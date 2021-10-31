PHUKET TEST & GO

Casa Blanca Boutique Hotel Пхукет - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
9
оценка с
1059
Обновление February 8, 2022
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1 REVIEW

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Бутик-отель Casa Blanca Phuket удобно расположен в Пхукете, он является прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Всего в 1 км от центра города, стратегическое расположение отеля гарантирует, что гости могут быстро и легко добраться до многих местных достопримечательностей. Также, в непосредственной близости находятся Музей Баба Пхукет, Старый город, Музей Таворн. Casa Blanca Boutique Hotel Phuket также предлагает множество удобств, чтобы сделать ваше пребывание на Пхукете еще более приятным. В этом замечательном отеле к услугам гостей бесплатный Wi-Fi в номерах, ежедневная уборка, услуги такси, круглосуточная стойка регистрации, удобства для гостей с ограниченными физическими возможностями. Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. Полный список возможностей для отдыха и развлечений доступен в отеле, в том числе открытый бассейн, сад. Casa Blanca Boutique Hotel Phuket идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукете.

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Счет
3.8/5
Очень хороший
На основе 1 рассмотрение
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
1
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
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🇧🇪Johan Delvaux

Проверено на 31/10/2021
Прибыл 23/10/2021
3.8 7 Nights Superior Double or Twin Room + One Way Transfer from/to Airport
Положительные     
  • Good location
  • friendly and professional staff
  • Very good price-quality ratio
  • tastefully decorated

The hotel is located within the old town with restaurants, bars and shops within walking distance. The staff is very friendly and professional, the coffee very tasty.

Адрес / Карта

26 Phuket Road, Talat Yai, Amphur Muang, Phuket Town, Phuket, Thailand, 83000

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