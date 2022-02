Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

アンダマンカンナシアリゾート&スパは、プーケットのカタヒルズの美しい緑の斜面に面しており、静かでリラックスできる環境を提供しています。リゾートはカタショッピングプラザの近くにあり、パトンビーチまで車で20分、プーケットタウンまで30分、空港まで45分です。眺めの良い客室は、ゲストがこのリゾートに申し込むものであり、それは、さまざまな設備と並んで期待されるものです。リゾートの2つのレストランで高級レストランを楽しんだり、テーマに沿った楽しい夜をお過ごしください。さらに、太陽の下で一日を過ごした後は、さまざまなトリートメントを提供するサンティスパでリラックスできます。気配りの行き届いたケアとモダンな便利さの完璧な融合をお探しのお客様は、アンダマンカンナシアリゾート&スパで見つけることができます。

アンダマンカンナシアリゾート&スパ すべてのレビューを見る 🇨🇦 Petcharnin に到着しました 15/07/2021 5.0 Canna Deluxe (Seaview) このホテルではすべてが完璧です。素晴らしい部屋、素晴らしいサービス、素晴らしいスタッフなど。この場所がどれほど素晴らしかったかは十分に言えません。ここにいて、がっかりすることはありません。