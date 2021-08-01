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安达曼卡纳西亚度假村及水疗中心 - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
7.8
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391条评论进行评分
更新于 February 9, 2022
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Andaman Cannacia Resort & Spa 坐落在普吉岛卡塔山美丽的绿色山坡上，为客人提供宁静轻松的环境。度假村靠近卡塔购物广场，距芭东海滩 20 分钟车程，距普吉镇 30 分钟车程，距机场 45 分钟车程。客人在这家度假村注册可享受景观客房，这与一系列设施齐备。客人可以在度假村的两家餐厅享用美食，一定要参加有趣的主题之夜。此外，在阳光下度过一天后，客人可以在提供各种理疗服务的 Santi 水疗中心放松身心。寻求周到服务和现代便利的完美结合的客人会在安达曼卡纳西亚度假村找到它。

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🇨🇦Petcharnin

评论于 01/08/2021
到达 15/07/2021
5.0 Canna Deluxe (Seaview)

这家酒店的一切都很完美。很棒的房间，很棒的服务，很棒的员工等等。我不能说这个地方有多棒。留在这里，你不会失望的。

地址/地图

212 Koak Tanod Road, Amphur Muang, Kata, Phuket, Thailand, 83100

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