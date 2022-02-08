PHUKET TEST & GO

Новотель Пхукет Сити Фокитра - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.2
оценка с
174
Обновление February 8, 2022
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Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

Максимум 2 Adults, 2 Children, 1 Infant
Улучшенный номер с двумя односпальными кроватями 32
฿15,750 - 7 Day Sandbox
฿19,100 - 5 Day Test & Go
฿14,200 - 4 Day Test & Go
฿10,700 - 2 Day Test & Go
฿5,800 - 1st Day Test & Go
฿5,800 - 5th Day Test & Go
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Функции

  • Балкон
  • Смежный номер
  • Фитнес разрешен
  • Международные каналы
  • Интернет - Wi-Fi
  • Плавательный бассейн
  • Вегетарианские блюда

Отель Novotel Phuket City Phokeethra (сертифицированный SHA) расположен в городе Пхукет. Это идеальное место для знакомства с Пхукетом и его окрестностями. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Проще говоря, все услуги и удобства, которые вы ожидаете от Accor Hotels, находятся прямо у вас дома. Среди множества услуг доступных в отеле, есть круглосуточное обслуживание номеров, бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная охрана, магазин товаров первой необходимости, ежедневная уборка. В отеле 180 прекрасно оборудованных номеров, во многих из которых есть бесплатный чай, встроенный шкаф, полотенца, деревянный / паркетный пол и вешалка для одежды. Кроме того, множество развлекательных предложений гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Novotel Phuket City Phokeethra (сертифицированный SHA) идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.

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Адрес / Карта

40 CHANAJAROEN ROAD TAMBOL TALAD YAI AMPHUR MUANG, Phuket Town, Phuket, Thailand, 83000

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