Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Booking requests for Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok are no longer possible through ASQ.in.th, but dont worry we have over 400+ ASQ/ALQ/SANDBOX hotels which regulary update their information on our platform.



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Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok Альтернативный государственный карантин

Мы являемся партнерами больницы Пиявате, чтобы предложить 16 дней 15 ночей, сертифицированных государством, с большой комнатой.

Мы находимся в 20 минутах езды от аэропорта Суварнабхуми. К услугам гостей бассейн и спа-салон, бесплатный Wi-Fi на всей территории и бесплатный трансфер по городу до торговых районов.

Во всех номерах отеля Golden Tulip Sovereign есть кабельное телевидение. В каждом номере есть мини-бар и удобства для приготовления чая и кофе. В больших, отделанных мрамором ванных комнатах есть ванна и душ.

Отель Golden Tulip расположен напротив торгового центра Show DC и в 2 км от станций наземного метро Asoke и Nana. Больница Rama 9 находится в 5 минутах ходьбы, а станция метро Rama 9 - в 15 минутах ходьбы.