57 m² ฿57,500 - 10 Day AQ ฿45,000 - 7 Day AQ ฿26,000 - 5 Day Test & Go ฿7,350 - 1st Day Test & Go ฿6,600 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ซื้อ 7-Eleven

ระเบียง

อ่างอาบน้ำ

เครื่องชงกาแฟ

ห้องเชื่อมต่อ

ห้องสวีทสำหรับครอบครัว

สาย HDMI

ตัวเลือกอาหารฮาลาล

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

ครัว

ห้องนั่งเล่น

ไมโครเวฟ

คู่รักที่ไม่ได้แต่งงาน

สิ่งอำนวยความสะดวกกลางแจ้ง

เงินฝากขนาดเล็ก

ค่าธรรมเนียมเล็กน้อยสำหรับเด็ก

มีห้องสูบบุหรี่

สระว่ายน้ำ

อาหารมังสวิรัติ

เครื่องซักผ้า

พื้นที่ทำงาน

เสื่อโยคะ สูงสุดของ 1 Adult, 1 Child, 1 Infant ห้องพรีเมียร์แบบหนึ่งห้องนอน 57 m² ฿65,000 - 10 Day AQ ฿50,000 - 7 Day AQ ฿30,000 - 5 Day Test & Go ฿8,350 - 1st Day Test & Go ฿7,600 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ซื้อ 7-Eleven

ระเบียง

อ่างอาบน้ำ

เครื่องชงกาแฟ

ห้องเชื่อมต่อ

ห้องสวีทสำหรับครอบครัว

สาย HDMI

ตัวเลือกอาหารฮาลาล

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

ครัว

ห้องนั่งเล่น

ไมโครเวฟ

คู่รักที่ไม่ได้แต่งงาน

สิ่งอำนวยความสะดวกกลางแจ้ง

เงินฝากขนาดเล็ก

ค่าธรรมเนียมเล็กน้อยสำหรับเด็ก

มีห้องสูบบุหรี่

สระว่ายน้ำ

อาหารมังสวิรัติ

เครื่องซักผ้า

พื้นที่ทำงาน

เสื่อโยคะ สูงสุดของ 1 Adult, 2 Children, 1 Infant ห้องพรีเมียร์แบบสองห้องนอน 90 m² ฿95,000 - 10 Day AQ ฿75,000 - 7 Day AQ ฿42,500 - 5 Day Test & Go ฿13,950 - 1st Day Test & Go ฿12,600 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ซื้อ 7-Eleven

ระเบียง

อ่างอาบน้ำ

เครื่องชงกาแฟ

ห้องเชื่อมต่อ

ห้องสวีทสำหรับครอบครัว

สาย HDMI

ตัวเลือกอาหารฮาลาล

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

ครัว

ห้องนั่งเล่น

ไมโครเวฟ

คู่รักที่ไม่ได้แต่งงาน

สิ่งอำนวยความสะดวกกลางแจ้ง

เงินฝากขนาดเล็ก

ค่าธรรมเนียมเล็กน้อยสำหรับเด็ก

มีห้องสูบบุหรี่

สระว่ายน้ำ

อาหารมังสวิรัติ

เครื่องซักผ้า

พื้นที่ทำงาน

เสื่อโยคะ สูงสุดของ 1 Adult, 2 Children, 1 Infant ห้องพรีเมียร์แบบสามห้องนอน 123 m² ฿140,000 - 10 Day AQ ฿110,000 - 7 Day AQ ฿61,500 - 5 Day Test & Go ฿20,300 - 1st Day Test & Go ฿17,700 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ซื้อ 7-Eleven

ระเบียง

อ่างอาบน้ำ

เครื่องชงกาแฟ

ห้องเชื่อมต่อ

ห้องสวีทสำหรับครอบครัว

สาย HDMI

ตัวเลือกอาหารฮาลาล

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

ครัว

ห้องนั่งเล่น

ไมโครเวฟ

คู่รักที่ไม่ได้แต่งงาน

สิ่งอำนวยความสะดวกกลางแจ้ง

เงินฝากขนาดเล็ก

ค่าธรรมเนียมเล็กน้อยสำหรับเด็ก

มีห้องสูบบุหรี่

สระว่ายน้ำ

อาหารมังสวิรัติ

เครื่องซักผ้า

พื้นที่ทำงาน

เสื่อโยคะ

เติมพลังและผ่อนคลายอย่างมีสไตล์ระหว่างการกักกันรัฐทางเลือกที่ Somerset Rama 9 เลือกจากอาหารนานาชาติรสเลิศที่คัดสรรมาหรือทางเลือกในการใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพ รวมทั้งอาหาร Keto หรืออาหารอายุรเวทที่นำเสนอร่วมกับ NutriChef กระปรี้กระเปร่าด้วยข้อเสนอ Somerset Fitkits ในห้องหรือผ่อนคลายกับผู้ฝึกสอนมืออาชีพของเราที่จัด e-classes ทุกวันสำหรับโยคะ การยืดกล้ามเนื้อ การเต้นรำ การทำสมาธิ และกิจกรรมอื่น ๆ ดูภาพยนตร์หรือซีรีส์เรื่องโปรดของคุณบน Netflix หรือเล่นเกมโปรดของคุณบน PlayStation ซึ่งสามารถจองล่วงหน้าสำหรับการเข้าพักของคุณ รู้สึกเหมือนอยู่บ้านในห้องพักโรงแรมของเราหรือที่พักกว้างขวาง สัมผัสความยืดหยุ่นในการเลือก ตั้งแต่ครัวขนาดเล็กที่มีอุปกรณ์ครบครัน ไปจนถึงระเบียง ห้องน้ำที่มีแสงธรรมชาติพร้อมอ่างแช่ตัว ฝักบัวเรนชาวเวอร์ หรือตู้เสื้อผ้าแบบวอล์กอิน อย่าพลาดพื้นที่สันทนาการริมสระน้ำของเรา ซึ่งเป็นโอเอซิสอย่างแท้จริงที่จะได้สัมผัสระหว่างการเข้าพักของคุณ โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับการเข้าพักทั้งหมดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2021 เครดิตโรงแรมฟรี 2,500 บาท ต่อผู้ใหญ่/ เด็ก (For 14 Days Quarantine) เงื่อนไขการชำระเงินที่ยืดหยุ่น ต้องชำระเงินล่วงหน้าเพียง 25% ในขณะที่ทำการจอง หมายเหตุ: อพาร์ทเมนต์ 3 ห้องนอนตามคำขอ

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ โปรโมชั่นพิเศษ

For all arrivals till 31st March 2022

1) Flexible payment terms and conditions. Only 25% pre-payment is required at the time of booking.

2) Extra Adult & Child Policy (when sharing the same room, includes all services and hospital fees):

คุณสมบัติที่สำคัญ ได้แก่ :

ได้รับการออกแบบอย่างมีสไตล์เพื่อความสะดวกสบายและการพักผ่อนโรงแรมและที่พักอาศัยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

1) มีห้องสำหรับผู้สูบบุหรี่โดยเฉพาะ

2) เรสซิเด้นซ์มาพร้อมกับห้องครัวที่มีอุปกรณ์ครบครันตั้งแต่ Studio Executive

Glassware, crockery, cutlery & utensils

Electric kettle, microwave oven/ grill & toaster

Refrigerator (Full sized in Studio Executive, 1 - 2 - 3 Bedrooms and minibar in deluxe)

3) โซฟา 2 ที่นั่ง โต๊ะกาแฟขนาดใหญ่ และโต๊ะทำงานและเก้าอี้แยกเป็นสัดส่วน

4) โทรทัศน์ SMART ขนาด 43 นิ้ว พร้อมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซาวด์บาร์ Bluetooth และสมาร์ททีวี 49 นิ้วในห้องนั่งเล่นสำหรับหนึ่งและสองห้องนอนเท่านั้น

5) ฝักบัวและอ่างอาบน้ำแบบแยกส่วนมีเฉพาะในห้องนอนแบบหนึ่งและสองห้องนอนเท่านั้น

6) มีระเบียงที่เข้าถึงได้บางส่วนในพรีเมียร์ 1 - 2 - 3 ห้องนอนเท่านั้น

บริการฟรี ได้แก่ :

1) Welcome hamper on arrival. Includes essentials such as - Cereal, Soy Milk, Instant Noodles, Crackers, Bread, Butter and Fruits.

2) รวมอาหารทุกมื้อ – อาหารเช้า กลางวันและเย็น เมนูหมุนเวียนพร้อมอาหารนานาชาติ ไทย เอเชีย และอาหารมังสวิรัติ มีอาหารพิเศษและใบรับรองฮาลาลเมื่อแจ้งความประสงค์ขณะจอง

3) Tea and Coffee Making Facilities and 2 bottles of 1,500 ml Mineral Water per day.

4) อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงฟรี 15 Mbps/ ห้อง

5) มีบริการทำความสะอาดห้องพักตามระเบียบใหม่

6) ส่วนลด 20% สำหรับบริการซักรีด (ยกเว้นซักแห้ง)

7) รวมบริการรับส่งเที่ยวเดียวระหว่างสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิหรือสนามบินนานาชาติดอนเมืองมายังโรงแรม

8) การตรวจคัดกรอง COVID-19 (RT - PCR) ตามกฎระเบียบใหม่

ตัวเลือกอาหารประกอบด้วย: (อัปโหลดเมนู)

1) Rotational Menus with International, Thai, Japanese, Korean and Vegetarian Meal Options Served.

2) มีอาหารพิเศษและใบรับรองฮาลาลเมื่อแจ้งความประสงค์ขณะทำการจอง

3) Upgrade to our special Vegan, Keto, Nutri-Slim, and Nutri-Shred diets for THB 1,500 nett/ 8 nights, THB 1,900 nett/ 11 nights, THB 1,900 nett/ 15 nights. Rates are on per pax basis.

บริการเสริมที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม:

1) จองล่วงหน้าและซื้อ Somerset FitKit กับเรา! รวมดัมเบล 2 กก. หรือ 5 กก. และเสื่อโยคะ 6 มม. ในราคา 1,099 บาทสุทธิเท่านั้น

2) For game enthusiasts’ pre-book & rent your Play Station 4 with two Consoles and four Games for THB 2,000 nett/ 8 nights, THB 2,5000 nett/ 11 nights, THB 3,000 nett/ 15 nights. (subject to availability).

3) แพคเกจซักรีด 20 ชิ้น ราคาสุทธิ 2,500 บาท หรือ 30 ชิ้น ราคาสุทธิ 3,500 บาท (ไม่รวมบริการซักแห้ง)

4) มีลู่วิ่งไฟฟ้าและจักรยานฟิตเนสในร่มให้เช่าเมื่อแจ้งความประสงค์ (ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ)

5) เครื่องชงกาแฟ Nespresso ให้เช่า 20 แคปซูลราคา 2,000 บาทสุทธิหรือ 30 แคปซูลรวม 3,000 บาทสุทธิ

ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกของคุณ:

1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเพื่อความปลอดภัยเป็นพิเศษและการควบคุมอุณหภูมิที่ดีขึ้น

2) บริการรับส่งฉุกเฉินจากโรงแรมไปยังโรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรีฟรีหากตรวจพบ COVID เป็นบวก

3) ขับรถ 30 นาที จาก ซัมเมอร์เซ็ท พระราม 9 กรุงเทพฯ ถึง รพ.สมิติเวช ธนบุรี

ข้อตกลงและเงื่อนไข:

1) 25% pre-payment is required at the time of booking. Rest 75% is required 7 days prior to arrival.

Rates are inclusive of Taxes and Service Charges.

2) Earliest check out on date of departure will be at 06.00 hours.

3) Check out at 12.00 pm on the date of departure. Complimentary late check out at 2.00 pm is subject to availability and must inform the hotel in advance.

4) Benefits may not be used in conjunction with any other discounts or exchanged for any other services or cash.

5) Amendment is required 7 days in advance.

6) Late cancellation charges apply at

50% of total amount when canceled 13 to 8 days from the date of arrival.

100% of the total amount when canceled within 7 days from the date of arrival.

7) If the guest tests positive for COVID-19 during their stay, the full amount will be charged will not be refunded. In-case of THB 20,000 will be levied for sanitization of the previous room occupied.

8) Use of swimming pool and gymnasium is currently not allowed as per the direction from the Ministry of Public Health. Incase the guest use these areas, a sanitization cost of THB 20,000 will be levied for the safety of all our guests. In case of any changes or updates in the future on the usage of the prohibited areas, the hotel will notify all guests and will open these areas for guest use.

บริการฟรีจากโรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรี:

1) การตรวจคัดกรอง COVID-10 (RT - PCR) ตามระเบียบใหม่

2) พยาบาลวิชาชีพประจำการตลอด 24 ชั่วโมง ณ ซัมเมอร์เซ็ท พระราม 9 กรุงเทพมหานคร

3) เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ได้รับการรับรองในสถานที่สำหรับความต้องการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในขณะที่อยู่ภายใต้การกักกัน

4) การตรวจสุขภาพประจำวัน

5) ชุดต้อนรับในห้องพัก (หน้ากากและเจลแอลกอฮอล์)

6) ค่าเข้าชม รพ.สมิติเวช ธนบุรี หากผลตรวจเป็นบวก โควิด-19

6) Issuance of regular official reports on the status of each patient under observation

7) ใบรับรองปลอดโรค COVID-19 อย่างเป็นทางการในวันที่ 15 ก่อนปล่อยตัวผู้ป่วย

แสดงโรงแรม AQ ทั้งหมด ค้นหาโรงแรมในเครือ AQ ทั้งหมด 180 แห่ง

คะแนน 4.9 /5 ยอดเยี่ยม ขึ้นอยู่กับ 1 ทบทวน คะแนน 1 ยอดเยี่ยม 0 ดีมาก 0 เฉลี่ย 0 แย่ 0 แย่มาก ซัมเมอร์เซ็ทพระราม 9 กรุงเทพมหานคร ทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด ออกความคิดเห็นสำหรับ ซัมเมอร์เซ็ทพระราม 9 กรุงเทพมหานคร ดูความคิดเห็นทั้งหมด หากคุณเป็นแขกของทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด 🇹🇭 Jantaya Guénet มาถึงเมื่อ 07/08/2021 4.9 Two-Bedroom Premier แง่บวก บริการดี,อาหารอร่อย ,ห้องสะอาด ,พนักงานสุภาพ เชิงลบ ไม่ให้ออนอกห้องเลย สำหรับเวลา14วัน ที่ยากสำหรับเด็กไม่ง่ายแต่เราผ่านมาด้วยดี,wifiดี ..เด็กๆHappy ค่ะ..มีเมนูอาหารให้เลือกเยอะค่ะ ขอบคุณที่บริการเราเป็นอย่างดี รับส่งอาหารที่เราสั่งจากข้างนอกมาส่งให้ถึงหน้าห้อง 🙏

