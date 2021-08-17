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SIS 卡塔度假村 - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.8
通过
1078条评论进行评分
更新于 February 22, 2022
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1 REVIEW

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便利设施/功能

  • #stayinstyle #infinitypool #kata #katabeach
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分数
4.6/5
优秀的
基于 1 审查
评分
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🇬🇧andrew coward

评论于 17/08/2021
到达 09/08/2021
4.6 SIS-Double or Twin with Stella Pool View
正数     
  • good value
  • great location
  • clean
  • 5 star hotel
负面的
  • none

great hotel for the money. close to beach (5 min walk). good facilities. nice swimming pool. nice service.

食物菜单图片

地址/地图

255 Kok Tanode Road, Karon District, Muang, Kata, Phuket, Thailand, 83100

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