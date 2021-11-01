Всего AQ гостиничных номеров 280 Спальни
Партнерская больница Bangkok Hospital
Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.
Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Movenpick BDMS Велнес Резорт в приоритетном порядке, и Movenpick BDMS Велнес Резорт будет получать оплату напрямую от вас.
Выберите лучший отель AQ в Бангкоке, чтобы превратить ваш альтернативный карантин в уединенный отдых в центре города, среди спокойных окрестностей и пышных тропических садов. Курортный отель Mövenpick BDMS Wellness Bangkok в партнерстве с Бангкокской больницей предлагает 14-дневный сертифицированный государством опыт длительного проживания в просторных номерах с балконом.
Удобства / Особенности
- Транспорт из аэропортов в больницу и в отель.
- Ежедневный мониторинг здоровья под наблюдением медсестры
- 3 раза ОТ-ПЦР на COVID-19 в соответствии с государственной политикой в течение 14 дней.
- Добавка для укрепления иммунной системы
- Полный пансион (3-разовое питание)
- Бесплатный высокоскоростной Wi-Fi
- Оборудование для приготовления чая и кофе, чайник
- LED телевизор
- iHome Zenergy
- Коврик для йоги
- Доступ к приложению PressReader
Счет
4.3/5
Очень хороший
На основе 9 отзывы
Если бы вы были гостем в Movenpick BDMS Велнес Резорт
, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Movenpick BDMS Велнес РезортСМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ
4.0 Executive Suite
Положительные
Отрицательные
- The overall setting and the quality of the service provided
- The timing of meals service
The quarantine time surprisingly went by relatively fast due partly to the overall conditions provided by the hotel
4.0 Superior Room
Положительные
Отрицательные
- Great service of all hotel staff
- Good qualified nurse
- Food was so, so
- 45 minutes in the park per day is not enough
Overall I do not regret staying In this hotel, and yes I recommend it for any stay.
The hotel staff was amazing, trying to comfort guests during this quarantine
3.2 Superior Room
Положительные
Отрицательные
- Во всех комнатах есть балконы.
- Вы можете увидеть несколько японских каналов.
- Можно выбрать японскую кухню (по желанию).
- Есть сотрудники, говорящие по-японски.
- Все комнаты большие
- Имеется красивый и большой сад.
- Сотрудничество с Bangkok Hospital дает чувство безопасности (также доступен переводчик с японского).
- Горячая вода в душе нестабильна
- Во время еды персонал оставляет после себя много вещей, например, никаких вилок, палочек для еды и хлеба.
- Относительно дорогая цена
Я останавливался дважды в отеле ASQ. Я мог смотреть японские передачи в большой комнате с балконом как в первый, так и во второй раз, и я мог спокойно провести время. Кроме того, во всех номерах есть балконы, которые можно вызвать, открыв окна. Думаю, это тоже расслабляющий элемент.
4.5 Wellness Sleep Suite (Guarantee Garden View)
Положительные
Отрицательные
- Тихая комната
- Значительный
- Качество еды было хорошим
- Бесплатные товары для здоровья для повышения иммунитета
- Внимательный персонал
- Кровать слишком мягкая
- Подушка слишком низкая
- Комары кусают на балконе
- В ежедневном меню доступны только тайские и западные блюда.
Нас встретили в аэропорту для трансфера в отель на их лимузине. По прибытии в отель нам предложили переодеться в тапочках на входе, чтобы ограничить распространение возможного вируса или болезни, если таковые имеются. Обувь была помещена в полиэтиленовые пакеты и перенесена в комнату. Персонал продезинфицировал наши сумки перед тем, как принести в отель. Эти строгие правила гигиены приветствовались. Мы выбрали комнату площадью 74 кв.м, очень просторную для изоляции. Еда в целом была вкусной. Заказывать доставку еды извне не было необходимости. Мы однажды открыли балконную дверь. Это оказался неудачный выбор, поскольку открылся шлюз для наплыва комаров. Персонал отеля был очень любезным и внимательным. Расходные материалы, включая дополнительную воду, чайные пакетики, сахар, полотенца, шампунь. гель для душа, туалетная бумага и т. д. были эффективно заряжены по запросу. Wi-Fi был быстрым. Возможность без проблем транслировать фильмы. Во время пребывания было проведено три теста, поэтому трижды выходили из комнаты, чтобы немного погулять на свежем воздухе. Справки были выданы при выезде. В целом, пребывание было не слишком суровым с видом на сад, за исключением лишения свободы.
5.0 Executive Suite
Положительные
Отрицательные
- Огромный зал и вкусная еда
- Нет отрицательных комментариев
Мое пребывание определенно не было похоже на карантин, но было похоже на приятный эгоистичный отдых от суеты. Персонал был дружелюбным и очень эффективным на протяжении всего процесса бронирования, моего пребывания и выезда. Вкусное меню для моего карантинного пребывания, хотя иногда я заказывал из восхитительного меню обслуживания номеров. Вы также можете арендовать тренажерный зал в вашем номере на время вашего пребывания, что было отличным способом не отставать от фитнеса и скоротать время. Я очень рекомендую этот отель всем, кто приезжает в Бангкок.
5.0 Superior Room
Положительные Отрицательные
Балкон и зелень, что очень важно.
Добро пожаловать.
Мы были двумя людьми, поженившимися в номере повышенной комфортности.
4.0 Superior Room
Положительные
Отрицательные
- Приветливый внимательный персонал.
- Комфортный номер.
- Питание не до 5-звездочного стандарта
В целом, время прошло относительно быстро, и после отрицательных тестов на covid 19 было облегчением выбраться в сад. Время приема пищи стало особенностью дня, поэтому было бы неплохо рассчитывать на более аппетитную еду!
4.1 Superior Room
Положительные
все в порядке - красивый сад, профессиональный персонал, балкон и еда тоже хорошие (выбран тайский).
4.7 Deluxe Room
Положительные
Отрицательные
- Очень доброжелательный персонал
- После первого отрицательного результата теста на Covid все равно придется подождать 1 день прогулки по саду.
В целом очень приятный, с очень дружелюбным персоналом и хорошей едой, что в целом оставляет положительные впечатления.
Ближайшие отели Test & Go