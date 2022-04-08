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Предлагая качественное размещение в районе магазинов, ресторанов и достопримечательностей Пхукета, The Blanket Hotel пользуется популярностью как у деловых путешественников, так и у туристов. Этот 3-звездочный отель расположен всего в 32 км от отеля, поэтому до него легко добраться от аэропорта. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Отель Blanket предлагает безупречный сервис и все необходимые удобства, чтобы оживить усталого путешественника. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, ежедневная уборка, услуги такси, камера хранения багажа, Wi-Fi на территории. Наслаждайтесь высококачественными удобствами в номерах во время вашего пребывания здесь. В некоторых номерах есть телевизор с плоским экраном, вешалка для одежды, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай и бесплатный приветственный напиток, чтобы помочь гостям восстановить силы после долгого дня. Множество развлекательных предложений отеля гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Независимо от цели вашего визита в Пхукет, The Blanket Hotel является идеальным местом для проживания в волнующем и захватывающем отдыхе.
95/19-21 Montri Road Tambon Talat Yai, Amphoe Mueng, Phuket Town, Phuket, Thailand, 83000