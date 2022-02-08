PHUKET TEST & GO

Хостел Грин Лиф - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.4
оценка с
21
Обновление February 8, 2022
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Green Leaf Hostel is no longer operating as an SANDBOX.

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Хостел Green Leaf удобно расположен в районе магазинов, ресторанов и достопримечательностей города Пхукет. Хостел является наиболее подходящим местом для отдыха после напряженного дня. Отель расположен всего в 1 км от центра города, поэтому гости удобно расположены для знакомства с достопримечательностями и развлечениями города. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. В Green Leaf Hostel безупречный сервис и превосходные удобства сделают пребывание здесь незабываемым. Бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, услуги такси, Wi-Fi в общественных местах - вот лишь некоторые из удобств, которые выделяют Green Leaf Hostel среди других отелей города. Атмосфера хостела Green Leaf отражена в каждом номере. телевизор с плоским экраном, чистящие средства, диван, полотенца, шкаф - лишь некоторые из удобств, которые предлагаются гостям. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Хостел Green Leaf идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.

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Адрес / Карта

206/1 Phuket Road, Talat Yai, Phuket Town, Phuket, Thailand, 83000

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