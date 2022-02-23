Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Отель Kinn расположен в Бангкоке, в 5 км от Арабской улицы.К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, бар и общий лаундж. К услугам гостей семейные номера и терраса. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер, доставка еды и напитков в номер и бесплатный Wi-Fi на всей территории.

В отеле подают завтрак по меню или американский завтрак.

В отеле Kinn есть бизнес-центр и гладильные принадлежности.

Центральное посольство находится в 6 км от отеля, а рынок Пратунам - в 6 км. Расстояние от отеля Kinn до международного аэропорта Донмыанг составляет 26,2 км.