Отель Salil расположен на оживленных улицах Сукхумвита, в нескольких минутах ходьбы от станции надземного метро Thonglor. Номера оформлены в современном стиле и оснащены различными удобствами, которые сделают ваше пребывание комфортным. В нем есть кондиционер, 32-дюймовый ЖК-телевизор, DVD-плеер и бесплатный Wi-Fi. Больница Камиллиан находится в 1,8 км от отеля.

Удобства / Особенности 3 раза проведен скрининг-тест ПЦР на COVID-19 на территории

Круглосуточный трансфер службы скорой помощи из отеля в больницу

24-часовая дежурная медсестра

Круглосуточная консультация врача в больнице Пиятай 1

Бесплатный трансфер из аэропорта в отель.

Полный пансион, включая завтрак, обед и ужин.

Бесплатный высокоскоростной интернет

Ванная комната с ванной и душем

77 местных и международных телеканалов

Круглосуточная помощь по вызову

В номере есть микроволновая печь, холодильник, а также бесплатные кофе и чай.

Набор поделок своими руками во время пребывания

Скидка 20% на меню обслуживания номеров

Счет 4.0 /5 Очень хороший На основе 12 отзывы Рейтинг 5 Отлично 4 Очень хороший 2 В среднем 1 Бедные 0 Ужасный Man Chung Chan Прибыл 03/01/2022 3.7 Superior Room Положительные Staffs are very friendly.

Room is clean. Отрицательные Room space is a bit small Service is good. Room is a bit small but ok for Test & Go. I certainly will consider again for next time. 🇩🇪 Melanie Grote Прибыл 05/12/2021 4.8 Superior Room Положительные Punctual collection at the airport

Immediate Pcr test upon arrival

Friendly Stuff

Delicious and a lot of food

Microwave, water heater, coffee and drinking water in the room (of course a fridge), international TV channels Отрицательные Just the view from of the window, but that's not particularly important for one day after a long flight Thank you:) Everything was really great. But I didn't expect anything other than a perfect organization. 🇬🇧 Murray Darling Прибыл 24/11/2021 4.7 Deluxe Room Положительные Clean

Comfortable

Quiet

Friendly and helpful staff at reception and with luggage Отрицательные Food was ok but nothing special Tested on arrival at 1.30am. Results and out at 2pm. Comfortable bed. No complaints. I have heard others got faster results turnaround but 12 hrs was ok. 🇫🇷 benjamin gaydon Прибыл 18/11/2021 1.8 Superior Room i book by agoda for a friend and him not use this room because EVISA problem in embassy (late). i understand and accept the politic/rules and the no show for the room and for the driver. but for the swab test, cost about 2400thb, it's not good no return this part of money. 🇬🇧 Richard John Rees Прибыл 12/11/2021 3.8 Superior Room Положительные Well organised, test result came in on time. Microwave oven came in handy. Отрицательные No balcony, bought in food from supermarket. Expensive for what it was. Used the hotel recommended transport service and assistance through Health checks and Immigration, was of very little help, and very expensive. 🇹🇭 Kan B. Прибыл 03/11/2021 3.9 Superior Room Положительные great service, very nice staff

very good location Отрицательные unclean

food problem the room isn’t complete clean. I still saw hair and dust on the floor. That’s not my concern until I laid down and found that all pillows smell weird, unclean and drank!

before I arrived, They asked about my dietary and I informed them that I am a pescatarian, food and seafood friendly. However, I was served “chicken rice soup” for breakfast! So I asked for a new dish and they resisted my request since they had limited ingredients for each meal. Of course, they apologized and would prepare my lunch properly. I was vey hungry since I would be my first meal after a long flight! But I was also exhausted so I didn’t mind them and took a rest instead. For lunch I was served Mac and cheese with mushroom and I found a piece of HAM in my food! So upset about their food! Just so you know if you have special dietary, please remind them while you’re checking in order to avoid this problem! 🇹🇭 Pakinee Thienpaitoon Прибыл 08/07/2021 5.0 Superior Room - Special Offer Положительные Большая удобная кровать

Спокойно и тихо

Вкусная еда Отрицательные Ограниченное количество телеканалов

Никакой уборки в течение 15 дней. Хороший и удобный номер с отличным выбором еды. Единственный минус - всего 2 телеканала на английском. 🇬🇧 David Baxter Прибыл 12/07/2021 5.0 Superior Room - Special Offer Положительные Персонал очень внимательный

Еда отличная

Номер очень чистый

Комната хорошо оборудована

Asq systems simple to. Следовать Отрицательные Ничего такого Меня встретили в аэропорту и очень оперативно отвезли в отель. Отель был отличным на протяжении всего моего пребывания 🇹🇭 Sujittra Charoenrat Прибыл 12/04/2021 3.6 Superior Room Положительные Дружелюбный персонал

Чистая ванная

Высокоскоростной Интернет Отрицательные Пыльная комната с муравьями

Дополнительная плата за прибытие из-за того, что я лечу из Южной Африки. Комфортное пребывание по низкой цене. Но не лучший выбор. 🇲🇲 Aung Soe Min Прибыл 05/06/2021 3.2 Superior Room Положительные Персонал услужливый.

Отличный Wi-Fi. Отрицательные Еда не очень хорошая.

Без уборки номер за 2 недели делает его грязным. Быть запертым в комнате на 2 недели без свежего воздуха и контакта с людьми - это ужасно. Это может нанести вред психическому здоровью. 🇨🇦 Julie Munro Прибыл 23/05/2021 3.3 Superior Room Положительные Чистая, но обшарпанная сантехника и постельное белье

СВЧ и холодильник

Фарфоровая посуда и набор посуды из нержавеющей стали

Оперативное и отзывчивое обслуживание клиентов и питание

Запрошено и получено дополнительное питание (вареное яйцо) каждый завтрак

Запрошенный и полученный стул письменный со спинкой Отрицательные Порванные простыни, старые подушки

Табурет (без спинки) без стула

Приложили усилия, чтобы получить смену постельного белья - заменить простыни королевского размера в карантине без посторонней помощи довольно сложно.

Еда была в изобилии, типичная для столовой местного персонала - одни блюда прекрасны, другие ужасны - туристы, не знакомые с "домашней" кулинарией, скорее всего, сочтут еду неприемлемой.

Доставка еды на вынос осуществляется хорошо. Удовлетворила мою потребность отправить документы моему юристу. Остановился бы здесь снова, только если нужно провести карантин с ограниченным бюджетом. 🇹🇭 Songwut Tamboon Прибыл 28/04/2021 4.8 Superior Room Положительные Хорошее обслуживание, скорость Wi-Fi была на высоте Хороший карантин здесь, хороший персонал и сервис. Скорость интернета составляла 100 Мбит / с и легко подключалась.