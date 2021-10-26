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Sugar Palm Grand Hillside Hotel 是一家位于美丽的卡塔海滩的绝佳家庭酒店，以其白色的沙滩、清澈的海水和大型石灰岩地层而闻名。酒店 108 间设备齐全的客房享有美景，配备现代家具，并提供大量休息、工作或睡眠空间。在酒店的室外游泳池游几圈，或直接前往安达曼海的美丽海滩。若要在酒店度过轻松愉快的一天，您可以享受一流的水疗护理、按摩服务，并在桑拿浴室或蒸汽浴室中享受舒缓的住宿。回到客房后，客人可以享受客房服务、保险箱和免费无线网络连接。客人还可以使用健身中心和会议设施。若要享受愉快的用餐体验，请前往马里海鲜餐厅 - 以其美味的海鲜菜肴和无可挑剔的服务而闻名。现代奢华与泰国文化和设计相融合，在 Sugar Palm Grand Hillside Hotel 打造非凡的酒店住宿体验。