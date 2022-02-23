Всего AQ гостиничных номеров 61 Спальни
Партнерская больница Piyavate Hospital
Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
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Номера
All of the following packages include the required tests, and transport.
Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Делюкс номер 26m²
฿22,000 - 10 Day AQ
฿16,900 - 7 Day AQ
฿3,900 - 1 Day Test & Go
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БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
Функции
- Покупка 7-Eleven
- Балкон
- Балкон (полный доступ)
- Кабель HDMI
- Международные каналы
- Интернет - Wi-Fi
- Вегетарианские блюда
- Рабочая среда
Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Представительский номер 27m²
฿23,000 - 10 Day AQ
฿17,900 - 7 Day AQ
฿4,200 - 1 Day Test & Go
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БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
Функции
- Покупка 7-Eleven
- Балкон
- Балкон (полный доступ)
- Кабель HDMI
- Международные каналы
- Интернет - Wi-Fi
- Вегетарианские блюда
- Рабочая среда
Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Номер Джуниор 29m²
฿24,000 - 10 Day AQ
฿18,900 - 7 Day AQ
฿4,500 - 1 Day Test & Go
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БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
Функции
- Покупка 7-Eleven
- Балкон
- Балкон (полный доступ)
- Кабель HDMI
- Международные каналы
- Интернет - Wi-Fi
- СВЧ
- Вегетарианские блюда
- Рабочая среда
Максимум 4 Adults, 1 Child, 2 Infants
Номер люкс 54m²
฿29,000 - 10 Day AQ
฿23,900 - 7 Day AQ
฿8,500 - 1 Day Test & Go
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БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
Функции
- Покупка 7-Eleven
- Балкон
- Балкон (полный доступ)
- Семейные люксы
- Кабель HDMI
- Международные каналы
- Интернет - Wi-Fi
- СВЧ
- Вегетарианские блюда
- Рабочая среда
Отель Kinn расположен в Бангкоке, в 5 км от Арабской улицы.К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, бар и общий лаундж. К услугам гостей семейные номера и терраса. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер, доставка еды и напитков в номер и бесплатный Wi-Fi на всей территории.
В отеле подают завтрак по меню или американский завтрак.
В отеле Kinn есть бизнес-центр и гладильные принадлежности.
Центральное посольство находится в 6 км от отеля, а рынок Пратунам - в 6 км. Расстояние от отеля Kinn до международного аэропорта Донмыанг составляет 26,2 км.
Удобства / Особенности
- Room with Balcony, kettle and refrigerator.
- 3 meals per day. (Thai food, Vegetarian, don’t have halal food)
- Transportation from airport to hotel.
- 24 hrs. Nursing.
- Cleaning Service (After the COVID-19 Test is Negative).
- 2 times COVID-19 check-up.
- Internet Wifi Access.
Счет
4.4/5
Очень хороший
На основе 15 отзывы
Если бы вы были гостем в Отель Kinn Bangkok
, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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3.5 Deluxe Room
Положительные
Отрицательные
- price of the package was ok
- small balcony so at least you can go outside
- hotel location is convenient
- not environmental friendly: so much plastic waste each time meals are served
- no international channels on the TV
unfortunately there wasn't enough time for me to get a new Thailand pass with much more favorable Test and Go entry I was stucked under the AQ 7 days program
I will avoid in future a long-term quarantine because you can't do anything and are prisoned inside the hotel room.
I spend my quarantine sleep longtime and do some work on the laptop.
5.0 Deluxe Room
Положительные
- Clean
- comfortable
- Good food
The staff were very helpful and friendly. This is a great value for money place. It is next to the highway but I was on other side of the hotel so no noise problem.
4.8 Deluxe Room
Положительные
- Everything was great.
- Helpful personnel.
- Tasty food.
- Clean room.
- All things considering Covid was taken care of.
- Very responsive to e-mails.
- Employees speak good English.
Great and helpful personnel. Room was clean and it had everything needed for one night. Recommend to anyone.
4.8 Deluxe Room
Ich hatte Gott sei Dank ein Zimmer mit balkon.personal sehr hilfsbereit und essen überraschend gut.
5.0 Deluxe Room
Положительные
Отрицательные
- I cancelled due to a small personal injury. I submitted the doctor statements to the hotel.
- They refunded my room/deposit after 6 days with no problem.
- I will visit the hotel on my next rip.
I am giving a " 5 " stars because I cancelled due to a small personal injury.
I submitted the doctor statements to the hotel.
They refunded my room and deposited after 6 days with no problem.
I will visit the hotel on my next rip.
4.6 Deluxe Room
Положительные
Отрицательные
- Everything was perfect. The transfer and the test was very fast.
- Room and bathroom was extremly clear. The bed was comfortable and the room was quiet. Dinner and breakfast were good, fresh, delicious. I checked out before lunch because I got my negative pcr-result at 11am. :)
- Only 1 problem:
- 1. I stayed only 1 night in the hotel because more night was impossible, because it is an AQ-hotel...
I'm sad because a lots of my friends cancelled their Thailand-holiday during the last days because Thailand cancelled the Test&Go system. :(
They are vaccinated, twice tested and healthy and we all love Thailand! Why don't you want them to visit Thailand? :(
3.4 Deluxe Room
Nothing to complain about. The procedure including airport pickup, pcr - test and hotel registration was done in about one hour. Friendly staff at the reception.
4.8 Executive Room
Положительные
Отрицательные
- Микроволновая печь в номере, Курение только на балконе. Удобная двуспальная кровать, хороший душ с сильным напором воды.
Очень профессионально с самого начала, транспорт ждет в аэропорту.
Медсестра ждет в отеле. Хороший кондиционер в номере, чисто, аккуратно и свежо. Небольшой балкончик для курения, тапочки, халат, мыло, шампунь в комплекте.
3.8 Deluxe Room
Положительные
Отрицательные
- Вай-фай
- Вежливый персонал
- Чистый
- Очень шумно (рядом с 10-ти полосным шоссе)
- Без уборки 10 дней
- Без смены полотенец в течение 10 дней
- Без смены постели в течение 10 дней
- Еда холодная 9 раз из 10
- "балкон" - шутка, половину занимает кондиционер, и невероятно шумно.
Это было терпимое пребывание, но я не вернусь. В основном потому, что это очень-очень шумное место, прилегающее и прямо выходящее на Rama9, 10-полосное оживленное шоссе, которое никогда не останавливается. Еды много, но обычно холодная, только обед иногда был горячим.
Я попросил их убрать мою комнату после первого теста на COVID, но они отказались.
Персонал дружелюбен, но явно напуган, а также ограничен государственными правилами COVID, например, обещание заниматься физическими упражнениями / ходьбой было отменено более строгими правилами здравоохранения.
Разрешены поставки извне (кроме свежих продуктов), которые будут доставлены к вашей двери вместе с обедом или ужином. Немедленная доставка возможна за дополнительную плату.
WiFi быстрый и стабильный. В моей комнате были 2 двуспальные кровати и небольшой письменный стол. Нет места для упражнений, нет дивана. Это не "вина" отеля, хотя номер выбрал я. Я просто упоминаю об этом, так как пребывание в постели в течение 10 или 14 дней действительно утомительно.
Был небольшой балкон с металлическими решетками, половину его занимал кондиционер. Недостаточно места, чтобы поставить стул, и все равно вы не останетесь дольше 5 минут из-за шума шоссе.
4.8 Deluxe Room
Положительные
Отрицательные
- Персонал был очень дружелюбным и услужливым
- Номер был удобным
- Очень чистый
- Небольшой балкон для сидения на улице
- Легко постирать самостоятельно
- Персонал помогал НЕМЕДЛЕННО, когда у меня были проблемы
- Вегетарианские блюда были хорошими - рекомендую жареный острый тофу
- Много воды и припасов
- Отличное соотношение цены и качества
- Горячая вода работает хорошо
- Вегетарианские блюда могут быть разнообразнее.
Этот ASQ - отличное соотношение цены и качества. Попросите номер на южной стороне.
4.7 Executive Room
Положительные
Отрицательные
- Очень чистый. Персонал очень дружелюбный и услужливый. Номер хорошо подготовлен с закусками, водой, чаем, кофе, сахаром, чистящими средствами и т. Д.
- Еда очень однообразная. Иногда в меню были западные блюда, что было приятно, но не всегда. Меню обслуживания номеров очень ограничено.
В целом хорошее впечатление. Персонал очень услужливый и дружелюбный. Номера чистые и удобные. Еда нормальная, но необходимо больше разнообразия и западных блюд.
3.0 Executive Room
ПоложительныеОтрицательные
- Холодный завтрак
- Старый хлеб
- Небольшой балкон с решеткой
Мой второй день, и я надеюсь на улучшение. Если я собираюсь остаться здесь еще на 13 ночей, то, по крайней мере, я смогу получить свежий завтрак. Поставляется холодным с хлебом, обжаренным за 2-3 часа до этого. Пока что по цене это не нравится. Посмотрим в другие дни
4.3 Executive Room
Положительные
Отрицательные
- Очень приветливый персонал.
- Возможность заказа с 7-11.
- Wi-Fi был очень хорошим, без проблем с видеозвонками.
- Номера в передней части очень шумные. Шоссе всего в паре метров.
- Еда понравилась, но только вначале. У вас есть меню с вариантами на выбор каждый день, но 3 варианта завтрака одинаковы каждый день. То, что они называют «американским завтраком», действительно ниже среднего. Остается рис, который я обычно не ем на завтрак.
- Пожалуй, самый большой недостаток - отсутствие зоны отдыха на свежем воздухе. Нет возможности выйти на улицу, что есть в других отелях.
Самое главное, что я пережила 10 дней. Если бы мне когда-нибудь пришлось бы делать это снова, я бы попытался найти что-нибудь, где я мог бы больше заниматься спортом или ходить. 10 дней в маленькой комнате без упражнений - это многовато.
4.8 Junior Room
Положительные
Отрицательные
- очень чистая комната
- персонал услужливый
- удобная кровать
- для меня это не минус, но о чем следует помнить, если вы ищете спокойное место, это может быть не место для вас, моя комната была рядом с шоссе, и в нем шумно, особенно в дневное время, возможно, номера на противоположной стороне шоссе тише
Я с радостью рекомендую этот отель, очень чистые, просторные номера и хороший ресторан на первом этаже, персонал очень дружелюбный и услужливый.
4.4 Junior Room
Рад, что выбрали этот отель. Хорошие чистые номера. Все работает хорошо и кажется новым. Еда хорошая и разнообразная, подается вовремя. Приветливый и профессиональный персонал. Я рекомендую The Kinn для проживания в ASQ.
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