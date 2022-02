Всего AQ гостиничных номеров 60 Спальни Партнерская больница Piyavate Hospital

Hotel Refund Policy Hotel Refund Policy We offer free cancellation with full refund with at least 7 days’ notice being given. We offer free amendment of arrival date with at least 1 days’ notice being given. Failure to arrive at the hotel without prior notice (no-show), the total room charge will be non-refundable. In case of a cancellation due to external factors such as flight cancellation, positive Covid-19 Test, hotel offers full refund. Supporting evidence needs to be provided at least 2 days prior to arrival to be eligible for this refund.

Если вы ищете отель с удобным расположением в Бангкоке, обратите внимание на Hi Residence. Он расположен недалеко от станции метро MRT, что позволяет гостям легко добраться до делового района, ночного базара Суан Лум, рынка выходного дня и Сукхумвита. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. В Hi Residence делается все, чтобы гости чувствовали себя комфортно. В угловом полулюксе и семейном люксе есть кладовая, а также гостиная и столовая. Во всех типах номеров есть балкон. Независимо от цели вашего визита, Hi Residence - отличный выбор для пребывания в Бангкоке.

Отель Hi Residence , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.

🇹🇭 Tate L Прибыл 15/01/2022 4.2 Deluxe Room I had a pleasant 7-Day stay at Hi Residence. Very clean room and well organised airport pickup and pcr test. Service is great and staffs are very responsive. I received a refund when I changed my booking from 14-Day and changed to 7-day, which is great. Thanks for a great stay!

🇸🇬 Ang Kim Kwee Прибыл 19/05/2021 4.3 Deluxe Room Положительные Дружелюбный и услужливый Отрицательные Ни о чем я не могу думать Измерения ASQ хорошо организованы, персонал и медсестры приветливый, еда хорошая и вовремя. Спасибо

