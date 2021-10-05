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这家铂尔曼酒店位于受欢迎的普吉岛，不仅享有风景如画的海滨位置，还拥有无数便利设施。普吉岛攀瓦海滩铂尔曼度假酒店（SHA+ 认证）与 Sapparot 俱乐部合作，提供包括制作面具在内的各种活动，迎合带孩子旅行的客人。其他人则可以划皮划艇、跳岛游、打一场高尔夫球，并在 Talay 水疗中心放松身心，完成旅程。除了海滩上的浪漫用餐和客房服务外，度假村还提供四个鼓舞人心的用餐场所。在普吉岛攀瓦海滩铂尔曼度假酒店（SHA+ 认证），客人将享受泰式款待和五星级服务的完美结合。
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的客人，那么如果您留下详细的评论，那么酒店以及我们的观众将非常感激。
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4.4 Junior Suite
正数
- easy of the process when here is a great results
Very impressed with the process as everything is well organized and covered. I big process to get here but overall its been well worth it.
4.8 Pool Villa Garden View
正数
负面的
- We were treated so well by the staff
- Everything was prepared so well for our arrival with a dog and on our birthday
- The room was beautiful, comfortable, private
- The food was very good, drinks and snacks
It was a wonderful place to be located for the "quarantine" and the hospitality was some of the best
4.3 Deluxe
正数负面的
- Nurse from airport PCR was painful during testing
Very good organization but COE was not smooth to get it . It was difficult to get CeO from Switzerland embassy
5.0 Deluxe Sea View
正数
负面的
- 2个漂亮的大游泳池
- 请您用餐
- 良好的自助早餐
- 私人海滩
- 友好的员工
- 泳池酒吧
- 健身房
- 温泉
- 按摩
- 适合儿童的海滩
- 家庭友善
- 漂亮宽敞的房间
- 大阳台
- 花洒
- 游泳池非常低，不适合游泳。
- 酒店和酒吧的食物和饮料太贵了。
- 海滩或。大海也只适合涨潮时游泳。
- 水疗和按摩服务价格过高。
- 完全不适合单身旅行者，因为酒店前面没有任何东西。
- 打车到市区单程600巴斯。
- 奶酪和香肠的选择可以使用升级。
总而言之，这是一家非常好的 5 星级酒店，我只得到了 4。
推荐给不想离开酒店的家庭和情侣。
绝对不适合单身旅行者，因为酒店门前和周边地区几乎没有活动。
您总是需要出租车或租用踏板车进行活动。
3.9 Deluxe Sea View
正数
- 很棒的早餐食物选择。工作人员细心周到。每天的活动安排，如瑜伽、泰式跆拳道等，让他们在普吉岛的 14 天强制逗留期间保持忙碌，让您永远不会感到无聊。
酒店采取措施防止新冠病毒传播，例如在自助餐厅，要求客人在用餐时戴上手套和口罩。普吉岛沙盒计划和酒店在防止感染传播和让在普吉岛的逗留感觉我们仍在度假之间取得了良好的平衡。
4.9 Deluxe Sea View
正数
负面的
- 非常美味多样的自助早餐，每天都在变化！
- 沙滩很宽，沙子很软
- 工作人员非常友好，非常乐于助人并且具有主动性，例如给我们带来了他们在海滩上发现的有趣的小螃蟹，当我在海滩上使用笔记本电脑时警告即将下雨，当我们的航班取消时提供替代交通选择，推荐一条慢跑路径和一些附近的街头小吃......
- 海景房有大阳台，可以看到美丽的海滩，正如承诺的那样
- 隔离期间酒店几乎空无一人，我们基本上拥有这个巨大的海滩和游泳池
- 很多免费活动：瑜伽课程、水上健身房、皮划艇、站立桨、水球、水上排球、沙滩排球、乒乓球、关于将另一个人从圆柱体上拳击到水中的游戏......
- 自然融入酒店设计：餐厅中间的树木和青蛙池塘，树木每天早上在小径上撒花......
- 雨季不可预测的天气预报使得在海滩上携带笔记本电脑很危险，海滩活动容易被取消
- 瑜伽和水上健身活动有时需要不戴口罩的密切接触，这在大流行期间似乎有风险
我会称其为“有史以来最好的隔离”，但这会被低估！最愉快、最轻松的假期更像是这样:)