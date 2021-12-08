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The Salil Hotel Sukhumvit 57 – Thonglor is no longer operating as an ASQ .



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Отель Salil Sukhumvit 57 - Thonglor расположен всего в 5 минутах ходьбы от станции надземного метро Thong Lo в Бангкоке. К услугам гостей комфортабельные и роскошные номера. Гости могут посетить рестораны и кафе на территории отеля, а также бассейн на крыше.

В каждом номере есть телевизор с плоским экраном и технологией Smart TV, мини-кухня и холодильник. Для вашего удобства в вашем распоряжении гостиная зона, халаты и фен. Все ванные комнаты оснащены электронным сиденьем для унитаза, ванной и бесплатными туалетными принадлежностями.

Гости могут пообедать в течение всего дня в баре Storia del Caffè, расслабиться в ресторане Secret Garden на открытом воздухе или выпить полдник в чайной комнате Mariage Frères.

Отель Salil Sukhumvit 57 находится всего в 1,5 км от торгового центра Emporium и в 2,1 км от больницы Камиллиан, а больница Самитивей Сукхумвит находится в 1,3 км. Расстояние до ближайшего аэропорта Суварнабхуми составляет 18 км.