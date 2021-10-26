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糖棕榈山坡大酒店 - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.3
通过
4442条评论进行评分
更新于 February 8, 2022
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2 评论

Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 预订要求 sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

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Sugar Palm Grand Hillside Hotel 是一家位于美丽的卡塔海滩的绝佳家庭酒店，以其白色的沙滩、清澈的海水和大型石灰岩地层而闻名。酒店 108 间设备齐全的客房享有美景，配备现代家具，并提供大量休息、工作或睡眠空间。在酒店的室外游泳池游几圈，或直接前往安达曼海的美丽海滩。若要在酒店度过轻松愉快的一天，您可以享受一流的水疗护理、按摩服务，并在桑拿浴室或蒸汽浴室中享受舒缓的住宿。回到客房后，客人可以享受客房服务、保险箱和免费无线网络连接。客人还可以使用健身中心和会议设施。若要享受愉快的用餐体验，请前往马里海鲜餐厅 - 以其美味的海鲜菜肴和无可挑剔的服务而闻名。现代奢华与泰国文化和设计相融合，在 Sugar Palm Grand Hillside Hotel 打造非凡的酒店住宿体验。

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分数
4.4/5
非常好
基于 2 评论
评分
优秀的
1
非常好
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🇹🇭Osman

评论于 26/10/2021
到达 16/10/2021
3.8 Grand Deluxe Room (Double or Twin)
正数     
  • Nice big room and clean
负面的
  • Poor internet connection, The parking space is very limited

"Nice" I stayed for 7 nights there, very friendly service at the desk, clean and large room. Great location not far from the beach (about 8-10 min walking). good value for money

I recommend it!!"

🇺🇸Raymond Landfair

评论于 24/09/2021
到达 17/09/2021
5.0 Grand Deluxe Room (Double or Twin)
正数     
  • Very good breakfast
  • Staff very courteous and friendly

The rooms are very modern and nice. My room was on the 4th floor and has a spectacular view of this beautiful area.

地址/地图

1 Khoktanod Soi 3, Kata Road, Tambon Karon Muang Phuket, Kata, Phuket, Thailand, 83100

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