Всего AQ гостиничных номеров 150 Спальни
Партнерская больница Piyavate Hospital
Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
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Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok Альтернативный государственный карантин
Мы являемся партнерами больницы Пиявате, чтобы предложить 16 дней 15 ночей, сертифицированных государством, с большой комнатой.
Мы находимся в 20 минутах езды от аэропорта Суварнабхуми. К услугам гостей бассейн и спа-салон, бесплатный Wi-Fi на всей территории и бесплатный трансфер по городу до торговых районов.
Во всех номерах отеля Golden Tulip Sovereign есть кабельное телевидение. В каждом номере есть мини-бар и удобства для приготовления чая и кофе. В больших, отделанных мрамором ванных комнатах есть ванна и душ.
Отель Golden Tulip расположен напротив торгового центра Show DC и в 2 км от станций наземного метро Asoke и Nana. Больница Rama 9 находится в 5 минутах ходьбы, а станция метро Rama 9 - в 15 минутах ходьбы.
Удобства / Особенности
- Benefits include ASQ package:
- Accommodation for 15 nights, 16 days
- Free WIFI
- International / local news, music and entertainment TV channels
- 3 meals a day
- Complimentary drinking water, coffee & tea in room
- Bathtub
- Room cleaning service on day 7, day 10, day 12
- Relaxing space on rooftop after 1st swab test
- 20% discount on food & beverage services
- 20% discount on laundry service
- Больничная служба
- Total of Covid-19 screening tests (RT-PCR)
- 24 hours registered nurse on duty
- Certified medical staff on site for any health-related needs whilst under quarantine (Telemedicine service)
- Daily health monitoring
- Face mask, Alcohol gel and Thermometer in room
- Admittance to hospital if testing positive for Covid-19
- Insurance of regular official report on the status of each patient under observation
- Obtaining official COVID-19 free certificate on day 14 prior to the patient’s release
- Transportation via ambulance to hospital (24-hours service on demand)
- One way trip transfer between IATA-designated airport (BKK or DMK) and the hotel
Счет
3.9/5
Очень хороший
На основе 2 отзывы
Если бы вы были гостем в Отель Golden Tulip Sovereign Бангкок
, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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3.8 Superior Room
Положительные
Отрицательные
- Вкусная еда, вежливый персонал и очень хорошее обслуживание.
- Еда была очень холодной, если бы было немного жарко, было бы очень хорошо.
все очень хорошо кроме очень холодной еды Сообщите персоналу, но это то же самое.
Этот отель изначально не бронировали, но он был впечатлен и удобен во время пребывания.
Отель, который отменяет дату нашего путешествия, называется S.CPark Hotel. Это отель, который был забронирован в первую очередь и указан в COE, что заставляет нас тратить время на поездку с самого начала, а именно Thai Airways, потому что в документе и бронь гостиницы не покидала посольство. Этот отель вряд ли позволит вам войти в систему. Потому что оставлять клиентов посреди эфира - это очень плохо и не информирует клиентов заранее. (Свяжите много рук. Если не повезет, найдите плохой отель, что будут делать клиенты? потому что перебронировать некогда) Уже день в пути.
4.0 Superior Room
Положительные
Отрицательные
- Фантастический сервис, Очень заботливый персонал, Хорошая еда / порции, Хороший вид, Международные телеканалы, Хороший бассейн, Фантастический напор воды
Персонал здесь просто фантастический, и вы можете сказать, что они действительно заботятся о вашем благополучии. Медсестра на месте такая милая девушка, я не смогла получить доступ к приложению Thai ASQ, поэтому она вела для меня записи о моих проверках температуры. Она также помогла мне связаться с моим Airbnb, когда я не мог найти хозяина. Она изо всех сил старалась быть со мной как можно более милой, и я очень ценю это. К тому же меню еды относительно велико, как и порции. Еда всегда доставлялась горячей и в большинстве случаев была очень вкусной. Еще одна вещь, о которой стоит упомянуть, - это то, что давление воды в этом отеле просто фантастическое, из-за этой мелочи карантин стал немного менее неприятным. Я действительно не смотрел телевизор, но я точно знаю, что в этом отеле есть несколько международных / английских телеканалов. Моя единственная жалоба - Wi-Fi в моем номере был очень плохим. Меня отключали от Интернета каждые 10 минут или около того, и скорость Wi-Fi тоже была не такой уж большой. В целом, это был отличный отдых, и я рекомендую его.
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