Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 预订要求 sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

预约请求,把你放在直接联系与安达曼卡纳西亚度假村及水疗中心以优先方式,以及安达曼卡纳西亚度假村及水疗中心从你会直接收取货款。

Andaman Cannacia Resort & Spa 坐落在普吉岛卡塔山美丽的绿色山坡上,为客人提供宁静轻松的环境。度假村靠近卡塔购物广场,距芭东海滩 20 分钟车程,距普吉镇 30 分钟车程,距机场 45 分钟车程。客人在这家度假村注册可享受景观客房,这与一系列设施齐备。客人可以在度假村的两家餐厅享用美食,一定要参加有趣的主题之夜。此外,在阳光下度过一天后,客人可以在提供各种理疗服务的 Santi 水疗中心放松身心。寻求周到服务和现代便利的完美结合的客人会在安达曼卡纳西亚度假村找到它。

显示所有沙盒酒店 搜索所有 190 多家 SANDBOX 酒店