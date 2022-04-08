PHUKET TEST & GO

The Blanket Hotel Пхукет Таун - Phuket Test & Go Hotel

Phuket
8.9
оценка с
467
Обновление April 8, 2022
The Blanket Hotel Phuket Town - Image 0
The Blanket Hotel Phuket Town - Image 1
The Blanket Hotel Phuket Town - Image 2
The Blanket Hotel Phuket Town - Image 3
The Blanket Hotel Phuket Town - Image 4
The Blanket Hotel Phuket Town - Image 5
+5 фотографии
БЫСТРЫЙ ОТВЕТ

Помните, что вы должны соответствовать всем дополнительные требования для входа в covid , в том числе подать заявку на Таиландский проездной для въезда в Таиланд.

This hotel is not a Direct Payment Partner yet, and we cannot gaurentee the following things
  • We cannot guarantee secure payment for this hotel.
  • We cannot guarantee secure document handling for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast response for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast confirmation letter for this hotel.

You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.

We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.

Предлагая качественное размещение в районе магазинов, ресторанов и достопримечательностей Пхукета, The Blanket Hotel пользуется популярностью как у деловых путешественников, так и у туристов. Этот 3-звездочный отель расположен всего в 32 км от отеля, поэтому до него легко добраться от аэропорта. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Отель Blanket предлагает безупречный сервис и все необходимые удобства, чтобы оживить усталого путешественника. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, ежедневная уборка, услуги такси, камера хранения багажа, Wi-Fi на территории. Наслаждайтесь высококачественными удобствами в номерах во время вашего пребывания здесь. В некоторых номерах есть телевизор с плоским экраном, вешалка для одежды, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай и бесплатный приветственный напиток, чтобы помочь гостям восстановить силы после долгого дня. Множество развлекательных предложений отеля гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Независимо от цели вашего визита в Пхукет, The Blanket Hotel является идеальным местом для проживания в волнующем и захватывающем отдыхе.

Удобства / Особенности

  • Здесь есть что развлечь вас и вашу семью: от экскурсии по Старому городу Пхукета до посещения лучших местных ресторанов и разнообразных магазинов Пхукета. Не стесняйтесь взять у нас карту Пхукета и начать свои приключения.
  • Насладитесь вкусом местной культуры в буквальном смысле слова и прогуляйтесь по Старому городу Пхукета в этих ресторанах, расположенных в пределах 10-15 минут ходьбы от The Blanket.
ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ
Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX
Счет
0.0/5
Без рейтинга
На основе 0 отзывы
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в The Blanket Hotel Пхукет Таун , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ The Blanket Hotel Пхукет Таун
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

Брошюра с предложением отеля

Адрес / Карта

95/19-21 Montri Road Tambon Talat Yai, Amphoe Mueng, Phuket Town, Phuket, Thailand, 83000

Отели-партнеры

Seabed Grand Hotel Пхукет
8.7
рейтинг с
155 отзывы
Из ฿-1
Pullman Phuket Panwa Beach Resort 4 звезд
8.5
рейтинг с
1522 отзывы
Из ฿-1
Блю Бич Гранд Резорт энд Спа
9.2
рейтинг с
1 отзывы
Из ฿-1
Отель Clover Patong Phuket
8.8
рейтинг с
2576 отзывы
Из ฿-1
Отель Ashlee Hub Патонг
7.8
рейтинг с
1287 отзывы
Из ฿-1
Даблтри Хилтон Пхукет Бантай Резорт
8.5
рейтинг с
131 отзывы
Из ฿-1
Baan Wanicha Bed and Breakfast Resort
9.7
рейтинг с
10 отзывы
Из ฿-1
Отель Novotel Phuket Kamala Beach
8.4
рейтинг с
886 отзывы
Из ฿-1

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

Сон на Пхукете
7.9
рейтинг с
475 отзывы
Из ฿-1
Хостел Грин Лиф
8.4
рейтинг с
21 отзывы
Из ฿-1
Casa Blanca Boutique Hotel Пхукет
9
рейтинг с
1059 отзывы
Из ฿-1
Новотель Пхукет Сити Фокитра
8.2
рейтинг с
174 отзывы
Из ฿-1
ibis Styles Пхукет Сити
8.4
рейтинг с
632 отзывы
Из ฿-1
bloo Hostel
8.6
рейтинг с
146 отзывы
Из ฿-1
Память в он-он-отель
8.8
рейтинг с
1551 отзывы
Из ฿-1
Бутик-отель Bhukitta
7.2
рейтинг с
378 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU