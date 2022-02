Insgesamt AQ Hotelzimmer 100 Schlafzimmer Partnerkrankenhaus Samitivej Thonburi

Maximal von 1 Adult, 1 Child, 1 Infant Deluxe 32 m² ฿45,000 - 10 Day AQ ฿35,000 - 7 Day AQ ฿19,000 - 5 Day Test & Go ฿6,350 - 1st Day Test & Go ฿5,100 - 5th Day Test & Go Eigenschaften 7-Elf Kauf Kaffeemaschine Verbindungsraum HDMI Kabel Halal-Lebensmitteloptionen Internationale Kanäle Internet - Wifi Küche Mikrowelle Nicht verheiratete Paare Außenanlagen Kleine Kaution Kleine Gebühren für Kinder Raucherzimmer vorhanden Schwimmbad Vegetarische Mahlzeiten Arbeitsbereich Yoga Matte

Kaffeemaschine

Verbindungsraum

HDMI Kabel

Halal-Lebensmitteloptionen

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Küche

Mikrowelle

Nicht verheiratete Paare

Außenanlagen

Kleine Kaution

Kleine Gebühren für Kinder

Raucherzimmer vorhanden

Schwimmbad

Vegetarische Mahlzeiten

Arbeitsbereich

Maximal von 1 Adult, 1 Child, 1 Infant Studio Executive 42 m²

Kaffeemaschine

Familiensuiten

HDMI Kabel

Halal-Lebensmitteloptionen

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Küche

Wohnzimmer

Mikrowelle

Nicht verheiratete Paare

Außenanlagen

Kleine Kaution

Kleine Gebühren für Kinder

Raucherzimmer vorhanden

Schwimmbad

Vegetarische Mahlzeiten

Waschmaschine

Arbeitsbereich

Maximal von 1 Adult, 1 Child, 1 Infant Executive mit einem Schlafzimmer 57 m²

Balkon

Badewanne

Kaffeemaschine

Verbindungsraum

Familiensuiten

HDMI Kabel

Halal-Lebensmitteloptionen

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Küche

Wohnzimmer

Mikrowelle

Nicht verheiratete Paare

Außenanlagen

Kleine Kaution

Kleine Gebühren für Kinder

Raucherzimmer vorhanden

Schwimmbad

Vegetarische Mahlzeiten

Waschmaschine

Arbeitsbereich

Maximal von 1 Adult, 1 Child, 1 Infant Premier mit einem Schlafzimmer 57 m²

Balkon

Badewanne

Kaffeemaschine

Verbindungsraum

Familiensuiten

HDMI Kabel

Halal-Lebensmitteloptionen

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Küche

Wohnzimmer

Mikrowelle

Nicht verheiratete Paare

Außenanlagen

Kleine Kaution

Kleine Gebühren für Kinder

Raucherzimmer vorhanden

Schwimmbad

Vegetarische Mahlzeiten

Waschmaschine

Arbeitsbereich

Maximal von 1 Adult, 2 Children, 1 Infant Premier mit zwei Schlafzimmern 90 m²

Balkon

Badewanne

Kaffeemaschine

Verbindungsraum

Familiensuiten

HDMI Kabel

Halal-Lebensmitteloptionen

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Küche

Wohnzimmer

Mikrowelle

Nicht verheiratete Paare

Außenanlagen

Kleine Kaution

Kleine Gebühren für Kinder

Raucherzimmer vorhanden

Schwimmbad

Vegetarische Mahlzeiten

Waschmaschine

Arbeitsbereich

Maximal von 1 Adult, 2 Children, 1 Infant Premier mit drei Schlafzimmern 123 m²

Balkon

Badewanne

Kaffeemaschine

Verbindungsraum

Familiensuiten

HDMI Kabel

Halal-Lebensmitteloptionen

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Küche

Wohnzimmer

Mikrowelle

Nicht verheiratete Paare

Außenanlagen

Kleine Kaution

Kleine Gebühren für Kinder

Raucherzimmer vorhanden

Schwimmbad

Vegetarische Mahlzeiten

Waschmaschine

Arbeitsbereich

Yoga Matte

Tanken und entspannen Sie stilvoll während Ihrer Alternative State Quarantine im Somerset Rama 9. Wählen Sie aus einer Auswahl an köstlichen internationalen Gerichten oder gesunden Lebensstiloptionen, einschließlich Keto- oder Ayurveda-Diäten, die in Zusammenarbeit mit NutriChef präsentiert werden. Bleiben Sie mit den angebotenen Somerset Fitkits im Zimmer energiegeladen oder entspannen Sie einfach mit unseren professionellen Trainern, die täglich E-Kurse für Yoga, Stretching, Tanzen, Meditation und andere Aktivitäten durchführen! Sehen Sie sich Ihren Lieblingsfilm oder Ihre Lieblingsserie auf Netflix an oder spielen Sie Ihr Lieblingsspiel auf PlayStation, das Sie für Ihren Aufenthalt im Voraus buchen können. Fühlen Sie sich in unseren Hotelzimmern oder geräumigen Residenzen wie zu Hause. Erleben Sie die Flexibilität, zwischen voll ausgestatteten Küchenzeilen, Balkonen oder natürlich beleuchteten Badezimmern mit Badewannen, Regendusche oder begehbarem Kleiderschrank zu wählen. Verpassen Sie nicht unseren Erholungsbereich am Pool, eine absolute Oase, die Sie während Ihres Aufenthalts erleben können. SONDERANGEBOT Für alle Ankünfte bis 31. Dezember 2021 Kostenloses Hotelguthaben in Höhe von 2.500 THB pro Erwachsener/Kind (für 14 Tage Quarantäne) Flexible Zahlungsbedingungen. Bei der Buchung ist nur eine Vorauszahlung von 25 % erforderlich. HINWEIS: 3 SCHLAFZIMMER WOHNUNGEN AUF ANFRAGE VERFÜGBAR

Ausstattung / Ausstattung SONDERANGEBOT

For all arrivals till 31st March 2022

1) Flexible payment terms and conditions. Only 25% pre-payment is required at the time of booking.

2) Extra Adult & Child Policy (when sharing the same room, includes all services and hospital fees):

Zu den Hauptmerkmalen gehören:

Stilvoll gestaltet für Komfort und Entspannung, Hotel- und Servicewohnungen mit einer Vielzahl von Ablässen.

1) Ausgewiesene Raucherzimmer stehen zur Verfügung.

2) Residenzen verfügen über eine voll ausgestattete Küche ab Studio Executive.

Glassware, crockery, cutlery & utensils

Electric kettle, microwave oven/ grill & toaster

Refrigerator (Full sized in Studio Executive, 1 - 2 - 3 Bedrooms and minibar in deluxe)

3) 2-Sitzer-Sofa, ein großer Couchtisch und ein separater Schreibtisch & Stuhl

4) 43-Zoll-SMART-Fernseher mit Internetverbindung. Bluetooth-Soundbar und 49-Zoll-SMART-Fernseher im Wohnzimmer nur für ein oder zwei Schlafzimmer

5) Getrennte Regendusche und Badewanne sind nur in einem oder zwei Schlafzimmern verfügbar.

6) Teilweise zugänglicher Balkon ist nur in 1 - 2 - 3 Schlafzimmer Premier verfügbar

Zu den kostenlosen Dienstleistungen gehören:

1) Welcome hamper on arrival. Includes essentials such as - Cereal, Soy Milk, Instant Noodles, Crackers, Bread, Butter and Fruits.

2) Alle Mahlzeiten inbegriffen – Auswahl an Frühstück, Mittag- und Abendessen. Wechselnde Menüs mit internationalen, thailändischen, asiatischen und vegetarischen Speisen. Spezielle Diät und Halal-Zertifikat sind auf Anfrage zum Zeitpunkt der Buchung erhältlich

3) Tea and Coffee Making Facilities and 2 bottles of 1,500 ml Mineral Water per day.

4) Kostenloses Highspeed-Internet mit 15 Mbit/s/Zimmer

5) Die Zimmerreinigung wird nach den neuen Bestimmungen durchgeführt.

6) 20% Rabatt auf Wäsche (außer chemische Reinigung).

7) Inklusive Hin- und Rücktransfer zwischen dem internationalen Flughafen Suvarnabhumi oder dem internationalen Flughafen Don Mueang zum Hotel.

8) COVID-19-Screening-Tests (RT-PCR) gemäß neuen Vorschriften.

Zu den Speiseoptionen gehören: (hochgeladene Menüs)

1) Rotational Menus with International, Thai, Japanese, Korean and Vegetarian Meal Options Served.

2) Spezielle Diät und Halal-Zertifikat sind auf Anfrage zum Zeitpunkt der Buchung erhältlich.

3) Upgrade to our special Vegan, Keto, Nutri-Slim, and Nutri-Shred diets for THB 1,500 nett/ 8 nights, THB 1,900 nett/ 11 nights, THB 1,900 nett/ 15 nights. Rates are on per pax basis.

Optionale Services gegen Aufpreis:

1) Buchen und kaufen Sie Ihr Somerset FitKit bei uns! Enthält 2 kg oder 5 kg Hanteln und eine 6 mm Yogamatte für nur 1.099 THB netto.

2) For game enthusiasts’ pre-book & rent your Play Station 4 with two Consoles and four Games for THB 2,000 nett/ 8 nights, THB 2,5000 nett/ 11 nights, THB 3,000 nett/ 15 nights. (subject to availability).

3) Wäschepaket erhältlich für 20 Stück zu THB 2.500 netto oder 30 Stück zu THB 3.500 netto (ohne chemische Reinigung).

4) Laufband- und Indoor-Fitnessräder können auf Anfrage gemietet werden (je nach Verfügbarkeit).

5) Nespresso-Maschinen können mit 20 Kapseln zum Preis von 2.000 THB netto oder 30 Kapseln zum Preis von 3.000 THB netto gemietet werden.

Zusätzliche Informationen für Ihre Sicherheit und Bequemlichkeit:

1) Individuelle Split-Klimaanlage für zusätzliche Sicherheit und bessere Temperaturkontrolle.

2) Kostenloser Notfalltransport vom Hotel zum Samitivej Thonburi Krankenhaus, falls COVID-positiv getestet.

3) 30-minütige Fahrt von Somerset Rama 9 Bangkok zum Samitivej Thonburi Hospital.

Terms & amp; Bedingungen:

1) 25% pre-payment is required at the time of booking. Rest 75% is required 7 days prior to arrival.

Rates are inclusive of Taxes and Service Charges.

2) Earliest check out on date of departure will be at 06.00 hours.

3) Check out at 12.00 pm on the date of departure. Complimentary late check out at 2.00 pm is subject to availability and must inform the hotel in advance.

4) Benefits may not be used in conjunction with any other discounts or exchanged for any other services or cash.

5) Amendment is required 7 days in advance.

6) Late cancellation charges apply at

50% of total amount when canceled 13 to 8 days from the date of arrival.

100% of the total amount when canceled within 7 days from the date of arrival.

7) If the guest tests positive for COVID-19 during their stay, the full amount will be charged will not be refunded. In-case of THB 20,000 will be levied for sanitization of the previous room occupied.

8) Use of swimming pool and gymnasium is currently not allowed as per the direction from the Ministry of Public Health. Incase the guest use these areas, a sanitization cost of THB 20,000 will be levied for the safety of all our guests. In case of any changes or updates in the future on the usage of the prohibited areas, the hotel will notify all guests and will open these areas for guest use.

Kostenlose Dienstleistungen vom Samitivej Thonburi Krankenhaus:

1) COVID-10-Screening-Tests (RT - PCR) gemäß neuer Vorschriften

2) 24-Stunden-Krankenschwester im Dienst, stationiert in Somerset Rama 9 Bangkok

3) Zertifiziertes medizinisches Personal vor Ort für alle gesundheitlichen Bedürfnisse während der Quarantäne

4) Tägliche Gesundheitsüberwachung

5) Willkommensset im Zimmer (Gesichtsmaske und Alkoholgel)

6) Aufnahme in das Krankenhaus Samitivej Thonburi bei positivem COVID-19-Test

6) Issuance of regular official reports on the status of each patient under observation

7) Offizielles kostenloses COVID-19-Zertifikat am Tag 15 vor der Entlassung des Patienten

Ergebnis 4.9 /5 Ausgezeichnet Beyogen auf 1 Rezension 🇹🇭 Jantaya Guénet Angekommen am 07/08/2021 4.9 Two-Bedroom Premier Positiv บริการดี,อาหารอร่อย ,ห้องสะอาด ,พนักงานสุภาพ Negative ไม่ให้ออนอกห้องเลย สำหรับเวลา14วัน ที่ยากสำหรับเด็กไม่ง่ายแต่เราผ่านมาด้วยดี,wifiดี ..เด็กๆHappy ค่ะ..มีเมนูอาหารให้เลือกเยอะค่ะ ขอบคุณที่บริการเราเป็นอย่างดี รับส่งอาหารที่เราสั่งจากข้างนอกมาส่งให้ถึงหน้าห้อง 🙏

