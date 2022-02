Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Casa Blanca Boutique Hotel Пхукет в приоритетном порядке, и Casa Blanca Boutique Hotel Пхукет будет получать оплату напрямую от вас.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Бутик-отель Casa Blanca Phuket удобно расположен в Пхукете, он является прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Всего в 1 км от центра города, стратегическое расположение отеля гарантирует, что гости могут быстро и легко добраться до многих местных достопримечательностей. Также, в непосредственной близости находятся Музей Баба Пхукет, Старый город, Музей Таворн. Casa Blanca Boutique Hotel Phuket также предлагает множество удобств, чтобы сделать ваше пребывание на Пхукете еще более приятным. В этом замечательном отеле к услугам гостей бесплатный Wi-Fi в номерах, ежедневная уборка, услуги такси, круглосуточная стойка регистрации, удобства для гостей с ограниченными физическими возможностями. Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. Полный список возможностей для отдыха и развлечений доступен в отеле, в том числе открытый бассейн, сад. Casa Blanca Boutique Hotel Phuket идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукете.

