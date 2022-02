Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ อันดามัน แคนนาเซีย รีสอร์ท แอนด์ สปา อยู่ในลำดับความสำคัญ และ อันดามัน แคนนาเซีย รีสอร์ท แอนด์ สปา จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

อันดามัน แคนนาเซีย รีสอร์ท แอนด์ สปา ตั้งอยู่บนเนินเขาเขียวขจีที่สวยงามของเนินเขากะตะในจังหวัดภูเก็ต ให้บริการผู้เข้าพักด้วยสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบและผ่อนคลาย รีสอร์ทอยู่ใกล้กะตะช้อปปิ้งพลาซ่า ขับรถ 20 นาทีถึงหาดป่าตอง 30 นาทีถึงตัวเมืองภูเก็ต และ 45 นาทีถึงสนามบิน ห้องพักพร้อมวิวคือสิ่งที่แขกลงทะเบียนที่รีสอร์ทแห่งนี้ และนั่นคือสิ่งที่คาดหวังควบคู่ไปกับสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมด แขกสามารถเพลิดเพลินกับอาหารรสเลิศที่ร้านอาหารสองแห่งของรีสอร์ท และอย่าลืมออกไปรับประทานอาหารค่ำในธีมที่สนุกสนาน นอกจากนี้ หลังจากออกแดดมาทั้งวัน ผู้เข้าพักสามารถผ่อนคลายที่ Santi Spa ซึ่งมีทรีทเมนท์หลากหลาย แขกที่มองหาการผสมผสานอย่างลงตัวของการดูแลเอาใจใส่และความสะดวกสบายที่ทันสมัย จะพบมันได้ที่อันดามัน แคนนาเซีย รีสอร์ท แอนด์ สปา

