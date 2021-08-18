班圣特罗佩别墅 - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

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Baan Siant -Tropez Villa 位于卡塔，地理位置优越，是普吉岛短途游和私人泳池别墅 Seaview Kata Beach 的理想出发点。从这里，客人可以轻松前往这座热闹城市的所有景点。酒店位置便利，可轻松前往城市的必游景点。班仙特罗佩别墅酒店的一流设施和优质服务会让客人的入住变得更加愉快。酒店的客人可以享受所有客房内的免费无线网络连接、每日客房清洁、邮政服务、快速入住/退房等现场设施。 6 间客房分布在 2 层楼，提供温馨宜人的家外之家。部分客房提供现代舒适设施，例如液晶电视/等离子电视、镜子、沙发、互联网接入 - 无线网络、私人游泳池。酒店提供完整的娱乐设施，包括室外游泳池、日光浴室、花园、水上运动（非机动）。班圣特罗佩别墅是前往普吉岛的旅客的明智选择，每次都能提供轻松无忧的住宿体验。

700米到生鲜市场、万客隆食品、7-11等。

10 分钟车程到卡塔和卡伦海滩。

15 分钟。驱车前往卡伦观景点、黑岩观景点、努伊海滩。

7 分钟车程到 Covid-19 测试中心。

宠物惠康（部分别墅）

包括：每天1次清洁服务。 园丁和游泳池清洁每周 2 次。

价格不含电7元和水70元（部分别墅） 我们保留保证金 5000-10,000 b。 www.baan-st-tropez.com