班圣特罗佩别墅 - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 预订要求 sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

预约请求,把你放在直接联系与班圣特罗佩别墅以优先方式,以及班圣特罗佩别墅从你会直接收取货款。

房间数 All of the following packages include the required tests, and transport. 特别优惠 单击请求查看 最大值 4 Adults, 1 Child, 1 Infant 两居室海景别墅私人泳池卡塔海滩 120 m² ฿72,300 - 7 Day Sandbox ฿32,900 - 5 Day Test & Go ฿25,300 - 4 Day Test & Go ฿17,400 - 2 Day Test & Go ฿9,300 - 1st Day Test & Go ฿9,300 - 5th Day Test & Go 要求预订 快速请求(2次点击) BOOKMARK 特征 阳台

咖啡机

HDMI电缆

国际频道

互联网-无线上网

厨房

客厅

微波

Netflix公司

儿童小额费用

游泳池

洗衣机 最大值 6 Adults, 1 Child, 1 Infant 3 BR Seaview Villas private pool Kata Beach B2 140 m² ฿54,400 - 7 Day Sandbox ฿40,400 - 5 Day Test & Go ฿33,300 - 4 Day Test & Go ฿21,400 - 2 Day Test & Go ฿11,300 - 1st Day Test & Go ฿11,300 - 5th Day Test & Go 要求预订 快速请求(2次点击) BOOKMARK 特征 阳台

咖啡机

HDMI电缆

国际频道

互联网-无线上网

厨房

客厅

微波

Netflix公司

户外设施

儿童小额费用

可吸烟房

游泳池

洗衣机 特别优惠 单击请求查看 最大值 6 Adults, 1 Child, 1 Infant 3 BR Seaview Villas private pool Kata Beach B1 141 m² ฿54,400 - 7 Day Sandbox ฿40,400 - 5 Day Test & Go ฿33,300 - 4 Day Test & Go ฿21,400 - 2 Day Test & Go ฿11,300 - 1st Day Test & Go ฿11,300 - 5th Day Test & Go 要求预订 快速请求(2次点击) BOOKMARK 特征 阳台

咖啡机

HDMI电缆

国际频道

互联网-无线上网

厨房

客厅

微波

Netflix公司

儿童小额费用

游泳池

洗衣机

工作空间

Baan Siant -Tropez Villa 位于卡塔,地理位置优越,是普吉岛短途游和私人泳池别墅 Seaview Kata Beach 的理想出发点。从这里,客人可以轻松前往这座热闹城市的所有景点。酒店位置便利,可轻松前往城市的必游景点。班仙特罗佩别墅酒店的一流设施和优质服务会让客人的入住变得更加愉快。酒店的客人可以享受所有客房内的免费无线网络连接、每日客房清洁、邮政服务、快速入住/退房等现场设施。 6 间客房分布在 2 层楼,提供温馨宜人的家外之家。部分客房提供现代舒适设施,例如液晶电视/等离子电视、镜子、沙发、互联网接入 - 无线网络、私人游泳池。酒店提供完整的娱乐设施,包括室外游泳池、日光浴室、花园、水上运动(非机动)。班圣特罗佩别墅是前往普吉岛的旅客的明智选择,每次都能提供轻松无忧的住宿体验。 700米到生鲜市场、万客隆食品、7-11等。

10 分钟车程到卡塔和卡伦海滩。

15 分钟。驱车前往卡伦观景点、黑岩观景点、努伊海滩。

7 分钟车程到 Covid-19 测试中心。

宠物惠康(部分别墅) 包括:每天1次清洁服务。 园丁和游泳池清洁每周 2 次。 价格不含电7元和水70元(部分别墅) 我们保留保证金 5000-10,000 b。 www.baan-st-tropez.com

便利设施/功能 现代海景别墅,带私人泳池 Kata 海滩

分数 4.8 /5 优秀的 基于 3 评论 评分 3 优秀的 0 非常好 0 平均数 0 较差的 0 糟糕的 班圣特罗佩别墅的客人,那么如果您留下详细的评论,那么酒店以及我们的观众将非常感激。 🇫🇷 PARAYRE Francky 到达 03/08/2021 5.0 2 BR Seaview Villas Private Pool Kata Beach 正数 Accueil

Propreté

Vue

Jolie Villa correspondant aux photos 负面的 Aucun La propriétaire est tres accueillante , professionnelle et très disponible. La superbe villa correspond parfaitement aux photos. Le service et la propreté sont irréprochables. Nous y retournerons avec plaisir et bientôt je l’espère. A conseiller 🇺🇸 Joseph Callahan 到达 24/07/2021 5.0 2 BR Seaview Villas Private Pool Kata Beach 正数 私人泳池

宠物友好

了不起的主持人!

沙盒的巨大价值! 作为 Sandbox 计划的一部分,我们在这里度过了 2 周。一切都很棒。 Garn 别墅经理非常乐于助人,她将确保您的住宿完美无缺。如果您和毛茸茸的朋友一起旅行,别墅宽敞而完美......在沙盒期间不容易找到......我强烈建议住在 Baan Saint Tropez! 🇨🇭 Michele Maurizio Della Neve 到达 24/07/2021 4.5 3 BR Seaview Villas private pool -B1 Kata Beach 正数 非常友好和乐于助人的主人/工作人员。

对任何问题或问题的快速响应

好别墅 负面的 互联网速度可能会更好。不过别墅的WIFI覆盖非常好。 漂亮的别墅,优秀的员工。由于工作人员的所有努力,我们的住宿变得更加轻松和舒适。从安排出租车、摩托车出租、购物和深夜问题,一切都得到了很好的处理。