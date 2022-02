Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 预订要求 sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

预约请求,把你放在直接联系与卡塔塔尼的海画廊以优先方式,以及卡塔塔尼的海画廊从你会直接收取货款。

THE SEA GALLERI BY Kathani 是一个适合成人的生活方式度假村,其灵感源自对艺术和自然的热爱,专为年轻的旅行者设计。 这个现代化的度假村以热带风光和安达曼海的壮丽景色突出大自然的杰作。 从您踏入酒店的第一步开始,您就会发现现代西方风格与现代泰式设计的完美结合。 Katathani 的 The Sea Galleri 是一系列受大自然启发的杰作。它提供了一个完美的展厅,展示了不同风格的自然、艺术和令人兴奋的设计,为参观者带来欢乐、乐趣、舒适和持久的回忆。 显示的费率在 2021 年 7 月 1 日至 10 月 31 日之间有效。 2021年11月1日起的房价可通过填写“请求预订”按钮查询 7 晚住宿包括以下礼遇: 👉 每次入住 4 张 Katathani Daypasses 👉 每日两人份早餐 👉 免费无线上网 👉 每日房间清洁 👉 10% 的食物和饮料折扣 笔记: 上述费用不包括 13 年 0 月 6 日的 Covid 检测 (RT-PCR),总计 8,000 泰铢/人 Covid Test (RT-PCR) 将在附近的测试中心进行,不包括转会费。 3)签发SHABA证书需要20%的定金,以进一步处理入境证书。如果 COE 未通过,这笔押金可退还。 4)另外 80% 的预订金额需要在抵达前至少 72 小时支付。

