Тихая комната

Значительный

Качество еды было хорошим

Бесплатные товары для здоровья для повышения иммунитета

Внимательный персонал

Кровать слишком мягкая

Подушка слишком низкая

Комары кусают на балконе

В ежедневном меню доступны только тайские и западные блюда.

Нас встретили в аэропорту для трансфера в отель на их лимузине. По прибытии в отель нам предложили переодеться в тапочках на входе, чтобы ограничить распространение возможного вируса или болезни, если таковые имеются. Обувь была помещена в полиэтиленовые пакеты и перенесена в комнату. Персонал продезинфицировал наши сумки перед тем, как принести в отель. Эти строгие правила гигиены приветствовались. Мы выбрали комнату площадью 74 кв.м, очень просторную для изоляции. Еда в целом была вкусной. Заказывать доставку еды извне не было необходимости. Мы однажды открыли балконную дверь. Это оказался неудачный выбор, поскольку открылся шлюз для наплыва комаров. Персонал отеля был очень любезным и внимательным. Расходные материалы, включая дополнительную воду, чайные пакетики, сахар, полотенца, шампунь. гель для душа, туалетная бумага и т. д. были эффективно заряжены по запросу. Wi-Fi был быстрым. Возможность без проблем транслировать фильмы. Во время пребывания было проведено три теста, поэтому трижды выходили из комнаты, чтобы немного погулять на свежем воздухе. Справки были выданы при выезде. В целом, пребывание было не слишком суровым с видом на сад, за исключением лишения свободы.