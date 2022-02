バーンサントロペヴィラ - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

最大 4 Adults, 1 Child, 1 Infant 2ベッドルームシービューヴィラズプライベートプールカタビーチ 120 m² ฿72,300 - 7 Day Sandbox ฿32,900 - 5 Day Test & Go ฿25,300 - 4 Day Test & Go ฿17,400 - 2 Day Test & Go ฿9,300 - 1st Day Test & Go ฿9,300 - 5th Day Test & Go

最大 6 Adults, 1 Child, 1 Infant 3 BR Seaview Villas private pool Kata Beach B2 140 m² ฿54,400 - 7 Day Sandbox ฿40,400 - 5 Day Test & Go ฿33,300 - 4 Day Test & Go ฿21,400 - 2 Day Test & Go ฿11,300 - 1st Day Test & Go ฿11,300 - 5th Day Test & Go

最大 6 Adults, 1 Child, 1 Infant 3 BR Seaview Villas private pool Kata Beach B1 141 m² ฿54,400 - 7 Day Sandbox ฿40,400 - 5 Day Test & Go ฿33,300 - 4 Day Test & Go ฿21,400 - 2 Day Test & Go ฿11,300 - 1st Day Test & Go ฿11,300 - 5th Day Test & Go

カタの好立地にあるバーンシアントロペスヴィラは、プーケットやプライベートプールヴィラのシービューカタビーチでの小旅行の出発点として理想的です。ここから、ゲストは活気ある街が提供するすべてのものに簡単にアクセスできます。便利なロケーションにあるこのホテルは、市内の必見の目的地に簡単にアクセスできます。バーンシアントロペスヴィラには、プーケットでの滞在を充実させるための多くの施設もあります。ホテルにご宿泊のお客様は、全室での無料Wi-Fi、毎日のハウスキーピング、郵便サービス、エクスプレスチェックイン/チェックアウトなどの館内機能をご利用いただけます。 2フロアにまたがる6部屋は、家から離れた暖かく快適な家を提供します。テレビLCD /プラズマスクリーン、鏡、ソファ、インターネットアクセスなどのモダンな快適さ–ワイヤレス、プライベートプールは一部の客室にあります。ホテルでは、屋外プール、サンルーム、庭園、ウォータースポーツ(モーターを使わない)などのレクリエーション施設の完全なリストを利用できます。バーンサントロペヴィラはプーケットへの旅行者にとって賢い選択であり、毎回リラックスして手間のかからない滞在を提供します。 -生鮮食品市場、マクロ食品、セブンイレブンなどまで700メートル。 -カタとカロンビーチまで車で10分。 15分。カロンビューポイント、ブラックロックビューポイント、ヌイビーチまでドライブ。 -Covid-19テストセンターまで車で7分。 -ペットウェルカム(一部のヴィラ) 含まれるもの:メイドサービス1日1回。 庭師とプールの掃除は週に2回。 価格は電気7. /ユニットメートルと水70the.perユニットメートル(一部のヴィラ)を除く 敷金を5000〜10,000個保管しますb。 www.baan-st-tropez.com

アメニティ/機能 プライベートプール付きのモダンなシービューヴィラカタビーチ

スコア 4.8 /5 優れた に基づく 3 レビュー 評価 3 優れた 0 とても良い 0 平均 0 貧しい 0 ひどい 🇫🇷 PARAYRE Francky に到着しました 03/08/2021 5.0 2 BR Seaview Villas Private Pool Kata Beach ポジティブ Accueil

Vue

Jolie Villa correspondant aux photos ネガ Aucun La propriétaire est tres accueillante , professionnelle et très disponible. La superbe villa correspond parfaitement aux photos. Le service et la propreté sont irréprochables. Nous y retournerons avec plaisir et bientôt je l'espère. A conseiller 🇺🇸 Joseph Callahan に到着しました 24/07/2021 5.0 2 BR Seaview Villas Private Pool Kata Beach ポジティブ プライベートプール

サンドボックスに大きな価値! サンドボックスプログラムの一環として、ここで2週間過ごしました。すべてが素晴らしかった。ヴィラマネージャーのガーンはとても親切で、あなたの滞在が完璧であることを保証します。ヴィラは広々としていて、毛皮で覆われた友達と一緒に旅行している場合に最適です.....サンドボックスで簡単に見つけることはできません...バーンサントロペに滞在することを強くお勧めします! 🇨🇭 Michele Maurizio Della Neve に到着しました 24/07/2021 4.5 3 BR Seaview Villas private pool -B1 Kata Beach ポジティブ とても素敵で親切なホスト/スタッフ。

グッドヴィラ ネガ インターネットの速度はもっと良いかもしれません。ただし、WIFIカバレッジはヴィラで非常に良好です。 優秀なスタッフがいる素敵なヴィラ。スタッフの努力のおかげで、私たちの滞在はとても簡単で快適になりました。タクシーの手配、バイクのレンタル、買い物、深夜の質問まで、すべてがとてもうまく処理されました。