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Этот отель, расположенный в более тихой и приятной части Бангкока, удобно расположен для того, чтобы насладиться всеми преимуществами города. Отель M2 De Bangkok находится в квартале от станции метро Suthisarn MRT, что обеспечивает легкий доступ к центральному деловому району, а также к захватывающим местам города. Для шопоголиков есть Central Ladprao, Union Mall и Jatujak Weekend Market в нескольких шагах от отеля. Если вы предпочитаете вечеринки, то улица Рачадаписек, расположенная недалеко, полна увлекательной ночной жизни и развлечений. Номера в отеле M2 De Bangkok могут похвастаться оригинальными художественными элементами и безупречным декором, каждое из которых имеет определенную тематику и дает разные впечатления для каждого визита. Будь то завтрак, обед или ужин, вы найдете что-то, что вас порадует в ресторане и пабе The Deck на территории отеля. Обязательно выберите M2 De Bangkok Hotel для своего следующего отпуска.