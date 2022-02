โนโวเทล ภูเก็ต ซิตี้ โภคีธรา - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. โรงแรมนี้ได้รับคำขอจองล่าสุด 17 เร็วเข้า!

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ โนโวเทล ภูเก็ต ซิตี้ โภคีธรา อยู่ในลำดับความสำคัญ และ โนโวเทล ภูเก็ต ซิตี้ โภคีธรา จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport. สูงสุดของ 2 Adults, 2 Children, 1 Infant ห้องสุพีเรียร์เตียงแฝด 32 m² ฿15,750 - 7 Day Sandbox ฿19,100 - 5 Day Test & Go ฿14,200 - 4 Day Test & Go ฿10,700 - 2 Day Test & Go ฿5,800 - 1st Day Test & Go ฿5,800 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง

ห้องเชื่อมต่อ

อนุญาตให้ออกกำลังกาย

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

สระว่ายน้ำ

อาหารมังสวิรัติ

โนโวเทล ภูเก็ต ซิตี้ โภคีธรา (SHA Certified) ตั้งอยู่ในเมืองภูเก็ตและเป็นสถานที่พักอันเหมาะเจาะลงตัวสำหรับผู้ที่ต้องการเที่ยวชมภูเก็ตและแหล่งท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง จากที่นี่ แขกสามารถเพลิดเพลินกับการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ในเมืองที่มีชีวิตชีวาได้อย่างง่ายดาย ด้วยทำเลที่สะดวก โรงแรมแห่งนี้จึงสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องไปชมให้ได้ของเมืองได้อย่างง่ายดาย พูดง่ายๆ ก็คือ บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดที่คุณคาดหวังจากโรงแรม Accor นั้นสะดวกสบายในบ้านของคุณเอง ผู้เข้าพักจะเพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกระดับท็อปคลาส เช่น รูมเซอร์วิส 24 ชั่วโมง, ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, ระบบความปลอดภัย 24 ชั่วโมง, ร้านอำนวยความสะดวก, แม่บ้านทำความสะอาดรายวัน ที่พักมีห้องพักที่ตกแต่งอย่างสวยงาม 180 ห้อง หลายห้องรวมถึงชาฟรี ตู้เสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว พื้นไม้/ปาร์เกต์ และชั้นวางเสื้อผ้า นอกจากนี้ ที่พักให้บริการด้านนันทนาการต่างๆ ช่วยให้คุณมีกิจกรรมมากมายระหว่างการเข้าพัก โนโวเทล ภูเก็ต ซิตี้ โภคีธรา (SHA Certified) เป็นสถานที่เหมาะสำหรับนักเดินทางที่แสวงหาเสน่ห์ ความสะดวกสบาย และความสะดวกสบายในจังหวัดภูเก็ต

