Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Somerset Rama 9 Bangkok zal de betaling rechtstreeks van u innen.

All of the following packages include the required tests, and transport.

Laad en ontspan in stijl tijdens uw alternatieve staatsquarantaine in Somerset Rama 9. Kies uit een selectie van verrukkelijke internationale keukens of gezonde levensstijlopties, waaronder Keto- of Ayurvedische diëten, gepresenteerd in samenwerking met NutriChef. Blijf energiek met de aangeboden Somerset Fitkits in de kamer of ontspan gewoon met onze professionele trainers die dagelijks e-lessen geven voor yoga, stretching, dansen, meditatie en andere activiteiten! Bekijk je favoriete film of serie op Netflix of speel je favoriete game op PlayStation die je vooraf kunt reserveren voor je verblijf.

Voel u thuis in onze Hotelkamers of Ruime Residences. Ervaar de flexibiliteit om uit te kiezen - volledig uitgeruste kitchenettes, balkons, natuurlijk verlichte badkamers met ligbad, een regendouche of een inloopkast. Mis ons recreatiegebied aan het zwembad niet, een absolute oase om te ervaren tijdens uw verblijf.

SPECIALE PROMOTIE Voor alle aankomsten tot 31 december 2021

Gratis hoteltegoed 2.500 THB per volwassene/kind (voor 14 dagen quarantaine) Flexibele betalingsvoorwaarden. Op het moment van reserveren is slechts 25% aanbetaling vereist.

LET OP: APPARTEMENTEN MET 3 SLAAPKAMERS OP AANVRAAG BESCHIKBAAR