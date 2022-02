Baan Saint Tropez Villas - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport. SPECIALE AANBIEDINGEN KLIK OP VERZOEK OM TE ZIEN Maximaal 4 Adults, 1 Child, 1 Infant 2 BR Zeezicht Villa's Privézwembad Kata Beach 120 m² ฿72,300 - 7 Day Sandbox ฿32,900 - 5 Day Test & Go ฿25,300 - 4 Day Test & Go ฿17,400 - 2 Day Test & Go ฿9,300 - 1st Day Test & Go ฿9,300 - 5th Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken Balkon

Koffiezetapparaat

HDMI kabel

Internationale kanalen

Internet - wifi

Keuken

Woonkamer

Magnetron

Netflix

Kleine vergoedingen voor kinderen

Zwembad

Goed gelegen in Kata, is het Baan Siant -Tropez Villa het ideale vertrekpunt voor uw excursies in Phuket en villa's met privézwembad Seaview Kata Beach. Vanaf hier kunnen gasten genieten van gemakkelijke toegang tot alles wat de levendige stad te bieden heeft. Met zijn gunstige ligging biedt het hotel gemakkelijke toegang tot de must-see bestemmingen van de stad. Baan Siant Tropez Villa biedt tevens vele faciliteiten om uw verblijf in Phuket zo aangenaam mogelijk te maken. Enkele voorbeelden van faciliteiten die dit hotel biedt zijn gratis wifi in alle kamers, dagelijkse schoonmaak, post, snel in- en uitchecken. 6 kamers verdeeld over 2 verdiepingen zorgen voor een warm en aangenaam thuis weg van huis. In enkele gastenkamers zijn plasma tv, spiegel, sofa, draadloos internet, privézwembad aanwezig. De complete lijst met recreatiemogelijkheden is beschikbaar in het hotel, inclusief zwembad (buiten), solarium, tuin, watersport (niet-gemotoriseerd). Baan Saint-Tropez Villa is een slimme keuze voor reizigers naar Phuket en biedt elke keer een ontspannen en zorgeloos verblijf. 700 m. naar versmarkt, Makro-voedsel, 7-11 enz.

10 min. chauffeur naar Kata en Karon Beach.

15 minuten. rijden naar Karon-uitkijkpunt, Black Rock-uitkijkpunt, Nui-strand.

7 min. rijden naar Covid-19 testcentrum.

Huisdieren welkom (sommige villa's) Inbegrepen: schoonmaakservice 1 keer per dag. tuinman en zwembad schoonmaak 2 keer per week. Prijs exclusief elektriciteit 7 d.per meter en water 70 d.per meter (sommige villa's) We houden borg 5000-10.000 b. www.baan-st-tropez.com

