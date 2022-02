Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem Andaman Cannacia Resort & Spa , und Andaman Cannacia Resort & Spa wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

An den schönen grünen Hängen der Kata Hills in Phuket bietet das Andaman Cannacia Resort & Spa seinen Gästen eine ruhige und entspannende Umgebung. Das Resort liegt in der Nähe des Kata Shopping Plaza, 20 Minuten mit dem Auto vom Patong Beach, 30 Minuten von Phuket Town und 45 Minuten vom Flughafen entfernt. Zimmer mit Aussicht ist das, was die Gäste in diesem Resort buchen, und das erwartet Sie neben einer ganzen Reihe von Annehmlichkeiten. Die Gäste können in den beiden Restaurants des Resorts gehobene Küche genießen und die lustigen Themenabende auf keinen Fall verpassen. Darüber hinaus können die Gäste nach einem Tag in der Sonne im Santi Spa entspannen, das eine Vielzahl von Behandlungen anbietet. Gäste, die die perfekte Mischung aus aufmerksamer Pflege und modernem Komfort suchen, werden sie im Andaman Cannacia Resort & Spa finden.

