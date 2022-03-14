PHUKET TEST & GO

Сон на Пхукете - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
7.9
оценка с
475
Обновление March 14, 2022
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Удобно расположенный в Пхукет, Sleep at Phuket является прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Этот 2,5-звездочный отель расположен в отличном месте в 0,5 км от оживленного города и обеспечивает доступ к самым большим достопримечательностям города. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Sleep at Phuket также предлагает множество удобств, которые сделают ваше пребывание на Пхукете более приятным. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, ежедневная уборка, камера хранения, Wi-Fi на территории, услуги прачечной. Sleep at Phuket насчитывает 20 спален. Все они со вкусом меблированы, многие из них даже оснащены такими удобствами, как телевизор с плоским экраном, беспроводной доступ в Интернет, бесплатный беспроводной доступ в Интернет, номера для некурящих, кондиционер. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Если вы ищете комфортабельное и удобное место проживания на Пхукете, сделайте Sleep at Phuket вашим домом вдали от дома.

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Адрес / Карта

41/16 Montri Rd. Taladyai, Muang, Phuket Town, Phuket Town, Phuket, Thailand, 83000

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