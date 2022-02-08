PHUKET TEST & GO

卡塔塔尼的海画廊 - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.6
通过
954条评论进行评分
更新于 February 8, 2022
The Sea Galleri by Katathani - Image 0
The Sea Galleri by Katathani - Image 1
The Sea Galleri by Katathani - Image 2
The Sea Galleri by Katathani - Image 3
The Sea Galleri by Katathani - Image 4
The Sea Galleri by Katathani - Image 5
+27 相片
快速反应
20% 订金

Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 预订要求 sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

预约请求，把你放在直接联系卡塔塔尼的海画廊以优先方式，以及卡塔塔尼的海画廊从你会直接收取货款。

THE SEA GALLERI BY Kathani 是一个适合成人的生活方式度假村，其灵感源自对艺术和自然的热爱，专为年轻的旅行者设计。

这个现代化的度假村以热带风光和安达曼海的壮丽景色突出大自然的杰作。

从您踏入酒店的第一步开始，您就会发现现代西方风格与现代泰式设计的完美结合。 Katathani 的 The Sea Galleri 是一系列受大自然启发的杰作。它提供了一个完美的展厅，展示了不同风格的自然、艺术和令人兴奋的设计，为参观者带来欢乐、乐趣、舒适和持久的回忆。

显示的费率在 2021 年 7 月 1 日至 10 月 31 日之间有效。 2021年11月1日起的房价可通过填写“请求预订”按钮查询 7 晚住宿包括以下礼遇： 👉 每次入住 4 张 Katathani Daypasses 👉 每日两人份早餐 👉 免费无线上网 👉 每日房间清洁 👉 10% 的食物和饮料折扣

笔记：

  1. 上述费用不包括 13 年 0 月 6 日的 Covid 检测 (RT-PCR)，总计 8,000 泰铢/人
  2. Covid Test (RT-PCR) 将在附近的测试中心进行，不包括转会费。 3）签发SHABA证书需要20％的定金，以进一步处理入境证书。如果 COE 未通过，这笔押金可退还。 4）另外 80% 的预订金额需要在抵达前至少 72 小时支付。
显示所有沙盒酒店
搜索所有 190 多家 SANDBOX 酒店
分数
0.0/5
未分级
基于 0 评论
评分
优秀的
0
非常好
0
平均数
0
较差的
0
糟糕的
0
如果您是卡塔塔尼的海画廊的客人，那么如果您留下详细的评论，那么酒店以及我们的观众将非常感激。
留下评论 卡塔塔尼的海画廊
查看所有评论

地址/地图

216/9 Koktanod Road (Kata-Saiyuan) Kata Beach, Karon, Kata, Phuket, Thailand, 83100

合作伙伴酒店

芭东阿什莉中心酒店
7.8

1287 评论
฿-1
普吉岛班泰希尔顿逸林度假村
8.5

131 评论
฿-1
普吉岛四叶草芭东酒店
8.8

2576 评论
฿-1
普吉岛卡马拉海滩诺富特酒店
8.4

886 评论
฿-1
Hilton Garden Inn Phuket Bang Tao
7.6

1 评论
฿-1
SAii 普吉岛乐古浪
8.8

2617 评论
฿-1

热门过滤器

附近的Test & Go酒店

SIS 卡塔度假村
8.8

1078 评论
฿-1
兰花度假村 - 卡塔海滩
8.2

602 评论
฿-1
卡塔塔尼普吉岛海滩度假村
8.5

2722 评论
฿-1
Impiana私人别墅
8.6

342 评论
฿-1
卡塔岩
8.5

86 评论
฿-1
糖棕榈山坡大酒店
8.3

4442 评论
฿-1
卡塔白D精品旅馆
9.2

535 评论
฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU