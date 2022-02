Total AQ chambres d'hôtel 100 Chambres Hôpital partenaire Samitivej Thonburi

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. Cet hôtel a reçu 17 demandes de réservation récentes. Dépêchez-vous!

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec Somerset Rama 9 Bangkok de manière prioritaire, et Somerset Rama 9 Bangkok percevra directement le paiement de votre part.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport. Maximum de 1 Adult, 1 Child, 1 Infant De luxe 32 m² ฿45,000 - 10 Day AQ ฿35,000 - 7 Day AQ ฿19,000 - 5 Day Test & Go ฿6,350 - 1st Day Test & Go ฿5,100 - 5th Day Test & Go DEMANDE DE RÉSERVATION DEMANDE RAPIDE (2 CLICS) BOOKMARK Caractéristiques Achat 7-Eleven

Cafetière

Chambre communicante

Câble HDMI

Options alimentaires halal

Chaînes internationales

Internet - Wifi

Cuisine

Four micro onde

Couples non mariés

Installations extérieures

Petit dépôt

Petits frais pour les enfants

Chambres fumeurs disponibles

Piscine

Repas végétariens

Espace de travail

Tapis de yoga Maximum de 1 Adult, 1 Child, 1 Infant Studio Exécutif 42 m² ฿50,000 - 10 Day AQ ฿40,000 - 7 Day AQ ฿22,000 - 5 Day Test & Go ฿6,850 - 1st Day Test & Go ฿5,600 - 5th Day Test & Go DEMANDE DE RÉSERVATION DEMANDE RAPIDE (2 CLICS) BOOKMARK Caractéristiques Achat 7-Eleven

Cafetière

Suites familiales

Câble HDMI

Options alimentaires halal

Chaînes internationales

Internet - Wifi

Cuisine

Le salon

Four micro onde

Couples non mariés

Installations extérieures

Petit dépôt

Petits frais pour les enfants

Chambres fumeurs disponibles

Piscine

Repas végétariens

Machine à laver

Espace de travail

Tapis de yoga Maximum de 1 Adult, 1 Child, 1 Infant Executive 1 Chambre 57 m² ฿57,500 - 10 Day AQ ฿45,000 - 7 Day AQ ฿26,000 - 5 Day Test & Go ฿7,350 - 1st Day Test & Go ฿6,600 - 5th Day Test & Go DEMANDE DE RÉSERVATION DEMANDE RAPIDE (2 CLICS) BOOKMARK Caractéristiques Achat 7-Eleven

Balcon

Baignoire

Cafetière

Chambre communicante

Suites familiales

Câble HDMI

Options alimentaires halal

Chaînes internationales

Internet - Wifi

Cuisine

Le salon

Four micro onde

Couples non mariés

Installations extérieures

Petit dépôt

Petits frais pour les enfants

Chambres fumeurs disponibles

Piscine

Repas végétariens

Machine à laver

Espace de travail

Tapis de yoga Maximum de 1 Adult, 1 Child, 1 Infant Premier 1 Chambre 57 m² ฿65,000 - 10 Day AQ ฿50,000 - 7 Day AQ ฿30,000 - 5 Day Test & Go ฿8,350 - 1st Day Test & Go ฿7,600 - 5th Day Test & Go DEMANDE DE RÉSERVATION DEMANDE RAPIDE (2 CLICS) BOOKMARK Caractéristiques Achat 7-Eleven

Balcon

Baignoire

Cafetière

Chambre communicante

Suites familiales

Câble HDMI

Options alimentaires halal

Chaînes internationales

Internet - Wifi

Cuisine

Le salon

Four micro onde

Couples non mariés

Installations extérieures

Petit dépôt

Petits frais pour les enfants

Chambres fumeurs disponibles

Piscine

Repas végétariens

Machine à laver

Espace de travail

Tapis de yoga Maximum de 1 Adult, 2 Children, 1 Infant Premier 2 Chambres 90 m² ฿95,000 - 10 Day AQ ฿75,000 - 7 Day AQ ฿42,500 - 5 Day Test & Go ฿13,950 - 1st Day Test & Go ฿12,600 - 5th Day Test & Go DEMANDE DE RÉSERVATION DEMANDE RAPIDE (2 CLICS) BOOKMARK Caractéristiques Achat 7-Eleven

Balcon

Baignoire

Cafetière

Chambre communicante

Suites familiales

Câble HDMI

Options alimentaires halal

Chaînes internationales

Internet - Wifi

Cuisine

Le salon

Four micro onde

Couples non mariés

Installations extérieures

Petit dépôt

Petits frais pour les enfants

Chambres fumeurs disponibles

Piscine

Repas végétariens

Machine à laver

Espace de travail

Tapis de yoga Maximum de 1 Adult, 2 Children, 1 Infant Premier 3 Chambres 123 m² ฿140,000 - 10 Day AQ ฿110,000 - 7 Day AQ ฿61,500 - 5 Day Test & Go ฿20,300 - 1st Day Test & Go ฿17,700 - 5th Day Test & Go DEMANDE DE RÉSERVATION DEMANDE RAPIDE (2 CLICS) BOOKMARK Caractéristiques Achat 7-Eleven

Balcon

Baignoire

Cafetière

Chambre communicante

Suites familiales

Câble HDMI

Options alimentaires halal

Chaînes internationales

Internet - Wifi

Cuisine

Le salon

Four micro onde

Couples non mariés

Installations extérieures

Petit dépôt

Petits frais pour les enfants

Chambres fumeurs disponibles

Piscine

Repas végétariens

Machine à laver

Espace de travail

Tapis de yoga

Rechargez-vous et détendez-vous avec style pendant votre quarantaine d'État alternative à Somerset Rama 9. Choisissez parmi une sélection de délicieuses cuisines internationales ou des options de mode de vie sain, y compris les régimes Keto ou Ayurvedic présentés en partenariat avec NutriChef. Restez énergique avec les kits Somerset Fitkits en chambre ou détendez-vous simplement avec nos entraîneurs professionnels qui organisent des cours en ligne quotidiens pour le yoga, les étirements, la danse, la méditation et d'autres activités ! Regardez votre film ou votre série préférée sur Netflix ou jouez à votre jeu préféré sur PlayStation qui peut être pré-réservé pour votre séjour. Sentez-vous comme chez vous dans nos chambres d'hôtel ou résidences spacieuses. Faites l'expérience de la flexibilité de choisir - des kitchenettes entièrement équipées, des balcons, des salles de bains à éclairage naturel avec baignoires, une douche à effet pluie ou une garde-robe de plain-pied. Ne manquez pas notre zone de loisirs au bord de la piscine, une oasis absolue à découvrir pendant votre séjour. PROMOTION SPÉCIALE Pour toutes les arrivées jusqu'au 31 décembre 2021 Crédit hôtelier gratuit de 2 500 THB par adulte/enfant (pour 14 jours de quarantaine) Modalités de paiement flexibles. Seul un prépaiement de 25 % est requis au moment de la réservation. REMARQUE : APPARTEMENTS DE 3 CHAMBRES DISPONIBLES SUR DEMANDE

Commodités / caractéristiques PROMOTION SPÉCIALE

For all arrivals till 31st March 2022

1) Flexible payment terms and conditions. Only 25% pre-payment is required at the time of booking.

2) Extra Adult & Child Policy (when sharing the same room, includes all services and hospital fees):

Les principales caractéristiques comprennent:

Élégamment conçu pour le confort et la détente, hôtel et résidences avec services avec une foule d'indulgences.

1) Des chambres fumeurs sont disponibles.

2) Les résidences sont équipées d'une cuisine entièrement équipée à partir du Studio Executive.

Glassware, crockery, cutlery & utensils

Electric kettle, microwave oven/ grill & toaster

Refrigerator (Full sized in Studio Executive, 1 - 2 - 3 Bedrooms and minibar in deluxe)

3) un canapé 2 places, une grande table basse et un bureau et une chaise séparés

4) Télévision SMART 43 pouces avec connectivité Internet. Barre de son Bluetooth et télévision SMART de 49 pouces dans le salon pour une et deux chambres uniquement

5) La douche à effet pluie et la baignoire séparées sont disponibles dans les chambres 1 et 2 uniquement.

6) Le balcon partiellement accessible est disponible dans les chambres Premier de 1 - 2 - 3 chambres uniquement

Les services gratuits comprennent:

1) Welcome hamper on arrival. Includes essentials such as - Cereal, Soy Milk, Instant Noodles, Crackers, Bread, Butter and Fruits.

2) Tous les repas inclus – Sélection de petit-déjeuner, déjeuner et dîner. Menus en rotation avec des options de repas internationaux, thaïlandais, asiatiques et végétariens servis. Régime alimentaire spécial et certificat halal disponibles sur demande au moment de la réservation

3) Tea and Coffee Making Facilities and 2 bottles of 1,500 ml Mineral Water per day.

4) Internet haut débit gratuit à 15 Mbps/chambre

5) Le service de nettoyage des chambres sera fourni conformément à la nouvelle réglementation.

6) 20% de réduction sur la blanchisserie (sauf nettoyage à sec).

7) Comprenant le transfert aller simple entre l'aéroport international de Suvarnabhumi ou l'aéroport international de Don Mueang jusqu'à l'hôtel.

8) Tests de dépistage COVID-19 (RT - PCR) conformément à la nouvelle réglementation.

Les options de repas comprennent: (menus téléchargés)

1) Rotational Menus with International, Thai, Japanese, Korean and Vegetarian Meal Options Served.

2) Un régime alimentaire spécial et un certificat halal sont disponibles sur demande au moment de la réservation.

3) Upgrade to our special Vegan, Keto, Nutri-Slim, and Nutri-Shred diets for THB 1,500 nett/ 8 nights, THB 1,900 nett/ 11 nights, THB 1,900 nett/ 15 nights. Rates are on per pax basis.

Services optionnels avec frais supplémentaires:

1) Pré-réservez et achetez votre Somerset FitKit avec nous! Comprend des haltères de 2 kg ou 5 kg et un tapis de yoga de 6 mm à 1099 THB net seulement.

2) For game enthusiasts’ pre-book & rent your Play Station 4 with two Consoles and four Games for THB 2,000 nett/ 8 nights, THB 2,5000 nett/ 11 nights, THB 3,000 nett/ 15 nights. (subject to availability).

3) Forfait blanchisserie disponible pour 20 pièces à 2 500 THB net ou 30 pièces à 3 500 THB net (hors services de nettoyage à sec).

4) Tapis roulant et vélos de fitness intérieurs disponibles à la location sur demande (sous réserve de disponibilité).

5) Machines Nespresso disponibles à la location avec 20 capsules incluses à 2 000 THB net ou 30 capsules incluses à 3 000 THB net.

Informations supplémentaires pour votre sécurité et votre commodité:

1) Climatiseur individuel de type Split pour plus de sécurité et un meilleur contrôle de la température.

2) Transport d'urgence gratuit de l'hôtel à l'hôpital Samitivej Thonburi si le test COVID est positif.

3) 30 minutes en voiture de Somerset Rama 9 Bangkok à l'hôpital Samitivej Thonburi.

Termes et conditions:

1) 25% pre-payment is required at the time of booking. Rest 75% is required 7 days prior to arrival.

Rates are inclusive of Taxes and Service Charges.

2) Earliest check out on date of departure will be at 06.00 hours.

3) Check out at 12.00 pm on the date of departure. Complimentary late check out at 2.00 pm is subject to availability and must inform the hotel in advance.

4) Benefits may not be used in conjunction with any other discounts or exchanged for any other services or cash.

5) Amendment is required 7 days in advance.

6) Late cancellation charges apply at

50% of total amount when canceled 13 to 8 days from the date of arrival.

100% of the total amount when canceled within 7 days from the date of arrival.

7) If the guest tests positive for COVID-19 during their stay, the full amount will be charged will not be refunded. In-case of THB 20,000 will be levied for sanitization of the previous room occupied.

8) Use of swimming pool and gymnasium is currently not allowed as per the direction from the Ministry of Public Health. Incase the guest use these areas, a sanitization cost of THB 20,000 will be levied for the safety of all our guests. In case of any changes or updates in the future on the usage of the prohibited areas, the hotel will notify all guests and will open these areas for guest use.

Services gratuits de l'hôpital Samitivej Thonburi:

1) Tests de dépistage COVID-10 (RT - PCR) selon la nouvelle réglementation

2) Infirmière autorisée 24 heures sur 24 en poste à Somerset Rama 9 Bangkok

3) Personnel médical certifié sur place pour tous les besoins liés à la santé en quarantaine

4) Surveillance quotidienne de la santé

5) Kit d'accueil en chambre (masque et gel hydro alcoolique)

6) Admission à l'hôpital Samitivej Thonburi en cas de test positif pour COVID-19

6) Issuance of regular official reports on the status of each patient under observation

7) Certificat officiel gratuit COVID-19 le jour 15 avant la sortie du patient

VOIR TOUS LES H HOTELTELS AQ Recherchez parmi les 180+ hôtels AQ

But 4.9 /5 Excellent Basé sur 1 revoir Notation 1 Excellent 0 Très bien 0 Moyenne 0 Pauvres 0 Terrible Somerset Rama 9 Bangkok , alors l'hôtel et nos téléspectateurs apprécieraient grandement que vous laissiez un avis détaillé. LAISSER UN EXAMEN POUR Somerset Rama 9 Bangkok VOIR TOUS LES AVIS Si vous étiez un client de, alors l'hôtel et nos téléspectateurs apprécieraient grandement que vous laissiez un avis détaillé. 🇹🇭 Jantaya Guénet Arrivé le 07/08/2021 4.9 Two-Bedroom Premier Positifs บริการดี,อาหารอร่อย ,ห้องสะอาด ,พนักงานสุภาพ Négatifs ไม่ให้ออนอกห้องเลย สำหรับเวลา14วัน ที่ยากสำหรับเด็กไม่ง่ายแต่เราผ่านมาด้วยดี,wifiดี ..เด็กๆHappy ค่ะ..มีเมนูอาหารให้เลือกเยอะค่ะ ขอบคุณที่บริการเราเป็นอย่างดี รับส่งอาหารที่เราสั่งจากข้างนอกมาส่งให้ถึงหน้าห้อง 🙏

Hotel Offer Brochure