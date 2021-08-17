Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

预约请求，把你放在直接联系与SIS 卡塔度假村以优先方式，以及SIS 卡塔度假村从你会直接收取货款。

SIS 卡塔度假村位于普吉岛的餐厅、家庭娱乐区和海滩区，地理位置优越，是您在忙碌的日子里休息一下的最佳场所。从这里，客人可以充分享受这座热闹城市所提供的一切。凭借其便利的位置，该物业可轻松前往该市的必游景点。 SIS Kata 度假村提供无可挑剔的服务和所有必要的便利设施，让疲惫的旅客充满活力。酒店提供各种服务，包括所有客房内的免费 Wi-Fi、客房服务（限时）、24 小时保安、每日客房清洁、24 小时前台。走进 124 间温馨的客房之一，摆脱一天的压力，大多数客房都提供一系列便利设施，包括衣架、镜子、拖鞋、沙发、毛巾。酒店提供许多独特的休闲设施，例如 Lets Relax 水疗中心、按摩室和游戏室。无论您的旅行目的是什么，SIS 卡塔度假村都是您在普吉岛逗留的绝佳选择。