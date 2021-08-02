PHUKET TEST & GO

Память в он-он-отель - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.8
оценка с
1551
Обновление March 24, 2022
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1 REVIEW

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Познакомьтесь с Пхукетом, как никогда раньше! Отель Memory At On On расположен в центре старого города Пхукета, где есть все. Старый город Пхукета - это то место, где вы, вероятно, проведете немного времени, знайте, что здесь находится большинство магазинов, ресторанов и кафе. До сих пор живо!

The Memory At On On Hotel, мы постоянно стремимся к достижению стандарта обслуживания, направленного на обеспечение прекрасного выступления и создание моментов. В это непростое время мы обещаем позволить вам ощутить разницу в Пхукете. Наш главный приоритет - обеспечить ваше благополучие, безопасность для здоровья и комфорт, а также дать вам уверенность в том, что вы обещаете путешествовать и снова исследовать этот замечательный Пхукет. Это то, что мы извлекаем из ситуации. Наша команда увлечена и профессиональна в координации и более чем готова помочь вам на всех этапах Phuket Sandbox. Посетите нас, оставайтесь комфортно и безопасно в Старом городе Пхукета и вместе отправляйтесь в 18 век.

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Счет
5.0/5
Отлично
На основе 1 рассмотрение
Рейтинг
Отлично
1
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
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🇺🇸Jacob Hicks

Проверено на 02/08/2021
Прибыл 23/07/2021
5.0 Phuket Sandbox Superior Room +Round Trip Airport Transfer+ Minibar
Положительные
  • Люди, которые здесь работают, очень милые и стараются как можно больше помочь с мерами песочницы.

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Адрес / Карта

19 Phang-Nga Rd., Talad Yai, Phuket Town, Phuket, Thailand, 83000

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