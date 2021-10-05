Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

这家铂尔曼酒店位于受欢迎的普吉岛，不仅享有风景如画的海滨位置，还拥有无数便利设施。普吉岛攀瓦海滩铂尔曼度假酒店（SHA+ 认证）与 Sapparot 俱乐部合作，提供包括制作面具在内的各种活动，迎合带孩子旅行的客人。其他人则可以划皮划艇、跳岛游、打一场高尔夫球，并在 Talay 水疗中心放松身心，完成旅程。除了海滩上的浪漫用餐和客房服务外，度假村还提供四个鼓舞人心的用餐场所。在普吉岛攀瓦海滩铂尔曼度假酒店（SHA+ 认证），客人将享受泰式款待和五星级服务的完美结合。