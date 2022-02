Всего AQ гостиничных номеров 98 Спальни Партнерская больница World Medical Hospital

Deluxe Room 32 m² ฿27,000 - 10 Day AQ ฿20,000 - 7 Day AQ ฿13,000 - 5 Day Test & Go ฿8,500 - 2 Day Test & Go ฿4,600 - 1st Day Test & Go ฿4,000 - 5th Day Test & Go

2-Bedroom Family Suite Connecting - 2-4 Persons 108 m² ฿42,000 - 10 Day AQ ฿28,000 - 7 Day AQ ฿8,000 - 1st Day Test & Go

2-Bedroom Penthouse Suite - 2-4 Persons 160 m² ฿46,000 - 10 Day AQ ฿36,000 - 7 Day AQ ฿9,000 - 1st Day Test & Go

Один из лучших вариантов, выбранных нами в Бангкоке. Отель Indra Regent расположен всего в 850 метрах от торгового центра Central World, в центре торгового района Бангкока Пратунам. Все номера оснащены сплит-системой кондиционирования, телевизором со спутниковыми каналами, персональным сейфом и холодильником. Предоставляется питьевая вода в бутылках и принадлежности для чая / кофе. В ванных комнатах есть душ с горячей водой, фен и туалетные принадлежности. Отель Indra Regent находится в 10 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Ратчапрароп и в 34 км от аэропорта Суварнабхуми. Он находится в 5 км от торгового центра MBK. Национальный конференц-центр Королевы Сирикит находится в 6,9 км от отеля. Имеется бесплатная парковка.

Счет 4.4 /5 Очень хороший На основе 1 рассмотрение Рейтинг 0 Отлично 1 Очень хороший 0 В среднем 0 Бедные 0 Ужасный Charles spriggs Прибыл 22/11/2021 4.4 Deluxe Room Положительные Lovely room everything done efficient and PCR test well organised Отрицательные Breakfast need improvement. Considering this is for quarantine and not for holiday stay, I think they arranged everything very well from taxi ride to hotel right through checkout. Very good value. I recommend this hotel.