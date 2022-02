合計AQホテルの部屋 100 ベッドルーム パートナー病院 Samitivej Thonburi

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. このホテルは、 17最近の予約リクエストを受け取りました。 急げ!

予約リクエストにより、優先的にサマーセットラマ9バンコク 直接連絡し、 サマーセットラマ9バンコクが直接支払いを回収します。

部屋 All of the following packages include the required tests, and transport. 最大 1 Adult, 1 Child, 1 Infant デラックス 32 m² ฿45,000 - 10 Day AQ ฿35,000 - 7 Day AQ ฿19,000 - 5 Day Test & Go ฿6,350 - 1st Day Test & Go ฿5,100 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 セブン-イレブン購入

ヨガマット 最大 1 Adult, 1 Child, 1 Infant スタジオエグゼクティブ 42 m² ฿50,000 - 10 Day AQ ฿40,000 - 7 Day AQ ฿22,000 - 5 Day Test & Go ฿6,850 - 1st Day Test & Go ฿5,600 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 セブン-イレブン購入

ヨガマット 最大 1 Adult, 1 Child, 1 Infant 1ベッドルームエグゼクティブ 57 m² ฿57,500 - 10 Day AQ ฿45,000 - 7 Day AQ ฿26,000 - 5 Day Test & Go ฿7,350 - 1st Day Test & Go ฿6,600 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 セブン-イレブン購入

サマーセットラマ9での代替州検疫中に、スタイリッシュに充電してリラックスしてください。NutriChefと提携して提供される、おいしい各国料理やケトダイエットやアーユルヴェーダダイエットなどの健康的なライフスタイルオプションからお選びください。提供されている室内のサマセットフィットキットでエネルギッシュな滞在をしたり、プロのトレーナーがヨガ、ストレッチ、ダンス、瞑想などのアクティビティを毎日eクラスで行ってくつろいだりしてください。 Netflixでお気に入りの映画やシリーズを視聴したり、PlayStationでお気に入りのゲームをプレイしたりできます。 ホテルの客室や広々としたレジデンスでくつろいでください。設備の整ったキッチン、バルコニー、自然光が差し込むバスルーム、レインシャワー、ウォークインクローゼットなど、さまざまな選択肢からお選びいただけます。滞在中に体験できる絶対的なオアシスであるプールサイドレクリエーションエリアをお見逃しなく。 特別昇進 2021年12月31日までのすべての到着 1)無料のホテルクレジット大人/子供1人あたり2,500バーツ(14日間の検疫) 2)柔軟な支払い条件。予約時に25%の前払いのみが必要です。 注:リクエストに応じて利用可能な3つのベッドルームアパートメント

アメニティ/機能 特別昇進

For all arrivals till 31st March 2022

1) Flexible payment terms and conditions. Only 25% pre-payment is required at the time of booking.

2) Extra Adult & Child Policy (when sharing the same room, includes all services and hospital fees):

主な機能は次のとおりです。

快適さとリラクゼーションのためにスタイリッシュにデザインされたホテルとサービス付きの住居には、たくさんの贅沢があります。

1)指定の喫煙室をご利用いただけます。

2)レジデンスには、スタジオエグゼクティブから始まる設備の整ったキッチンが付いています。

Glassware, crockery, cutlery & utensils

Electric kettle, microwave oven/ grill & toaster

Refrigerator (Full sized in Studio Executive, 1 - 2 - 3 Bedrooms and minibar in deluxe)

3)2人掛けソファ、大きなコーヒーテーブル、独立したワーキングデスクと椅子

4)インターネットに接続できる43インチのスマートテレビ。 1ベッドルームと2ベッドルームのみのリビングルームにBluetoothサウンドバーと49インチのスマートテレビ

5)独立したレインシャワーとバスタブは、1ベッドルームと2ベッドルームでのみご利用いただけます。

6)部分的にアクセス可能なバルコニーは1〜2〜3ベッドルームプレミアでのみご利用いただけます

無料のサービスは次のとおりです。

1) Welcome hamper on arrival. Includes essentials such as - Cereal, Soy Milk, Instant Noodles, Crackers, Bread, Butter and Fruits.

2)すべての食事が含まれています–朝食、昼食、夕食の選択。インターナショナル、タイ、アジア、ベジタリアンの食事オプションを提供するローテーションメニュー。予約時にリクエストに応じて、特別食とハラール証明書を利用できます

3) Tea and Coffee Making Facilities and 2 bottles of 1,500 ml Mineral Water per day.

4)15 Mbps /部屋の無料の高速インターネット

5)新しい規則に従って、部屋の清掃サービスが提供されます。

6)ランドリーの20%割引(ドライクリーニングを除く)。

7)スワンナプーム国際空港またはドンムアン国際空港間のホテルへの片道送迎を含みます。

8)新しい規制によるCOVID-19スクリーニングテスト(RT – PCR)。

食事のオプションは次のとおりです:(アップロードされたメニュー)

1) Rotational Menus with International, Thai, Japanese, Korean and Vegetarian Meal Options Served.

2)特別食とハラール証明書は、予約時にリクエストに応じて利用できます。

3) Upgrade to our special Vegan, Keto, Nutri-Slim, and Nutri-Shred diets for THB 1,500 nett/ 8 nights, THB 1,900 nett/ 11 nights, THB 1,900 nett/ 15 nights. Rates are on per pax basis.

追加料金のオプションサービス:

1)サマセットFitKitを事前に予約して購入してください! 2Kgまたは5Kgのダンベルと6mmのヨガマットが1,099バーツで含まれています。

2) For game enthusiasts’ pre-book & rent your Play Station 4 with two Consoles and four Games for THB 2,000 nett/ 8 nights, THB 2,5000 nett/ 11 nights, THB 3,000 nett/ 15 nights. (subject to availability).

3)ランドリーパッケージは、2,500バーツで20個、または3,500バーツで30個でご利用いただけます(ドライクリーニングサービスを除く)。

4)リクエストに応じて、トレッドミルと屋内フィットネスバイクをレンタルできます(空き状況によります)。

5)ネスプレッソマシンは、2,000バーツで20カプセル、または3,000バーツで30カプセルのレンタルが可能です。

あなたの安全と利便性のための追加情報:

1)安全性と温度管理を向上させる個別スプリットタイプエアコン。

2)COVID陽性の場合、ホテルからサミティヴェートトンブリ病院への無料の緊急輸送。

3)サマーセットラマ9バンコクからサミティヴェートトンブリ病院まで車で30分。

利用規約:

1) 25% pre-payment is required at the time of booking. Rest 75% is required 7 days prior to arrival.

Rates are inclusive of Taxes and Service Charges.

2) Earliest check out on date of departure will be at 06.00 hours.

3) Check out at 12.00 pm on the date of departure. Complimentary late check out at 2.00 pm is subject to availability and must inform the hotel in advance.

4) Benefits may not be used in conjunction with any other discounts or exchanged for any other services or cash.

5) Amendment is required 7 days in advance.

6) Late cancellation charges apply at

50% of total amount when canceled 13 to 8 days from the date of arrival.

100% of the total amount when canceled within 7 days from the date of arrival.

7) If the guest tests positive for COVID-19 during their stay, the full amount will be charged will not be refunded. In-case of THB 20,000 will be levied for sanitization of the previous room occupied.

8) Use of swimming pool and gymnasium is currently not allowed as per the direction from the Ministry of Public Health. Incase the guest use these areas, a sanitization cost of THB 20,000 will be levied for the safety of all our guests. In case of any changes or updates in the future on the usage of the prohibited areas, the hotel will notify all guests and will open these areas for guest use.

サミティヴェートトンブリ病院からの無料サービス:

1)新しい規制によるCOVID-10スクリーニングテスト(RT-PCR)

2)サマーセットラマ9バンコクに駐在する24時間登録看護師

3)検疫中の健康関連のニーズに対応する、現場の認定医療スタッフ

4)毎日の健康モニタリング

5)室内ウェルカムキット(フェイスマスクとアルコールジェル)

6)COVID-19陽性の場合、サミティヴェートトンブリ病院への入院

6) Issuance of regular official reports on the status of each patient under observation

7)患者の解放前の15日目の公式COVID-19無料証明書

すべてのAQホテルを表示 180以上のAQホテルをすべて検索

スコア 4.9 /5 優れた に基づく 1 レビュー 評価 1 優れた 0 とても良い 0 平均 0 貧しい 0 ひどい サマーセットラマ9バンコクゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 レビューを残す サマーセットラマ9バンコク すべてのレビューを見る ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 🇹🇭 Jantaya Guénet に到着しました 07/08/2021 4.9 Two-Bedroom Premier ポジティブ บริการดี,อาหารอร่อย ,ห้องสะอาด ,พนักงานสุภาพ ネガ ไม่ให้ออนอกห้องเลย สำหรับเวลา14วัน ที่ยากสำหรับเด็กไม่ง่ายแต่เราผ่านมาด้วยดี,wifiดี ..เด็กๆHappy ค่ะ..มีเมนูอาหารให้เลือกเยอะค่ะ ขอบคุณที่บริการเราเป็นอย่างดี รับส่งอาหารที่เราสั่งจากข้างนอกมาส่งให้ถึงหน้าห้อง 🙏

Hotel Offer Brochure

フードメニュー画像

