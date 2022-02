Novotel Phuket City Phokeethra - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. Dit hotel heeft 17 recente boekingsverzoeken ontvangen. haast je!

Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de Novotel Phuket City Phokeethra Novotel Phuket City Phokeethra zal de betaling rechtstreeks van u innen.

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport. Maximaal 2 Adults, 2 Children, 1 Infant Superior Tweepersoonskamer met 2 Aparte Bedden 32 m² ฿15,750 - 7 Day Sandbox ฿19,100 - 5 Day Test & Go ฿14,200 - 4 Day Test & Go ฿10,700 - 2 Day Test & Go ฿5,800 - 1st Day Test & Go ฿5,800 - 5th Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken Balkon

Aansluitende Kamer

Fitness toegestaan

Internationale kanalen

Internet - wifi

Zwembad

Vegetarische maaltijden

Novotel Phuket City Phokeethra (SHA Certified) ligt in Phuket Town en is de perfecte plek om Phuket en zijn omgeving te ontdekken. Vanaf hier kunnen gasten genieten van gemakkelijke toegang tot alles wat de levendige stad te bieden heeft. Dankzij de gunstige ligging biedt de accommodatie gemakkelijke toegang tot de must-see bestemmingen van de stad. Simpel gezegd, alle diensten en voorzieningen die u van Accor Hotels gewend bent, bevinden zich in het comfort van uw eigen huis. De topfaciliteiten van het hotel omvatten 24 uur roomservice, gratis wifi in alle kamers, 24-uursbeveiliging, gemakswinkel, dagelijkse schoonmaak. Het pand beschikt over 180 prachtig ingerichte kamers, waarvan vele met gratis thee, kast, handdoeken, houten/parketvloeren en kledingrek. Bovendien zorgt het ruime recreatieaanbod van de accommodatie ervoor dat er genoeg te doen is tijdens uw verblijf. Novotel Phuket City Phokeethra (SHA-gecertificeerd) is een ideale verblijfsplaats voor reizigers die charme, comfort en gemak zoeken in Phuket.

TOON ALLE SANDBOX-HOTELS Doorzoek alle 190+ SANDBOX-hotels