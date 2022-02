บ้านเซนต์ โทรเปซ วิลล่า - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ บ้านเซนต์ โทรเปซ วิลล่า อยู่ในลำดับความสำคัญ และ บ้านเซนต์ โทรเปซ วิลล่า จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport. ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 4 Adults, 1 Child, 1 Infant วิลล่าวิวทะเล 2 ห้องนอน สระส่วนตัว หาดกะตะ 120 m² ฿72,300 - 7 Day Sandbox ฿32,900 - 5 Day Test & Go ฿25,300 - 4 Day Test & Go ฿17,400 - 2 Day Test & Go ฿9,300 - 1st Day Test & Go ฿9,300 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง

เครื่องชงกาแฟ

สาย HDMI

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

ครัว

ห้องนั่งเล่น

ไมโครเวฟ

Netflix

ค่าธรรมเนียมเล็กน้อยสำหรับเด็ก

สระว่ายน้ำ

เครื่องซักผ้า สูงสุดของ 6 Adults, 1 Child, 1 Infant 3 BR Seaview Villas private pool Kata Beach B2 140 m² ฿54,400 - 7 Day Sandbox ฿40,400 - 5 Day Test & Go ฿33,300 - 4 Day Test & Go ฿21,400 - 2 Day Test & Go ฿11,300 - 1st Day Test & Go ฿11,300 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง

เครื่องชงกาแฟ

สาย HDMI

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

ครัว

ห้องนั่งเล่น

ไมโครเวฟ

Netflix

สิ่งอำนวยความสะดวกกลางแจ้ง

ค่าธรรมเนียมเล็กน้อยสำหรับเด็ก

มีห้องสูบบุหรี่

สระว่ายน้ำ

เครื่องซักผ้า ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 6 Adults, 1 Child, 1 Infant 3 BR Seaview Villas private pool Kata Beach B1 141 m² ฿54,400 - 7 Day Sandbox ฿40,400 - 5 Day Test & Go ฿33,300 - 4 Day Test & Go ฿21,400 - 2 Day Test & Go ฿11,300 - 1st Day Test & Go ฿11,300 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง

เครื่องชงกาแฟ

สาย HDMI

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

ครัว

ห้องนั่งเล่น

ไมโครเวฟ

Netflix

ค่าธรรมเนียมเล็กน้อยสำหรับเด็ก

สระว่ายน้ำ

เครื่องซักผ้า

พื้นที่ทำงาน

Baan Siant -Tropez Villa เป็นที่พักอันยอดเยี่ยมสำหรับผู้ไปเยือนภูเก็ตและพูลวิลล่าส่วนตัวซีวิว หาดกะตะ จากที่นี่ แขกสามารถเพลิดเพลินกับการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ในเมืองที่มีชีวิตชีวาได้อย่างง่ายดาย ด้วยทำเลที่สะดวกสบาย โรงแรมจึงสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องไปชมให้ได้ของเมืองได้อย่างง่ายดาย Baan Siant Tropez Villa มีสิ่งอำนวยสะดวกมากมายที่จะทำให้การไปพักผ่อนในภูเก็ต ผู้เข้าพักจะเพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกระดับท็อปคลาส เช่น ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, แม่บ้านทำความสะอาดรายวัน, บริการไปรษณีย์, เช็คอิน/เช็คเอาต์ด่วน ห้องพัก 6 ห้องบนพื้นที่ 2 ชั้น ให้ความอบอุ่นและน่าอยู่หลังบ้าน บางห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย เช่น โทรทัศน์จอแอลซีดี/พลาสม่า กระจก โซฟา อินเทอร์เน็ตไร้สาย สระว่ายน้ำส่วนตัว รวมถึงสระว่ายน้ำกลางแจ้ง ห้องอาบแดด สวนหย่อม กีฬาทางน้ำ (ไม่ใช้เครื่องยนต์) Baan Saint-Tropez Villa เป็นทางเลือกอันชาญฉลาดสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนภูเก็ต ให้การพักผ่อนที่ผ่อนคลายและไม่ยุ่งยากทุกครั้ง 700 ม. ถึง ตลาดสด แม็คโคร ฟู้ด ,7-11 ฯลฯ..

10 นาที ขับรถไปหาดกะตะและหาดกะรน

15 นาที ขับรถไปจุดชมวิวกะรน , จุดชมวิวแบล็คร็อค , หาดนุ้ย

7 นาที ขับรถไปยังศูนย์ทดสอบ Covid-19

Pets Wellcome (บางวิลล่า) รวม : บริการแม่บ้าน 1 ครั้งต่อวัน คนสวนและสระว่ายน้ำทำความสะอาด 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ราคาไม่รวมค่าไฟฟ้า 7 หน่วยต่อเมตร และค่าน้ำ 70 หน่วยต่อหน่วยเมตร ( บางวิลล่า) เราเก็บเงินประกัน 5,000-10,000 บ. www.baan-st-tropez.com

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ วิลล่าทันสมัย วิวทะเล พร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัว หาดกะตะ

