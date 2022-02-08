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Bhukitta Boutique Hotel is no longer operating as an SANDBOX .



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Бутик-отель Bhukitta предлагает недорогие номера недалеко от города Пхукет и его интересного сочетания ресторанов, баров, магазинов и местной жизни. Бутик-отель Bhukitta хорош тем, что, хотя он и расположен недалеко от оживленной части Старого города, на самом деле он спрятан в стороне от главной улицы, поэтому гости могут наслаждаться относительной тишиной и покоем. Удобства включают бесплатный Wi-Fi, спа-салон и массажные услуги, а также вежливый персонал, который всегда рад помочь отелю сделать себе имя. Автобусная остановка удобно расположена рядом с отелем для тех, кто хочет выйти на улицу и исследовать другие части острова. Забронируйте номер в Bhukitta Boutique Hotel при помощи нашей формы безопасного онлайн-бронирования. Первый шаг - ввести и указать даты поездки в отведенные для этого поля.