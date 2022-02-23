BANGKOK TEST & GO

Отель Kinn Bangkok - AQ / ASQ

Bangkok
8.9
оценка с
82
Обновление February 28, 2022
The Kinn Bangkok Hotel - Image 0
The Kinn Bangkok Hotel - Image 1
The Kinn Bangkok Hotel - Image 2
The Kinn Bangkok Hotel - Image 3
The Kinn Bangkok Hotel - Image 4
The Kinn Bangkok Hotel - Image 5
+29 фотографии
БЫСТРЫЙ ОТВЕТ
REFUND POLICY
15 ОТЗЫВЫ
Всего AQ гостиничных номеров 61 Спальни
Партнерская больница Piyavate Hospital

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel is not a Direct Payment Partner yet, and we cannot gaurentee the following things
  • We cannot guarantee secure payment for this hotel.
  • We cannot guarantee secure document handling for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast response for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast confirmation letter for this hotel.

You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.

We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.

Hotel Refund Policy

Amendment or cancellation can be made once free of charge before 7 days of your arrival date.

Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Делюкс номер 26
฿22,000 - 10 Day AQ
฿16,900 - 7 Day AQ
฿3,900 - 1 Day Test & Go
ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ
БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
BOOKMARK

Функции

  • Покупка 7-Eleven
  • Балкон
  • Балкон (полный доступ)
  • Кабель HDMI
  • Международные каналы
  • Интернет - Wi-Fi
  • Вегетарианские блюда
  • Рабочая среда
Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Представительский номер 27
฿23,000 - 10 Day AQ
฿17,900 - 7 Day AQ
฿4,200 - 1 Day Test & Go
ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ
БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
BOOKMARK

Функции

  • Покупка 7-Eleven
  • Балкон
  • Балкон (полный доступ)
  • Кабель HDMI
  • Международные каналы
  • Интернет - Wi-Fi
  • Вегетарианские блюда
  • Рабочая среда
Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Номер Джуниор 29
฿24,000 - 10 Day AQ
฿18,900 - 7 Day AQ
฿4,500 - 1 Day Test & Go
ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ
БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
BOOKMARK

Функции

  • Покупка 7-Eleven
  • Балкон
  • Балкон (полный доступ)
  • Кабель HDMI
  • Международные каналы
  • Интернет - Wi-Fi
  • СВЧ
  • Вегетарианские блюда
  • Рабочая среда
Максимум 4 Adults, 1 Child, 2 Infants
Номер люкс 54
฿29,000 - 10 Day AQ
฿23,900 - 7 Day AQ
฿8,500 - 1 Day Test & Go
ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ
БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
BOOKMARK

Функции

  • Покупка 7-Eleven
  • Балкон
  • Балкон (полный доступ)
  • Семейные люксы
  • Кабель HDMI
  • Международные каналы
  • Интернет - Wi-Fi
  • СВЧ
  • Вегетарианские блюда
  • Рабочая среда

Отель Kinn расположен в Бангкоке, в 5 км от Арабской улицы.К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, бар и общий лаундж. К услугам гостей семейные номера и терраса. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер, доставка еды и напитков в номер и бесплатный Wi-Fi на всей территории.

В отеле подают завтрак по меню или американский завтрак.

В отеле Kinn есть бизнес-центр и гладильные принадлежности.

Центральное посольство находится в 6 км от отеля, а рынок Пратунам - в 6 км. Расстояние от отеля Kinn до международного аэропорта Донмыанг составляет 26,2 км.

Удобства / Особенности

  • Room with Balcony, kettle and refrigerator.
  • 3 meals per day. (Thai food, Vegetarian, don’t have halal food)
  • Transportation from airport to hotel.
  • 24 hrs. Nursing.
  • Cleaning Service (After the COVID-19 Test is Negative).
  • 2 times COVID-19 check-up.
  • Internet Wifi Access.
SHOW ALL HOTELS
Search through 1000+ Hotels / Packages
Счет
4.4/5
Очень хороший
На основе 15 отзывы
Рейтинг
Отлично
9
Очень хороший
4
В среднем
2
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Отель Kinn Bangkok , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Отель Kinn Bangkok
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

🇧🇪Alan Erpels

Проверено на 23/02/2022
Прибыл 06/02/2022
3.5 Deluxe Room
Положительные
  • price of the package was ok
  • small balcony so at least you can go outside
  • hotel location is convenient
Отрицательные
  • not environmental friendly: so much plastic waste each time meals are served
  • no international channels on the TV

unfortunately there wasn't enough time for me to get a new Thailand pass with much more favorable Test and Go entry I was stucked under the AQ 7 days program I will avoid in future a long-term quarantine because you can't do anything and are prisoned inside the hotel room.
I spend my quarantine sleep longtime and do some work on the laptop.

🇳🇿Lee-anne Hill

Проверено на 23/02/2022
Прибыл 06/02/2022
5.0 Deluxe Room
Положительные
  • Clean
  • comfortable
  • Good food

The staff were very helpful and friendly. This is a great value for money place. It is next to the highway but I was on other side of the hotel so no noise problem.

🇱🇻Kristaps Mackovs

Проверено на 17/02/2022
Прибыл 17/01/2022
4.8 Deluxe Room
Положительные
  • Everything was great.
  • Helpful personnel.
  • Tasty food.
  • Clean room.
  • All things considering Covid was taken care of.
  • Very responsive to e-mails.
  • Employees speak good English.

Great and helpful personnel. Room was clean and it had everything needed for one night. Recommend to anyone.

🇦🇹Martin Dvorak

Проверено на 30/01/2022
Прибыл 15/01/2022
4.8 Deluxe Room

Ich hatte Gott sei Dank ein Zimmer mit balkon.personal sehr hilfsbereit und essen überraschend gut.

🇺🇸Johnny Ngai

Проверено на 26/01/2022
Прибыл 07/01/2022
5.0 Deluxe Room
Положительные
  • I cancelled due to a small personal injury. I submitted the doctor statements to the hotel.
  • They refunded my room/deposit after 6 days with no problem.
  • I will visit the hotel on my next rip.
Отрицательные
  • None

I am giving a " 5 " stars because I cancelled due to a small personal injury. I submitted the doctor statements to the hotel. They refunded my room and deposited after 6 days with no problem. I will visit the hotel on my next rip.

🇭🇺Laszlo Orsy

Проверено на 28/12/2021
Прибыл 09/12/2021
4.6 Deluxe Room
Положительные
  • Everything was perfect. The transfer and the test was very fast.
  • Room and bathroom was extremly clear. The bed was comfortable and the room was quiet. Dinner and breakfast were good, fresh, delicious. I checked out before lunch because I got my negative pcr-result at 11am. :)
Отрицательные
  • Only 1 problem:
  • 1. I stayed only 1 night in the hotel because more night was impossible, because it is an AQ-hotel...

I'm sad because a lots of my friends cancelled their Thailand-holiday during the last days because Thailand cancelled the Test&Go system. :( They are vaccinated, twice tested and healthy and we all love Thailand! Why don't you want them to visit Thailand? :(

🇩🇪Mario Kuehne

Проверено на 18/12/2021
Прибыл 02/12/2021
3.4 Deluxe Room

Nothing to complain about. The procedure including airport pickup, pcr - test and hotel registration was done in about one hour. Friendly staff at the reception.

🇬🇧Brian

Проверено на 10/06/2021
Прибыл 09/06/2021
4.8 Executive Room
Положительные
  • Микроволновая печь в номере, Курение только на балконе. Удобная двуспальная кровать, хороший душ с сильным напором воды.
Отрицательные
  • Тайские телеканалы

Очень профессионально с самого начала, транспорт ждет в аэропорту. Медсестра ждет в отеле. Хороший кондиционер в номере, чисто, аккуратно и свежо. Небольшой балкончик для курения, тапочки, халат, мыло, шампунь в комплекте.

🇦🇹Manfred Rohrauer

Проверено на 21/05/2021
Прибыл 04/05/2021
3.8 Deluxe Room
Положительные
  • Вай-фай
  • Вежливый персонал
  • Чистый
Отрицательные
  • Очень шумно (рядом с 10-ти полосным шоссе)
  • Без уборки 10 дней
  • Без смены полотенец в течение 10 дней
  • Без смены постели в течение 10 дней
  • Еда холодная 9 раз из 10
  • "балкон" - шутка, половину занимает кондиционер, и невероятно шумно.

Это было терпимое пребывание, но я не вернусь. В основном потому, что это очень-очень шумное место, прилегающее и прямо выходящее на Rama9, 10-полосное оживленное шоссе, которое никогда не останавливается. Еды много, но обычно холодная, только обед иногда был горячим. Я попросил их убрать мою комнату после первого теста на COVID, но они отказались. Персонал дружелюбен, но явно напуган, а также ограничен государственными правилами COVID, например, обещание заниматься физическими упражнениями / ходьбой было отменено более строгими правилами здравоохранения. Разрешены поставки извне (кроме свежих продуктов), которые будут доставлены к вашей двери вместе с обедом или ужином. Немедленная доставка возможна за дополнительную плату. WiFi быстрый и стабильный. В моей комнате были 2 двуспальные кровати и небольшой письменный стол. Нет места для упражнений, нет дивана. Это не "вина" отеля, хотя номер выбрал я. Я просто упоминаю об этом, так как пребывание в постели в течение 10 или 14 дней действительно утомительно. Был небольшой балкон с металлическими решетками, половину его занимал кондиционер. Недостаточно места, чтобы поставить стул, и все равно вы не останетесь дольше 5 минут из-за шума шоссе.

🇺🇸Robert Sultan

Проверено на 11/05/2021
Прибыл 03/05/2021
4.8 Deluxe Room
Положительные
  • Персонал был очень дружелюбным и услужливым
  • Номер был удобным
  • Очень чистый
  • Небольшой балкон для сидения на улице
  • Легко постирать самостоятельно
  • Персонал помогал НЕМЕДЛЕННО, когда у меня были проблемы
  • Вегетарианские блюда были хорошими - рекомендую жареный острый тофу
  • Много воды и припасов
  • Отличное соотношение цены и качества
  • Горячая вода работает хорошо
Отрицательные
  • Вегетарианские блюда могут быть разнообразнее.

Этот ASQ - отличное соотношение цены и качества. Попросите номер на южной стороне.

🇬🇧Megan Fischer

Проверено на 10/05/2021
Прибыл 30/04/2021
4.7 Executive Room
Положительные
  • Очень чистый. Персонал очень дружелюбный и услужливый. Номер хорошо подготовлен с закусками, водой, чаем, кофе, сахаром, чистящими средствами и т. Д.
Отрицательные
  • Еда очень однообразная. Иногда в меню были западные блюда, что было приятно, но не всегда. Меню обслуживания номеров очень ограничено.

В целом хорошее впечатление. Персонал очень услужливый и дружелюбный. Номера чистые и удобные. Еда нормальная, но необходимо больше разнообразия и западных блюд.

🇸🇪Sead Porovic

Проверено на 10/05/2021
Прибыл 09/05/2021
3.0 Executive Room
Положительные
  • Приятный персонал
Отрицательные
  • Холодный завтрак
  • Старый хлеб
  • Небольшой балкон с решеткой

Мой второй день, и я надеюсь на улучшение. Если я собираюсь остаться здесь еще на 13 ночей, то, по крайней мере, я смогу получить свежий завтрак. Поставляется холодным с хлебом, обжаренным за 2-3 часа до этого. Пока что по цене это не нравится. Посмотрим в другие дни

🇳🇱Dimitri Visser

Проверено на 27/04/2021
Прибыл 09/04/2021
4.3 Executive Room
Положительные
  • Очень приветливый персонал.
  • Возможность заказа с 7-11.
  • Wi-Fi был очень хорошим, без проблем с видеозвонками.
Отрицательные
  • Номера в передней части очень шумные. Шоссе всего в паре метров.
  • Еда понравилась, но только вначале. У вас есть меню с вариантами на выбор каждый день, но 3 варианта завтрака одинаковы каждый день. То, что они называют «американским завтраком», действительно ниже среднего. Остается рис, который я обычно не ем на завтрак.
  • Пожалуй, самый большой недостаток - отсутствие зоны отдыха на свежем воздухе. Нет возможности выйти на улицу, что есть в других отелях.

Самое главное, что я пережила 10 дней. Если бы мне когда-нибудь пришлось бы делать это снова, я бы попытался найти что-нибудь, где я мог бы больше заниматься спортом или ходить. 10 дней в маленькой комнате без упражнений - это многовато.

🇮🇱Mahmoud Shweki

Проверено на 11/04/2021
Прибыл 26/03/2021
4.8 Junior Room
Положительные
  • очень чистая комната
  • персонал услужливый
  • удобная кровать
Отрицательные
  • для меня это не минус, но о чем следует помнить, если вы ищете спокойное место, это может быть не место для вас, моя комната была рядом с шоссе, и в нем шумно, особенно в дневное время, возможно, номера на противоположной стороне шоссе тише

Я с радостью рекомендую этот отель, очень чистые, просторные номера и хороший ресторан на первом этаже, персонал очень дружелюбный и услужливый.

🇩🇰Frank Henriksen

Проверено на 11/02/2021
Прибыл 02/01/2021
4.4 Junior Room

Рад, что выбрали этот отель. Хорошие чистые номера. Все работает хорошо и кажется новым. Еда хорошая и разнообразная, подается вовремя. Приветливый и профессиональный персонал. Я рекомендую The Kinn для проживания в ASQ.

Hotel Offer Brochure

Изображения меню еды

Адрес / Карта

578 Soi 26 Rama 9 Rd., Huai Khwang, Huai Khwang, 10310 Bangkok, Thailand

Отели-партнеры

Lohas Residences Сукхумвит
8
рейтинг с
3407 отзывы
Из ฿-1
The Elegant Bangkok
8.2
рейтинг с
100 отзывы
Из ฿-1
Отель Legacy
7
рейтинг с
248 отзывы
Из ฿-1

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

Отель A-ONE Бангкок
8.1
рейтинг с
346 отзывы
Из ฿-1
Metropole Бангкок
8
рейтинг с
698 отзывы
Из ฿-1
Отель Грин Беллс
7.6
рейтинг с
796 отзывы
Из ฿-1
Royal Suite Hotel Бангкок
8.1
рейтинг с
424 отзывы
Из ฿-1
Aspira Hana Residence Тонг Лор
8.3
рейтинг с
199 отзывы
Из ฿-1
Отель Golden Tulip Sovereign Бангкок
7.5
рейтинг с
29 отзывы
Из ฿-1
Отель Avani Atrium Bangkok
8.4
рейтинг с
2692 отзывы
Из ฿-1
Ланкастер Бангкок
9.1
рейтинг с
623 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU