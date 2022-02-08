Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.
Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Хостел Грин Лиф в приоритетном порядке, и Хостел Грин Лиф будет получать оплату напрямую от вас.
Green Leaf Hostel is no longer operating as an SANDBOX.
We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.
View other great ASQ's by clicking HERE.
Хостел Green Leaf удобно расположен в районе магазинов, ресторанов и достопримечательностей города Пхукет. Хостел является наиболее подходящим местом для отдыха после напряженного дня. Отель расположен всего в 1 км от центра города, поэтому гости удобно расположены для знакомства с достопримечательностями и развлечениями города. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. В Green Leaf Hostel безупречный сервис и превосходные удобства сделают пребывание здесь незабываемым. Бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, услуги такси, Wi-Fi в общественных местах - вот лишь некоторые из удобств, которые выделяют Green Leaf Hostel среди других отелей города. Атмосфера хостела Green Leaf отражена в каждом номере. телевизор с плоским экраном, чистящие средства, диван, полотенца, шкаф - лишь некоторые из удобств, которые предлагаются гостям. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Хостел Green Leaf идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.