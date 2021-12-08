BANGKOK TEST & GO

The Salil Hotel Sukhumvit 57 - Тонглор - AQ / ASQ

Bangkok
8.3
оценка с
403
Обновление February 8, 2022
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БЫСТРЫЙ ОТВЕТ
100% ДЕПОЗИТ
5 ОТЗЫВЫ
Всего AQ гостиничных номеров 115 Спальни
Партнерская больница Phyathai 1 Hospital

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с The Salil Hotel Sukhumvit 57 - Тонглор в приоритетном порядке, и The Salil Hotel Sukhumvit 57 - Тонглор будет получать оплату напрямую от вас.

The Salil Hotel Sukhumvit 57 – Thonglor is no longer operating as an ASQ.

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Отель Salil Sukhumvit 57 - Thonglor расположен всего в 5 минутах ходьбы от станции надземного метро Thong Lo в Бангкоке. К услугам гостей комфортабельные и роскошные номера. Гости могут посетить рестораны и кафе на территории отеля, а также бассейн на крыше.

В каждом номере есть телевизор с плоским экраном и технологией Smart TV, мини-кухня и холодильник. Для вашего удобства в вашем распоряжении гостиная зона, халаты и фен. Все ванные комнаты оснащены электронным сиденьем для унитаза, ванной и бесплатными туалетными принадлежностями.

Гости могут пообедать в течение всего дня в баре Storia del Caffè, расслабиться в ресторане Secret Garden на открытом воздухе или выпить полдник в чайной комнате Mariage Frères.

Отель Salil Sukhumvit 57 находится всего в 1,5 км от торгового центра Emporium и в 2,1 км от больницы Камиллиан, а больница Самитивей Сукхумвит находится в 1,3 км. Расстояние до ближайшего аэропорта Суварнабхуми составляет 18 км.

Удобства / Особенности

  • COVID-19 PCR screening test conducted on property
  • Круглосуточный трансфер службы скорой помощи из отеля в больницу
  • 24-часовая дежурная медсестра
  • Круглосуточная консультация врача в больнице Пиятай 1
  • Бесплатный трансфер из аэропорта в отель.
  • Полный пансион, включая завтрак, обед и ужин.
  • Бесплатный высокоскоростной интернет
  • Ванная комната с ванной, душем и умывальником
  • Smart TV
  • В номере есть микроволновая печь, холодильник, а также бесплатные кофе и чай.
  • Discount 15% on room service menu
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Счет
4.0/5
Очень хороший
На основе 5 отзывы
Рейтинг
Отлично
3
Очень хороший
1
В среднем
0
Бедные
1
Ужасный
0
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🇹🇼Chiu Chienyuan

Проверено на 08/12/2021
Прибыл 21/11/2021
3.9 Premier Room

Overall it is good, clean and comfortable, but i am surprised when i check in, they told us it is over 5pm so hotel can't prepare dinner, i was wondering where am i support to go & buy??

🇹🇭Rattanachanok

Проверено на 25/11/2021
Прибыл 24/11/2021
2.0 Premier Room
Положительные     
  • Cheap is not excepted for this SAQ as same price w Hyatt place sukhumvit.
  • Stupid me that choose this hotel.
Отрицательные
  • Construction labor climb outside to my balcony with glass door that see through

This is the most worst experience I have ever had i my traveling life. A guy as construction climbed to my private room balcony without any notice from hotel , please refer to my photos

🇹🇭Suparada Supakamolsenee

Проверено на 25/05/2021
Прибыл 09/05/2021
4.7 Premier Room
Положительные     
  • Услуги
  • Еда
  • Чистый
Отрицательные
  • Свет пару раз отключался во время моего карантина
  • Wi-Fi соединение иногда было плохим

Персонал действительно приятный и услужливый. Еда качественная и вкусная. Я хорошо провел время, оставаясь там!

🇩🇪Christian Wintgen

Проверено на 01/05/2021
Прибыл 20/03/2021
4.5 Premier Room
Положительные     
  • Номера классные, персонал очень дружелюбный, тихий отель
Отрицательные
  • Wi-Fi иногда отключается в ночное время. Время расслабления всего 30 минут в день.

Очень хороший и дешевый карантин в БКК. Персонал отеля очень услужливый и дружелюбный. Дежурная медсестра даже помогает больше, чем должна.

🇹🇭Wannapa Ch

Проверено на 28/02/2021
Прибыл 24/02/2021
5.0 Deluxe Suite
Положительные     
  • Все хорошо,
  • Номер
  • комната была большая, и спальная комната была удобной, все удобства в номере более готовы к 15-дневному карантину, Smart TV, хороший Wi-Fi, микроволновая печь, раковина, ванная комната с ванной и туалетными принадлежностями, которые были готовы для меня, поэтому мне не нужно приготовить что-нибудь.
  • Еда
  • Еда подается 4 раза в день, завтрак, обед, полдник, ужин. Сейчас я толстею.
  • Также мне больше всего нравится то, что в комнате потрясающее освещение спальни, где я могу найти себя в отличном освещении повсюду в комнате, чтобы сделать классное селфи.
Отрицательные
  • Еда подается 4 раза в 8.00, 12.00, 15.00, 17.00 иногда я забывала принести ее в комнату после того, как персонал звонил в дверь, поэтому иногда моя еда уже остыла, но, к счастью, в моей комнате есть микроволновая печь, поэтому я могу согреть ее в любое время Я хочу это получить.

Весь персонал и медсестра хорошо обо мне заботятся. Спасибо всем, что сделали мой карантин более быстрым в это очень тяжелое время.

Hotel Offer Brochure

Адрес / Карта

Sukhumvit Soi 57, Klongtan Nua, Wattana, Wattana, 10110 Bangkok, Thailand

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