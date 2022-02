총 AQ 호텔 객실 100 침실 파트너 병원 Samitivej Thonburi

객실 All of the following packages include the required tests, and transport. 최대 1 Adult, 1 Child, 1 Infant 디럭스 32 m² ฿45,000 - 10 Day AQ ฿35,000 - 7 Day AQ ฿19,000 - 5 Day Test & Go ฿6,350 - 1st Day Test & Go ฿5,100 - 5th Day Test & Go

최대 1 Adult, 1 Child, 1 Infant 스튜디오 이그제큐티브 42 m² ฿50,000 - 10 Day AQ ฿40,000 - 7 Day AQ ฿22,000 - 5 Day Test & Go ฿6,850 - 1st Day Test & Go ฿5,600 - 5th Day Test & Go

최대 1 Adult, 1 Child, 1 Infant 1 베드룸 이그제큐티브 57 m² ฿57,500 - 10 Day AQ ฿45,000 - 7 Day AQ ฿26,000 - 5 Day Test & Go ฿7,350 - 1st Day Test & Go ฿6,600 - 5th Day Test & Go

최대 1 Adult, 1 Child, 1 Infant 1 베드룸 프리미어 57 m² ฿65,000 - 10 Day AQ ฿50,000 - 7 Day AQ ฿30,000 - 5 Day Test & Go ฿8,350 - 1st Day Test & Go ฿7,600 - 5th Day Test & Go

최대 1 Adult, 2 Children, 1 Infant 2 베드룸 프리미어 90 m² ฿95,000 - 10 Day AQ ฿75,000 - 7 Day AQ ฿42,500 - 5 Day Test & Go ฿13,950 - 1st Day Test & Go ฿12,600 - 5th Day Test & Go

최대 1 Adult, 2 Children, 1 Infant 3 베드룸 프리미어 123 m² ฿140,000 - 10 Day AQ ฿110,000 - 7 Day AQ ฿61,500 - 5 Day Test & Go ฿20,300 - 1st Day Test & Go ฿17,700 - 5th Day Test & Go

Somerset Rama 9에서 대체 국가 검역 기간 동안 스타일을 재충전하고 휴식을 취하십시오. NutriChef와 협력하여 제공되는 Keto 또는 Ayurvedic 다이어트를 포함한 다양한 맛있는 국제 요리 또는 건강한 라이프스타일 옵션 중에서 선택하십시오. 제공되는 객실 내 Somerset Fitkit으로 활력을 유지하거나 요가, 스트레칭, 춤, 명상 및 기타 활동에 대한 매일 e-클래스를 진행하는 전문 트레이너와 함께 간단히 긴장을 푸십시오! Netflix에서 좋아하는 영화나 시리즈를 보거나 PlayStation에서 좋아하는 게임을 플레이할 수 있으며 미리 예약할 수 있습니다. 호텔 객실 또는 넓은 레지던스에서 집과 같은 편안함을 느끼십시오. 완비된 간이 주방, 발코니, 깊은 욕조, 레인 샤워기 또는 워크인 옷장이 있는 자연 채광 욕실에 이르기까지 선택할 수 있는 유연성을 경험해 보십시오. 머무는 동안 경험할 수 있는 절대적인 오아시스인 Pool Side Recreational Area를 놓치지 마세요. 특별 프로모션 2021년 12월 31일까지 모든 도착자 무료 호텔 크레딧 성인/어린이 1인당 THB 2,500(14일 격리) 유연한 지불 조건. 예약 시 25%만 선결제하시면 됩니다. 참고: 요청 시 침실 3개 아파트 이용 가능

어메니티 / 특징 특별 프로모션

For all arrivals till 31st March 2022

1) Flexible payment terms and conditions. Only 25% pre-payment is required at the time of booking.

2) Extra Adult & Child Policy (when sharing the same room, includes all services and hospital fees):

주요 기능은 다음과 같습니다.

편안함과 휴식을 위해 스타일리시하게 디자인 된 호텔과 서비스 레지던스는 다양한 방종을 제공합니다.

1) 지정된 흡연실이 있습니다.

2) 레지던스에는 Studio Executive부터 완비된 주방이 있습니다.

Glassware, crockery, cutlery & utensils

Electric kettle, microwave oven/ grill & toaster

Refrigerator (Full sized in Studio Executive, 1 - 2 - 3 Bedrooms and minibar in deluxe)

3) 2인용 소파, 대형 커피 테이블, 별도의 업무용 책상 및 의자

4) 인터넷 연결이 가능한 43인치 스마트 텔레비전. 침실 1개 및 침실 2개만을 위한 거실의 Bluetooth 사운드바 및 49인치 SMART TV

5) 별도의 레인 샤워기와 욕조는 1베드룸 및 2베드룸에만 제공됩니다.

6) 부분적으로 접근 가능한 발코니는 1 - 2 - 3베드룸 프리미어에서만 사용할 수 있습니다.

다음과 같은 무료 서비스가 제공됩니다.

1) Welcome hamper on arrival. Includes essentials such as - Cereal, Soy Milk, Instant Noodles, Crackers, Bread, Butter and Fruits.

2) 모든 식사 포함 – 아침, 점심, 저녁 식사 선택. 세계 각국의 요리, 태국 요리, 아시아 요리, 채식 요리가 포함된 회전식 메뉴가 제공됩니다. 특별 식단 및 할랄 인증서는 예약 시 요청 시 제공됩니다.

3) Tea and Coffee Making Facilities and 2 bottles of 1,500 ml Mineral Water per day.

4) 15Mbps/객실 초고속 인터넷 무료 제공

5) 새로운 규정에 따라 객실 청소 서비스가 제공됩니다.

6) 세탁 20 % 할인 (드라이 클리닝 제외).

7) 수완 나품 국제 공항 또는 돈 므앙 국제 공항 간 호텔까지 편도 교통편이 포함됩니다.

8) 새로운 규정에 따른 COVID-19 선별 검사 (RT – PCR).

식사 옵션 : (업로드 된 메뉴)

1) Rotational Menus with International, Thai, Japanese, Korean and Vegetarian Meal Options Served.

2) 예약시 요청시 특별 식과 할랄 증서를 이용하실 수 있습니다.

3) Upgrade to our special Vegan, Keto, Nutri-Slim, and Nutri-Shred diets for THB 1,500 nett/ 8 nights, THB 1,900 nett/ 11 nights, THB 1,900 nett/ 15 nights. Rates are on per pax basis.

추가 요금이있는 옵션 서비스 :

1) 우리와 함께 Somerset FitKit을 사전 예약하고 구입하십시오! 2Kg 또는 5Kg 덤벨과 6mm 요가 매트가 THB 1,099 nett로만 포함됩니다.

2) For game enthusiasts’ pre-book & rent your Play Station 4 with two Consoles and four Games for THB 2,000 nett/ 8 nights, THB 2,5000 nett/ 11 nights, THB 3,000 nett/ 15 nights. (subject to availability).

3) 세탁 패키지는 THB 2,500 nett에 20 개 또는 THB 3,500 nett에 30 개 (드라이 클리닝 서비스 제외)로 제공됩니다.

4) 요청시 러닝 머신 및 실내 피트니스 자전거 대여 가능 (이용 가능 여부에 따라 다름).

5) 네스프레소 머신은 THB 2,000 nett에 포함 된 20 개의 캡슐 또는 THB 3,000 nett에 포함 된 30 개의 캡슐로 대여 가능합니다.

안전 및 편의를위한 추가 정보 :

1) 개별 분할 형 에어컨으로 안전성을 높이고 온도 제어를 향상시킵니다.

2) COVID 양성 판정을받은 경우 호텔에서 Samitivej Thonburi 병원까지 무료 응급 교통편.

3) Somerset Rama 9 Bangkok에서 Samitivej 톤부리 병원까지 차로 30분 거리입니다.

이용 약관 :

1) 25% pre-payment is required at the time of booking. Rest 75% is required 7 days prior to arrival.

Rates are inclusive of Taxes and Service Charges.

2) Earliest check out on date of departure will be at 06.00 hours.

3) Check out at 12.00 pm on the date of departure. Complimentary late check out at 2.00 pm is subject to availability and must inform the hotel in advance.

4) Benefits may not be used in conjunction with any other discounts or exchanged for any other services or cash.

5) Amendment is required 7 days in advance.

6) Late cancellation charges apply at

50% of total amount when canceled 13 to 8 days from the date of arrival.

100% of the total amount when canceled within 7 days from the date of arrival.

7) If the guest tests positive for COVID-19 during their stay, the full amount will be charged will not be refunded. In-case of THB 20,000 will be levied for sanitization of the previous room occupied.

8) Use of swimming pool and gymnasium is currently not allowed as per the direction from the Ministry of Public Health. Incase the guest use these areas, a sanitization cost of THB 20,000 will be levied for the safety of all our guests. In case of any changes or updates in the future on the usage of the prohibited areas, the hotel will notify all guests and will open these areas for guest use.

Samitivej Thonburi 병원의 무료 서비스 :

1) 새로운 규정에 따른 코로나10 선별검사(RT - PCR)

2) Somerset Rama 9 Bangkok에 상주하는 24시간 간호사

3) 검역 중 건강 관련 필요에 대해 현장에서 인증 된 의료진

4) 일일 건강 모니터링

5) 객실 내 웰컴 키트(마스크 및 알코올 젤)

6) 코로나19 양성 판정 시 사미티벳 톤부리 병원 입원

6) Issuance of regular official reports on the status of each patient under observation

7) 퇴원 15일 전 공식 코로나19 무료 증명서

점수 4.9 /5 우수한 기반 1 리뷰 평가 1 우수한 0 아주 좋아 0 평균 0 가난한 0 무서운 서머셋 라마 9 방콕 의 게스트라면 호텔과 저희 시청자 분들께서 자세한 리뷰를 남겨 주시면 대단히 감사하겠습니다. 리뷰를 남겨주세요 서머셋 라마 9 방콕 모든 리뷰보기 의 게스트라면 호텔과 저희 시청자 분들께서 자세한 리뷰를 남겨 주시면 대단히 감사하겠습니다. 🇹🇭 Jantaya Guénet 도착 07/08/2021 4.9 Two-Bedroom Premier 긍정적 บริการดี,อาหารอร่อย ,ห้องสะอาด ,พนักงานสุภาพ 네거티브 ไม่ให้ออนอกห้องเลย สำหรับเวลา14วัน ที่ยากสำหรับเด็กไม่ง่ายแต่เราผ่านมาด้วยดี,wifiดี ..เด็กๆHappy ค่ะ..มีเมนูอาหารให้เลือกเยอะค่ะ ขอบคุณที่บริการเราเป็นอย่างดี รับส่งอาหารที่เราสั่งจากข้างนอกมาส่งให้ถึงหน้าห้อง 🙏

