Выберите лучший отель AQ в Бангкоке, чтобы превратить ваш альтернативный карантин в уединенный отдых в центре города, среди спокойных окрестностей и пышных тропических садов. Курортный отель Mövenpick BDMS Wellness Bangkok в партнерстве с Бангкокской больницей предлагает 14-дневный сертифицированный государством опыт длительного проживания в просторных номерах с балконом.

Удобства / Особенности Транспорт из аэропортов в больницу и в отель.

Ежедневный мониторинг здоровья под наблюдением медсестры

3 раза ОТ-ПЦР на COVID-19 в соответствии с государственной политикой в течение 14 дней.

Добавка для укрепления иммунной системы

Полный пансион (3-разовое питание)

Бесплатный высокоскоростной Wi-Fi

Оборудование для приготовления чая и кофе, чайник

LED телевизор

iHome Zenergy

Коврик для йоги

Доступ к приложению PressReader

