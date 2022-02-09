Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
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优越的地理位置，以及包括三个游泳池在内的广泛的现场设施，使该物业成为一个有吸引力的选择。桃山度假村位于普吉岛西海岸，距离卡塔海滩和卡伦海滩约300米。步行即可到达卡塔购物中心，10分钟车程可达芭东海滩，20分钟可达普吉镇。客人可以在酒店内的两家餐厅享用正宗的泰国和欧洲菜肴。对于一系列水上运动，您只需步行到海滩，如果您想在度假村放松身心，可选择水疗护理、草药蒸汽或参观沙龙。桃山度假村一定会为所有年龄段的人提供娱乐和放松。