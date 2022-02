Baan Saint Tropez Villas - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec Baan Saint Tropez Villas de manière prioritaire, et Baan Saint Tropez Villas percevra directement le paiement de votre part.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport. OFFRES SPÉCIALES CLIQUEZ SUR DEMANDE POUR VOIR Maximum de 4 Adults, 1 Child, 1 Infant 2 BR Seaview Villas Piscine Privée Kata Beach 120 m² ฿72,300 - 7 Day Sandbox ฿32,900 - 5 Day Test & Go ฿25,300 - 4 Day Test & Go ฿17,400 - 2 Day Test & Go ฿9,300 - 1st Day Test & Go ฿9,300 - 5th Day Test & Go DEMANDE DE RÉSERVATION DEMANDE RAPIDE (2 CLICS) BOOKMARK Caractéristiques Balcon

Cafetière

Câble HDMI

Chaînes internationales

Internet - Wifi

Cuisine

Le salon

Four micro onde

Netflix

Petits frais pour les enfants

Piscine

Machine à laver Maximum de 6 Adults, 1 Child, 1 Infant 3 BR Seaview Villas private pool Kata Beach B2 140 m² ฿54,400 - 7 Day Sandbox ฿40,400 - 5 Day Test & Go ฿33,300 - 4 Day Test & Go ฿21,400 - 2 Day Test & Go ฿11,300 - 1st Day Test & Go ฿11,300 - 5th Day Test & Go DEMANDE DE RÉSERVATION DEMANDE RAPIDE (2 CLICS) BOOKMARK Caractéristiques Balcon

Cafetière

Câble HDMI

Chaînes internationales

Internet - Wifi

Cuisine

Le salon

Four micro onde

Netflix

Installations extérieures

Petits frais pour les enfants

Chambres fumeurs disponibles

Piscine

Machine à laver OFFRES SPÉCIALES CLIQUEZ SUR DEMANDE POUR VOIR Maximum de 6 Adults, 1 Child, 1 Infant 3 BR Seaview Villas private pool Kata Beach B1 141 m² ฿54,400 - 7 Day Sandbox ฿40,400 - 5 Day Test & Go ฿33,300 - 4 Day Test & Go ฿21,400 - 2 Day Test & Go ฿11,300 - 1st Day Test & Go ฿11,300 - 5th Day Test & Go DEMANDE DE RÉSERVATION DEMANDE RAPIDE (2 CLICS) BOOKMARK Caractéristiques Balcon

Cafetière

Câble HDMI

Chaînes internationales

Internet - Wifi

Cuisine

Le salon

Four micro onde

Netflix

Petits frais pour les enfants

Piscine

Machine à laver

Espace de travail

Bien placée à Kata, Baan Siant -Tropez Villa est le point de départ idéal pour vos excursions à Phuket et villas avec piscine privée Seaview Kata Beach. De là, les clients peuvent profiter d'un accès facile à tout ce que la ville animée a à offrir. Grâce à son emplacement idéal, l'hôtel offre un accès facile aux destinations incontournables de la ville. Baan Siant Tropez Villa propose également de nombreuses installations pour enrichir votre séjour à Phuket. Les clients de cet hôtel peuvent profiter d'équipements tels que Wi-Fi gratuit dans toutes les chambres, ménage quotidien, service postal, enregistrement/départ express. 6 chambres réparties sur 2 étages offrent une maison chaleureuse et agréable loin de chez soi. Des conforts modernes tels que télévision LCD/plasma, miroir, canapé, accès internet - sans fil, piscine privée peuvent être trouvés dans certaines chambres. La liste complète des installations de loisirs est disponible à l'hôtel, y compris piscine extérieure, solarium, jardin, sports nautiques (non motorisés). Baan Saint-Tropez Villa est un choix judicieux pour les voyageurs à Phuket, offrant un séjour détendu et sans tracas à chaque fois. 700 m. du marché des produits frais, de la nourriture Makro, 7-11, etc.

10 min.driver à Kata et Karon Beach.

15 min. conduire au point de vue de Karon, au point de vue de Black Rock, à la plage de Nui.

7 min.driv au centre de test Covid-19.

Pets Wellcome (certaines villas) Inclus : service de ménage 1 fois par jour. jardinier et nettoyage de la piscine 2 fois par semaine. Prix hors électricité 7 le.par mètre unitaire et eau 70 le.par mètre unitaire (certaines villas) Nous gardons le dépôt de garantie de 5 000 à 10 000 b. www.baan-st-tropez.com

Commodités / caractéristiques Villas modernes vue mer avec piscine privée Kata beach

