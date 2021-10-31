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Бутик-отель Casa Blanca Phuket удобно расположен в Пхукете, он является прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Всего в 1 км от центра города, стратегическое расположение отеля гарантирует, что гости могут быстро и легко добраться до многих местных достопримечательностей. Также, в непосредственной близости находятся Музей Баба Пхукет, Старый город, Музей Таворн. Casa Blanca Boutique Hotel Phuket также предлагает множество удобств, чтобы сделать ваше пребывание на Пхукете еще более приятным. В этом замечательном отеле к услугам гостей бесплатный Wi-Fi в номерах, ежедневная уборка, услуги такси, круглосуточная стойка регистрации, удобства для гостей с ограниченными физическими возможностями. Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. Полный список возможностей для отдыха и развлечений доступен в отеле, в том числе открытый бассейн, сад. Casa Blanca Boutique Hotel Phuket идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукете.