ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport. สูงสุดของ 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe Room 32 m² ฿27,000 - 10 Day AQ ฿20,000 - 7 Day AQ ฿13,000 - 5 Day Test & Go ฿8,500 - 2 Day Test & Go ฿4,600 - 1st Day Test & Go ฿4,000 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ซื้อ 7-Eleven

พื้นที่ทำงาน สูงสุดของ 4 Adults, 2 Children, 2 Infants 2-Bedroom Family Suite Connecting - 2-4 Persons 108 m² ฿42,000 - 10 Day AQ ฿28,000 - 7 Day AQ ฿8,000 - 1st Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ซื้อ 7-Eleven

พื้นที่ทำงาน สูงสุดของ 4 Adults, 2 Children, 2 Infants 2-Bedroom Penthouse Suite - 2-4 Persons 160 m² ฿46,000 - 10 Day AQ ฿36,000 - 7 Day AQ ฿9,000 - 1st Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ซื้อ 7-Eleven

ที่พักยอดนิยมแห่งหนึ่งของเราในกรุงเทพมหานคร Indra Regent Hotel ตั้งอยู่ห่างจากเซ็นทรัลเวิลด์เพียง 850 ม. ตั้งอยู่ในใจกลางย่านช้อปปิ้งประตูน้ำของกรุงเทพฯ ห้องพักทุกห้องมีเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน โทรทัศน์พร้อมช่องสัญญาณดาวเทียม ตู้นิรภัยส่วนบุคคล และตู้เย็น น้ำดื่มบรรจุขวดและอุปกรณ์ชงชาและกาแฟ ห้องน้ำมีฝักบัวน้ำอุ่น เครื่องเป่าผมและเครื่องใช้ในห้องน้ำ Indra Regent Hotel ตั้งอยู่ห่างจากแอร์พอร์ตลิงค์ราชปรารภโดยใช้เวลาเดินเพียง 10 นาที และห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิ 34 กม. ห่างจากศูนย์การค้ามาบุญครองไม่เกิน 5 กม. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อยู่ห่างออกไป 7 กม. มีที่จอดรถฟรี

🇳🇿 Charles spriggs มาถึงเมื่อ 22/11/2021 4.4 Deluxe Room แง่บวก Lovely room everything done efficient and PCR test well organised เชิงลบ Breakfast need improvement. Considering this is for quarantine and not for holiday stay, I think they arranged everything very well from taxi ride to hotel right through checkout. Very good value. I recommend this hotel.