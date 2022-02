Villen Baan Saint Tropez - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem Villen Baan Saint Tropez , und Villen Baan Saint Tropez wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport. SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 4 Adults, 1 Child, 1 Infant 2 SZ Villen mit Meerblick und eigenem Pool Kata Beach 120 m² ฿72,300 - 7 Day Sandbox ฿32,900 - 5 Day Test & Go ฿25,300 - 4 Day Test & Go ฿17,400 - 2 Day Test & Go ฿9,300 - 1st Day Test & Go ฿9,300 - 5th Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Balkon

Kaffeemaschine

HDMI Kabel

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Küche

Wohnzimmer

Mikrowelle

Netflix

Kleine Gebühren für Kinder

Schwimmbad

Waschmaschine Maximal von 6 Adults, 1 Child, 1 Infant 3 BR Seaview Villas private pool Kata Beach B2 140 m² ฿54,400 - 7 Day Sandbox ฿40,400 - 5 Day Test & Go ฿33,300 - 4 Day Test & Go ฿21,400 - 2 Day Test & Go ฿11,300 - 1st Day Test & Go ฿11,300 - 5th Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Balkon

Kaffeemaschine

HDMI Kabel

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Küche

Wohnzimmer

Mikrowelle

Netflix

Außenanlagen

Kleine Gebühren für Kinder

Raucherzimmer vorhanden

Schwimmbad

Waschmaschine SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 6 Adults, 1 Child, 1 Infant 3 BR Seaview Villas private pool Kata Beach B1 141 m² ฿54,400 - 7 Day Sandbox ฿40,400 - 5 Day Test & Go ฿33,300 - 4 Day Test & Go ฿21,400 - 2 Day Test & Go ฿11,300 - 1st Day Test & Go ฿11,300 - 5th Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Balkon

Kaffeemaschine

HDMI Kabel

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Küche

Wohnzimmer

Mikrowelle

Netflix

Kleine Gebühren für Kinder

Schwimmbad

Waschmaschine

Arbeitsbereich

Gut positioniert in Kata, ist die Baan Siant-Tropez Villa der ideale Ausgangspunkt für Ihre Ausflüge in Phuket und private Poolvillen Seaview Kata Beach. Von hier aus haben die Gäste leichten Zugang zu allem, was die lebendige Stadt zu bieten hat. Dank seiner günstigen Lage bietet das Hotel einfachen Zugang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Die Baan Siant Tropez Villa bietet auch viele Einrichtungen, um Ihren Aufenthalt in Phuket zu bereichern. Gäste des Hotels können Vor-Ort-Annehmlichkeiten wie kostenloses WLAN in allen Zimmern, tägliche Zimmerreinigung, Post, Express-Check-in/-Check-out genießen. 6 Zimmer verteilen sich auf 2 Etagen und bieten ein warmes und angenehmes Zuhause auf Zeit. Moderne Annehmlichkeiten wie Flachbild Fernseher, Spiegel, Sofa, Internetzugang – W-LAN, Privatpool sind in ausgewählten Zimmern vorhanden. Im Hotel steht eine komplette Liste an Freizeiteinrichtungen zur Verfügung, darunter Außenpool, Solarium, Garten, Wassersport (nicht motorisiert). Die Baan Saint-Tropez Villa ist eine gute Wahl für Phuket-Reisende, da sie jedes Mal einen entspannten und stressfreien Aufenthalt bietet. 700 m.zum Markt für frische Lebensmittel, Makro-Lebensmittel, 7-11 usw..

10 min.Fahrer nach Kata und Karon Beach.

15 Minuten. Fahrt zum Aussichtspunkt Karon, Aussichtspunkt Black Rock, Nui Beach.

7 Min. Fahrt zum Covid-19-Testzentrum.

Haustiere willkommen (einige Villen) Inklusive : Reinigungsservice 1 Mal pro Tag. Gärtner und Poolreinigung 2 mal pro Woche. Preis ohne Strom 7 The.pro Meter Meter und Wasser 70 The.pro Meter Meter (einige Villen) Wir halten Kaution 5000-10.000 b. www.baan-st-tropez.com

Ausstattung / Ausstattung Moderne Villen mit Meerblick und privatem Pool Kata Beach

ALLE SANDBOX-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 190+ SANDBOX-Hotels