合計AQホテルの部屋 98 ベッドルーム パートナー病院 World Medical Hospital

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. このホテルは、 54最近の予約リクエストを受け取りました。 急げ!

予約リクエストにより、優先的にインドラリージェントホテル 直接連絡し、 インドラリージェントホテルが直接支払いを回収します。

Hotel Refund Policy One time date amendment is free of charge subject to availability.

Any cancellation received prior to 1 day of arrival date will incur 50% charge. Any cancellation received within 1 day prior to arrival date will incur the full period charge. Failure to arrive at your hotel or property will be treated as a No-Show and no refund will be given.

部屋 All of the following packages include the required tests, and transport. 最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe Room 32 m² ฿27,000 - 10 Day AQ ฿20,000 - 7 Day AQ ฿13,000 - 5 Day Test & Go ฿8,500 - 2 Day Test & Go ฿4,600 - 1st Day Test & Go ฿4,000 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 セブン-イレブン購入

ハラールフードオプション

国際チャンネル

インターネット-Wifi

ベジタリアンミール

作業スペース 最大 4 Adults, 2 Children, 2 Infants 2-Bedroom Family Suite Connecting - 2-4 Persons 108 m² ฿42,000 - 10 Day AQ ฿28,000 - 7 Day AQ ฿8,000 - 1st Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 セブン-イレブン購入

バスタブ

コネクティングルーム

ファミリースイート

国際チャンネル

インターネット-Wifi

電子レンジ

未婚のカップル

ベジタリアンミール

作業スペース 最大 4 Adults, 2 Children, 2 Infants 2-Bedroom Penthouse Suite - 2-4 Persons 160 m² ฿46,000 - 10 Day AQ ฿36,000 - 7 Day AQ ฿9,000 - 1st Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 セブン-イレブン購入

バスタブ

コネクティングルーム

ファミリースイート

国際チャンネル

インターネット-Wifi

リビングルーム

電子レンジ

未婚のカップル

ベジタリアンミール

作業スペース

バンコクでの私たちのトップピックの1つ。セントラルワールドからわずか850メートルのインドラリージェントホテルは、バンコクのプラトゥーナムショッピング地区の中心部に位置しています。 全室にスプリットタイプのエアコン、衛星放送付きテレビ、セーフティボックス、冷蔵庫が備わっています。ボトル入り飲料水、紅茶/コーヒーメーカーが含まれています。バスルームには温水シャワー、ヘアドライヤー、バスアメニティが付いています。 インドラリージェントホテルは、ラチャプラロップエアポートレールリンクから徒歩10分、スワンナプーム空港から21.7マイルです。 MBKショッピングセンターから3.2km以内です。シリキット女王国際コンベンションセンターまで約6.5kmです。無料駐車場を利用できます。

アメニティ/機能 Breakfast

ボトル入り飲料水、紅茶、コーヒー

無料WiFi

国際チャンネル

プライベート空港からホテルへの送迎

Covid-19 test/s

24時間ナーススタンバイ

すべてのAQホテルを表示 180以上のAQホテルをすべて検索

スコア 4.4 /5 とても良い に基づく 1 レビュー 評価 0 優れた 1 とても良い 0 平均 0 貧しい 0 ひどい インドラリージェントホテルゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 レビューを残す インドラリージェントホテル すべてのレビューを見る ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 🇳🇿 Charles spriggs に到着しました 22/11/2021 4.4 Deluxe Room ポジティブ Lovely room everything done efficient and PCR test well organised ネガ Breakfast need improvement. Considering this is for quarantine and not for holiday stay, I think they arranged everything very well from taxi ride to hotel right through checkout. Very good value. I recommend this hotel.

Hotel Offer Brochure

パートナーホテル ロハスレジデンススクンビット 7.9 との評価

2655 レビュー から ฿-1 モーベンピックホテルスクンビット15バンコク 8.4 との評価

4998 レビュー から ฿-1 Enrich Grand Hotel 8 との評価

2 レビュー から ฿-1 シルバーパーム 7.9 との評価

461 レビュー から ฿-1 The Elegant Bangkok 8.2 との評価

100 レビュー から ฿-1 サイアムマンダリーナホテルスワンナプーム空港 8 との評価

88 レビュー から ฿-1